ДАНИЕЛЬСОН НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ

ДАНИЕЛЬСОН НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ - российский экономист, публицист.

Из ку­печеской се­мьи. Окон­чил Санкт-Пе­тербургское ком­мерческое училище (1862), в начале 1860-х годов воль­но­слу­ша­тель Санкт-Пе­тербургского университета. В 1864-1914 годах слу­жил в Санкт-Пе­тербургском обществе вза­им­но­го кре­ди­та. Был свя­зан с ре­во­люционными круж­ка­ми 1860-х годов, в 1870 году аре­сто­ван по де­лу С.Г. Не­чае­ва, вско­ре ос­во­бо­ж­дён за не­дос­тат­ком улик. С 1868 года вёл пе­ре­пис­ку с К. Мар­ксом , поз­же - с Ф. Эн­гель­сом, кон­суль­ти­ро­вал их по во­про­сам, ка­сав­шим­ся Рос­сии. Со­вме­ст­но с Н.Н. Лю­ба­ви­ным за­вер­шил на­ча­тый Г.А. Ло­па­ти­ным пе­ре­вод на русский язык 1-го то­ма «Ка­пи­та­ла» К. Мар­кса (из­дан в 1872 году), пе­ре­вёл 2-й (1885) и 3-й (1896) то­ма.

Взгля­ды Даниэльсона сфор­ми­ро­ва­лись под влия­ни­ем мар­ксиз­ма, по­зи­ти­виз­ма и идей Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го . По мне­нию Даниэльсона, тео­рия Мар­кса вер­но ус­та­но­ви­ла за­ви­си­мость об­щественной жиз­ни от хо­зяйственной дея­тель­но­сти лю­дей. Даниэльсон по­ла­гал, что про­цесс ста­нов­ле­ния ка­пи­та­лиз­ма в Рос­сии про­ис­хо­дил за счёт раз­ру­ше­ния кре­сть­ян­ско­го хо­зяй­ст­ва, ра­зо­ре­ния бед­ней­шей час­ти кре­сть­ян­ст­ва, про­ве­де­ния го­су­дар­ст­вом про­тек­цио­ни­ст­ской промышленной по­ли­ти­ки, пре­дос­тав­ления пред­при­ни­ма­те­лям ка­зён­ных за­ка­зов и де­шё­вых государственных кре­ди­тов и т. п. В 1880-х годах од­ним из пер­вых по­ста­вил во­прос об аг­рар­ном пе­ре­на­се­ле­нии цен­тра Ев­ропейской Рос­сии, от­ри­цательном влия­нии про­цес­са со­кра­ще­ния по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти кре­сть­ян­ст­ва на раз­ви­тие то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний. В начале 1890-х годов при­шёл к вы­во­ду о близ­ком кра­хе в Рос­сии ка­пи­та­лиз­ма вслед­ст­вие узо­сти внутреннего рын­ка и от­сут­ст­вия дос­ту­па к внеш­ним рын­кам российских промышленных то­ва­ров. Счи­тал воз­мож­ным дос­ти­же­ние со­ци­аль­ной гар­мо­нии че­рез по­сте­пен­ное из­ме­не­ние со­ци­аль­но-эко­но­мических от­но­ше­ний, осо­бую роль в этом про­цес­се от­во­дил об­ще­ственно-по­ли­тической дея­тель­но­сти ин­тел­ли­ген­ции. Важ­ны­ми фак­то­ра­ми ус­пе­ха пре­об­ра­зо­ва­ний счи­тал ус­та­нов­ле­ние де­мо­кра­тических сво­бод и соз­да­ние все­российского за­ко­но­дательного ор­га­на из пред­ста­ви­те­лей всех со­сло­вий. Вы­сту­пал за пе­ре­да­чу средств про­из­вод­ст­ва не­по­сред­ст­вен­ным про­из­во­ди­те­лям, ве­ду­щим кол­лек­тив­ное хо­зяй­ст­во.

Взгля­ды Даниэльсона в зна­чительной сте­пе­ни оп­ре­де­ли­ли кон­цеп­цию т. н. ли­бе­раль­но­го на­род­ни­че­ст­ва и вы­зва­ли рез­кую кри­ти­ку со сто­ро­ны пред­ста­ви­те­лей как «ле­галь­но­го» (С.Н. Бул­га­ков, П.Б. Стру­ве, М.И. Ту­ган-Ба­ра­нов­ский и др.), так и ре­во­лю­ци­он­но­го ( Г.В. Пле­ха­нов , В.И. Ле­нин) мар­ксиз­ма.