ДАНИЕЛЬСОН НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ
ДАНИЕЛЬСОН НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ - российский экономист, публицист.
Из купеческой семьи. Окончил Санкт-Петербургское коммерческое училище (1862), в начале 1860-х годов вольнослушатель Санкт-Петербургского университета. В 1864-1914 годах служил в Санкт-Петербургском обществе взаимного кредита. Был связан с революционными кружками 1860-х годов, в 1870 году арестован по делу С.Г. Нечаева, вскоре освобождён за недостатком улик. С 1868 года вёл переписку с К. Марксом, позже - с Ф. Энгельсом, консультировал их по вопросам, касавшимся России. Совместно с Н.Н. Любавиным завершил начатый Г.А. Лопатиным перевод на русский язык 1-го тома «Капитала» К. Маркса (издан в 1872 году), перевёл 2-й (1885) и 3-й (1896) тома.
Взгляды Даниэльсона сформировались под влиянием марксизма, позитивизма и идей Н.Г. Чернышевского. По мнению Даниэльсона, теория Маркса верно установила зависимость общественной жизни от хозяйственной деятельности людей. Даниэльсон полагал, что процесс становления капитализма в России происходил за счёт разрушения крестьянского хозяйства, разорения беднейшей части крестьянства, проведения государством протекционистской промышленной политики, предоставления предпринимателям казённых заказов и дешёвых государственных кредитов и т. п. В 1880-х годах одним из первых поставил вопрос об аграрном перенаселении центра Европейской России, отрицательном влиянии процесса сокращения покупательной способности крестьянства на развитие товарно-денежных отношений. В начале 1890-х годов пришёл к выводу о близком крахе в России капитализма вследствие узости внутреннего рынка и отсутствия доступа к внешним рынкам российских промышленных товаров. Считал возможным достижение социальной гармонии через постепенное изменение социально-экономических отношений, особую роль в этом процессе отводил общественно-политической деятельности интеллигенции. Важными факторами успеха преобразований считал установление демократических свобод и создание всероссийского законодательного органа из представителей всех сословий. Выступал за передачу средств производства непосредственным производителям, ведущим коллективное хозяйство.
Взгляды Даниэльсона в значительной степени определили концепцию т. н. либерального народничества и вызвали резкую критику со стороны представителей как «легального» (С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский и др.), так и революционного (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин) марксизма.