ДАНИИЛ

ДАНИИЛ - игумен одного из южно-русских монастырей, автор «Хожения в Святую Землю».

Все све­де­ния о жиз­ни Даниила из­вест­ны толь­ко из «Хо­же­ния». По-ви­ди­мо­му, он при­нял мо­на­ше­ский сан в Кие­во-Пе­чер­ском монастыре, а позд­нее был на­стоя­те­лем не­кой оби­те­ли в Чер­ни­гов­ской зем­ле. Н.М. Ка­рам­зин ото­жде­ст­в­лял ав­то­ра «Хо­же­ния» с из­вест­ным по ле­то­пис­ным ис­точ­ни­кам Да­нии­лом (умер в 1122 году), по­став­лен­ным в 1113 году в епи­ско­пы южно-русского города Юрь­ев. Па­лом­ни­че­ст­во в Па­ле­сти­ну Даниил со­вер­шил в начале XII века (воз­мож­но, в 1104-1107 годах, ме­нее ве­ро­ят­но - в 1106-1108 или 1113-1115 годах), вско­ре по­сле её за­вое­ва­ния кре­сто­нос­ца­ми. Пред­по­ло­жи­тель­но он был гла­вой груп­пы русских па­лом­ни­ков; воз­мож­но, что по­се­ще­ние им Па­ле­сти­ны име­ло не толь­ко ре­ли­ги­оз­ный, но и ди­пло­ма­тический ха­рак­тер.

«Хо­же­ние» Даниила - пер­вое опи­са­ние па­лом­ни­че­ст­ва в древне-русской сло­вес­но­сти; оно вос­при­ни­ма­лось древне-русскими книж­ни­ка­ми как об­ра­зец для опи­са­ния пу­те­ше­ст­вий в Свя­тую зем­лю. Со­хра­ни­лось в не­сколь­ких ре­дак­ци­ях и не ме­нее чем в 159 спи­сках, древ­ней­шие из ко­то­рых от­но­сят­ся к XV веку. Со­сто­ит из 4 час­тей: вве­де­ния; опи­са­ния пу­ти и об­ще­го опи­са­ния свя­тых мест в Па­ле­сти­не; под­роб­но­го опи­са­ния пу­те­ше­ст­вия по свя­тым мес­там и 1-го эпи­ло­га: опи­са­ния нис­хо­ж­де­ния Бо­же­ст­вен­но­го ог­ня в Хра­ме Гро­ба Гос­под­ня в Ве­ли­кую суб­бо­ту и 2-го эпи­ло­га. Ком­по­зиционные по­вто­ры зна­чи­мы: кон­цен­три­руя по­ве­ст­во­ва­ние во­круг свя­щен­но­го цен­тра - Ие­ру­са­ли­ма, Даниил воз­вра­ща­ет­ся к его опи­са­нию и вы­де­ля­ет чу­до Ве­ли­кой суб­бо­ты. Даниил под­роб­но опи­сы­ва­ет путь из Кон­стан­ти­но­по­ля в Па­ле­сти­ну, оче­вид­но ос­мыс­ляя его как по­сте­пен­ное при­бли­же­ние к свя­щен­но­му про­стран­ст­ву, но не со­об­ща­ет об об­рат­ном пу­ти, уда­ляю­щем от цен­тра свя­то­сти. Изо­бра­жая свя­ты­ни (в т. ч. Храм Гро­ба Гос­под­ня, ре­ку Иор­дан) пред­мет­но и зри­мо, Даниил так­же при­во­дит све­де­ния об их ис­то­рии, за­им­ст­во­ван­ные из Биб­лии, апок­ри­фов и, воз­мож­но, из ме­ст­ных пре­да­ний; рас­ска­зы­ва­ет о труд­но­стях пу­те­ше­ст­вия (уг­ро­за на­па­де­ния са­ра­цин) и о встре­че с ие­ру­са­лим­ским ко­ро­лём Бал­дуи­ном I.

Российский ис­то­рик Б.А. Ры­ба­ков при­пи­сы­ва­ет Даниилу ав­тор­ст­во ан­ти­язы­че­ско­го «Сло­ва свя­то­го Гри­го­рия» (со­став­ле­но на ос­но­ве «По­уче­ния на Бо­го­яв­ле­ние» святого Гри­го­рия Бо­го­сло­ва), од­на­ко эта ат­ри­бу­ция спор­на.

Сочинения:

Хож­де­ние игу­ме­на Да­нии­ла / Под­готовка те­кс­та, перевод и ком­ментарий Г.М. Про­хо­ро­ва // Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 1997. Т. 4: XII век.