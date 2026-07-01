Даниельсон, Николай Францевич

Дание`льсон, Николай Францевич (псевд. Николай-он) (26.01 [07.02].1844, Москва — 03.07.1918, Петроград) — русский экономист, публицист, общественный деятель. Из купеческой семьи выходцев из Финляндии. Окончил Коммерческое училище в Санкт-Петербурге (1862). Был вольнослушателем Санкт-Петербургского университета. Служил бухгалтером, с 1877 главным контролером в Петербургском обществе поземельного кредита. В 1860-е — участник подпольных революционных кружков. В 1870 арестован по делу С. Г. Нечаева, освобожден за недостатком улик. В 1868—1895 вел активную переписку с К. Марксом и Ф. Энгельсом, в которой обсуждались вопросы, связанные с переводом на русский язык главного труда Маркса — «Капитала» и развитием капитализма в Российской империи. Перевод 1-го тома «Капитала» Д. (совместно с Г. А. Лопатиным и Н. Н. Любавиным) издан в 1872, 2-го — в 1885, 3-го — в 1896. С 1880 выступал как публицист в различных периодических изданиях, преимущественно в журнале «Русское богатство». Мировоззрение Д. укладывается в рамки так называемого либерального народничества. Он отстаивал некапиталистический путь развития России с опорой на крестьянскую общину и артель. Оказал влияние на концепцию социализма социалистов-революционеров (эсеров), пытавшуюся сочетать народническую идеологию и марксизм .