Даниил Александрович

Дании`л Алекса`ндрович (ноябрь-декабрь 1261 — 05.03.1303, Москва) — первый московский князь , родоначальник московских князей и царей. Из рода Рюриковичей, младший сын Александра Невского. Москву из состава Владимирского княжества получил в 2-летнем возрасте по завещанию отца. В малолетство Д. А. Москвой управляли тиуны (наместники) его дяди, тверского и владимирского князя Ярослава Ярославича. После 1271 Д. А., вероятно, стал княжить в Москве самостоятельно. Однако первое упоминание в источниках о нем как о князе датируется 1282, когда он «с москвици» вместе с тверским князем и новгородцами предпринял большой поход на старшего брата Дмитрия Александровича. Стороны встретились близ города Дмитрова, на который они претендовали, но в сражение не вступили, заключив мир . В этом противостоянии впервые проявились военная сила и политические притязания Д. А. Его союзные отношения с Тверью и Новгородом сохранялись и позднее. Так, напавшие в 1285 на тверскую волость Олешню литовцы получили отпор со стороны тверичей, москвичей, среди союзников которых названы волочане и новоторжцы. Волок Ламский и Торжок были владениями Новгорода и князя Владимирского, которым тогда был Дмитрий Александрович. Это указывает на то, что между Москвой и Новгородом союзные отношения не нарушались, а между братьями Д. А. и Дмитрием произошло полное примирение. Последнее подтверждают события 1288: когда Дмитрий Александрович из-за ссоры с тверским князем напал на Тверь, то в числе союзников Дмитрия был Д. А., разорвавший союз с Тверью. Восстановление добрососедских связей Д. А. с Тверью демонстрируют события 1293, когда братья Дмитрий и Д. А. вместе с тверским князем Михаилом выступили против начавшего с ними войну городецкого князя Андрея Александровича, брата Дмитрия и Д. А. Татары, помогавшие Андрею, сумели захватить Москву. После смерти в 1294 Дмитрия Д. А. возглавил коалицию Москвы, Твери и Переяславля, противодействовавшую Андрею Александровичу и его союзникам. В 1296 по призыву новгородцев, изгнавших наместников Андрея Александровича, Д. А. занял новгородский стол, послав туда своего сына Ивана (будущий Иван I Калита). Андрею удалось вернуть Новгород . Напряженность в отношениях Д. А. с Андреем несколько ослабла в 1300, когда на съезде князей в Дмитрове тверской князь вышел из трехстороннего союза и перешел на сторону Андрея. Оставшись с переяславским князем против большинства русских князей, Д. А. вынужден был отказаться от активной политики против брата. Его внимание переключилось на Рязань: в конце 1300 Д. А. разбил рязанского князя Константина и захватил его в плен. Скончавшийся в 1302 бездетным переяславский князь Иван Дмитриевич завещал свое княжество Д. А. Перед смертью Д. А. сумел установить контроль над этим княжеством, посадив на переяславский стол своего сына. За несколько лет до смерти Д. А. основал в Москве первый мужской монастырь (Данилов монастырь ), в котором перед кончиной принял монашеский постриг. Д. А. канонизирован Русской православной церковью.