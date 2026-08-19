ДАНИИЛ ЧЁРНЫЙ

ДАНИИЛ ЧЁРНЫЙ - древнерусский живописец .

Ра­бо­тал вме­сте с преподобным Ан­д­ре­ем Руб­лё­вым . В из­вес­тии Тро­иц­кой ле­то­пи­си о на­ча­ле рос­пи­си Ус­пен­ско­го со­бо­ра во Вла­ди­ми­ре (1408) его имя («Да­ни­ло икон­ник») упо­ми­на­ет­ся пе­ред име­нем Ан­д­рея Руб­лё­ва, что по­зво­ля­ет счи­тать его стар­шим. Преподобный Ио­сиф Во­лоц­кий в «От­ве­ща­нии…» на­звал Даниила Черного учи­те­лем Ан­д­рея Руб­лё­ва в ис­кус­ст­ве жи­во­пи­си. Су­дя по фре­скам Ус­пен­ско­го со­бо­ра (со­хра­нив­шим­ся час­тич­но), ико­но­пис­цы ра­бо­та­ли в близ­кой ма­не­ре. Впер­вые во­прос о раз­гра­ни­че­нии жи­во­пи­си этих мас­те­ров был по­став­лен И.Э. Гра­ба­рём, ко­то­рый при­пи­сал Даниилу Черному ком­по­зи­ции жерт­вен­ни­ка и юж­но­го не­фа (под хо­ра­ми). С.С. Чу­ра­ков и В.Н. Ла­за­рев счи­та­ли Даниила Черного ав­то­ром фре­сок южернр скло­на центрального не­фа («Ло­но Ав­раа­мо­во», «Апо­сто­лы Пётр и Па­вел ве­дут пра­вед­ни­ков в рай», «Бо­го­ма­терь с пред­стоя­щи­ми ан­ге­ла­ми» и др.). В.А. Плу­гин ви­дит ав­тор­ст­во Даниила Черного в фи­гу­рах пре­по­доб­ных Сав­вы, Ма­ка­рия и про­ро­ков на скло­нах арок южного и центрального не­фов; он счи­та­ет, что многие боль­шие ком­по­зи­ции ху­дож­ни­ки пи­са­ли со­вме­ст­но, и вы­де­ля­ет на них ли­ки и фи­гу­ры, при­над­ле­жа­щие то­му или ино­му мас­те­ру; Б.Н. Ду­доч­кин и О.С. По­по­ва от­но­сят к ра­бо­те Даниила Черного все фре­ски в восточной час­ти хра­ма. Даниилу Черному при­пи­сы­ва­ют так­же часть икон из ико­но­ста­са Ус­пен­ско­го со­бо­ра во Вла­ди­ми­ре (ны­не в ГТГ и ГРМ), хо­тя до­ку­мен­таль­ных све­де­ний об ис­пол­не­нии это­го ико­но­ста­са Ан­д­ре­ем Руб­лё­вым и Даниилом Черным не су­ще­ст­ву­ет.

В 1420-е годы Даниил Черный, как и Ан­д­рей Руб­лёв, был мо­на­хом Спа­со-Ан­д­ро­ни­ко­ва монастыря в Мо­ск­ве. В раз­ных ре­дак­ци­ях жи­тий пре­по­доб­ных Сер­гия и Ни­ко­на Ра­до­неж­ских (1440-1450-е годы) со­об­ща­ет­ся о рос­пи­си Даниилом Черным и Ан­д­ре­ем Руб­лё­вым (ме­ж­ду 1425 и 1428 годами; рос­пись не со­хра­ни­лась) Тро­иц­кой церкви Тро­иц­ко­го монастыря (ны­не Тро­иц­кий со­бор Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры) по при­гла­ше­нию игу­ме­на Ни­ко­на. Оче­вид­но, оба мас­те­ра уча­ст­во­ва­ли так­же и в ис­пол­не­нии икон для ико­но­ста­са.

Со­глас­но Жи­тию преподобного Ни­ко­на, Даниил Черный скон­чал­ся «в ста­рос­ти ве­ли­цей», вско­ре по­сле сво­его «спо­ст­ни­ка» Ан­д­рея и не­за­дол­го до кон­чи­ны са­мо­го Ни­ко­на, по­сле­до­вав­шей 17.11.1427 года. Од­на­ко боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют, что Ан­д­рей Руб­лёв и Даниил Черный на не­сколь­ко лет пе­ре­жи­ли преподобного Ни­ко­на, скон­ча­лись около 1430 года и бы­ли по­гре­бе­ны в Спа­со-Ан­д­ро­ни­ко­вом монастыре. Про­зви­ще «Чёр­ный» из­вест­но толь­ко по «Ска­за­нию о свя­тых ико­но­пис­цах» ру­бе­жа XVII-XVIII веков и счи­та­ет­ся не­дос­то­вер­ным.