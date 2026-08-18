ДАНИИЛ
ДАНИИЛ - игумен одного из южно-русских монастырей, автор «Хожения в Святую Землю».
Все сведения о жизни Даниила известны только из «Хожения». По-видимому, он принял монашеский сан в Киево-Печерском монастыре, а позднее был настоятелем некой обители в Черниговской земле. Н.М. Карамзин отождествлял автора «Хожения» с известным по летописным источникам Даниилом (умер в 1122 году), поставленным в 1113 году в епископы южно-русского города Юрьев. Паломничество в Палестину Даниил совершил в начале XII века (возможно, в 1104-1107 годах, менее вероятно - в 1106-1108 или 1113-1115 годах), вскоре после её завоевания крестоносцами. Предположительно он был главой группы русских паломников; возможно, что посещение им Палестины имело не только религиозный, но и дипломатический характер.
«Хожение» Даниила - первое описание паломничества в древне-русской словесности; оно воспринималось древне-русскими книжниками как образец для описания путешествий в Святую землю. Сохранилось в нескольких редакциях и не менее чем в 159 списках, древнейшие из которых относятся к XV веку. Состоит из 4 частей: введения; описания пути и общего описания святых мест в Палестине; подробного описания путешествия по святым местам и 1-го эпилога: описания нисхождения Божественного огня в Храме Гроба Господня в Великую субботу и 2-го эпилога. Композиционные повторы значимы: концентрируя повествование вокруг священного центра - Иерусалима, Даниил возвращается к его описанию и выделяет чудо Великой субботы. Даниил подробно описывает путь из Константинополя в Палестину, очевидно осмысляя его как постепенное приближение к священному пространству, но не сообщает об обратном пути, удаляющем от центра святости. Изображая святыни (в т. ч. Храм Гроба Господня, реку Иордан) предметно и зримо, Даниил также приводит сведения об их истории, заимствованные из Библии, апокрифов и, возможно, из местных преданий; рассказывает о трудностях путешествия (угроза нападения сарацин) и о встрече с иерусалимским королём Балдуином I.
Российский историк Б.А. Рыбаков приписывает Даниилу авторство антиязыческого «Слова святого Григория» (составлено на основе «Поучения на Богоявление» святого Григория Богослова), однако эта атрибуция спорна.
Сочинения:
Хождение игумена Даниила / Подготовка текста, перевод и комментарий Г.М. Прохорова // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 4: XII век.