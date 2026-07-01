Даниил (Данила) Романович Галицкий

Дании`л (Данила) Рома`нович Га`лицкий (1201/1204 — 1264, Холм) — князь Галицкий (1205—1206, 1211—1212, 1229—1231, 1233—1235, 1238—1264), князь Волынский (1215—1229, 1231—1233, 1235—1238), великий князь Киевский (1240), король Руси (с 1254). Старший сын галицко-волынского князя Романа Мстиславича (Великого), прямой потомок Владимира Мономаха (старшая ветвь рода). Отца лишился в младенчестве — Роман Мстиславич в 1205 был вероломно убит поляками во время похода против краковского князя Лешко Белого. Смертью галицкого князя поспешил воспользоваться старый недруг Романа Мстиславича бывший киевский князь Рюрик Ростиславич, постриженный им в монахи. Узнав о смерти обидчика, Рюрик снял с себя монашескую рясу, овладел Киевом и, заключив союз с черниговскими князьями и половцами, вместе с ними выступил против малолетних сыновей Романа. Княгиня Анна, мать Д. Р. и Василька Романовича (его младшего брата), обратилась за помощью к венгерскому королю Андрею, побратиму покойного мужа. Присланное им войско вынудило врагов отступить. Но как только венгерские отряды ушли, они снова стали воевать Галицко-Волынское княжество. Спасая свою жизнь, княгиня с детьми бежала во Владимир-Волынский, а затем в Польшу. Король Лешко принял изгнанников и оказал покровительство младшему из братьев, Васильку, пожаловав ему в ленное владение город Брест. Д. Р. был отослан к венгерскому королю Андрею, при дворе которого и вырос. Среди врагов Д. Р. и Василька начались раздоры, поэтому в 1211 галицкие бояре выпросили у венгерского короля своего 10-летнего князя. Однако молодой Д. Р. правил в родном городе лишь год. Затем, спасаясь от хотевших его убить заговорщиков, он вынужден был бежать в Белз, где в то время проживала его мать. Лишь в 1221 при поддержке поляков и венгров ему удалось отвоевать Волынь — свой удел, а в Галиче стал княжить венгерский королевич Коломан. Д. Р., заручившись поддер­жкой князя Мстислава Удатного, на дочери которого, Анне, он был женат, упрочил положение в Волынской земле, но окончательно вернуть под свою руку Галич сумел лишь в 1235, накануне нашествия монголо-татар (см. Монголо-татарское иго). С монголо-татарами Д. Р. уже воевал в 1223, когда в числе других князей принял участие в сражении на р. Калке. В этом бою он был ранен в грудь, но в числе немногих сумел избежать гибели или плена. После разгрома в 1237 Батыем Сев.-Вост. Руси Д. Р. пытался укрепить оборону своего княжества, собирая раздробленные уделы. В 1236 ему удалось присоединить к своей державе Киев , посадив там наместником воеводу Дмитра, но в 1240 новая волна монголо-татарского нашествия затопила русские юго-западные земли. Найдя приют у мазовецкого князя Болеслава, Д. Р., когда монголы ушли, вернулся в свое разоренное княжество и деятельно принялся поднимать его из руин — отстраивал города, собирал уцелевших людей, отстаивал независимость ослабевшего княжества в войнах с Венгрией и Польшей. В 1250 Д. Р. вынужден был съездить в Золотую Орду и признать себя данником Батыя. Но еще до этого вынужденного шага он, надеясь на помощь Запада, вел сложную дипломатическую игру с папой Римским Иннокентием IV, мечтавшим через посредство Д. Р. присоединить Русь к католическому миру. В 1254 Д. Р. принял от папы Римского королевский титул и начал войну с татарским полководцем Куремсой. Д. Р. тщетно дожидался помощи от европейских государей: ни один из них не откликнулся на папские буллы с призывом помочь новому «королю». В 1260 после прихода в Галицкую землю огромного войска монгольского полководца Бурундая Д. Р. пришлось признать себя данником Золотой Орды и согласиться на срытие укреплений главных городов. Печальный исход задуманного Д. Р. дела — освобождения русской земли — подкосил его силы. Спустя 4 года он скончался в новой своей столице, городе Холме и был погребен в построенном по его повелению храме Богородицы.