Даниил

Дании`л (2-я половина XI — начало XII в.) — игумен одного из черниговских монастырей, совершивший в начале XII в. путешествие в Палестину и оставивший подробное описание Святой Земли — «Житье и хожение Даниила, Русьскыя земли игумена». Это первое на Руси произведение жанра «хожений» стало образцом для всех последующих. Маршрут путешествия Д. пролегал через Константинополь, Эфес, Кипр. В Палестине Д. пробыл 16 месяцев, посетив главные библейские и христианские святыни на территории Иерусалимского королевства (Иерусалим, Иерихон, Вифлеем, Назарет, Тивериаду), жил в монастыре Саввы Освященного. Д. не только скрупулезно сообщает о маршруте своей поездки, но создает своего рода путевые очерки, подробно описывая все увиденные им достопримечательности. Д. постоянно погружен в атмосферу благоговейных припоминаний о протекавшей в этих местах земной жизни Христа: он цитирует относящийся к ним евангельский текст, но еще чаще образно пересказывает апокрифические предания, связанные с тем или иным городом, зданием, пещерой, вводя порой в описание элементы сюжетного повествования. Д. характеризует природу Палестины, ее плодородные земли, сады и виноградники, нередко прибегая к сравнениям с природой и ландшафтом русских земель. Д. ощущает себя не только благочестивым паломником, но и посланцем Русской земли: он не забывает помянуть в монастыре Св. Саввы всех здрав­ствующих русских князей, причем в том иерархическом порядке, который был установлен в его время на Руси. Множество замечаний и наблюдений (о пребывании князя Олега Свято­славича на Родосе, об особенностях церковной организации Кипра, о по­вседневной жизни Иерусалимского королевства и т. п.) делают памятник ценным источником по истории Руси, Византии и Ближнего Востока рубежа XI—XII вв. «Житие и хожение» Д. получило широкое распространение на Руси, известно свыше 100 его списков XV—XVII вв., не считая переделок. Старшие списки его относятся к XV в.