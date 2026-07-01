ДАНИЕЛЬСОН-КАЛЬМАРИ ЮХАН РИХАРД

ДАНИЕЛЬСОН-КАЛЬМАРИ ЮХАН РИХАРД - финский историк и политический деятель .

Один из ли­де­ров Фин­ской (Ста­ро­фин­ской) пар­тии. С 1880 года профессор Гель­синг­форс­ско­го уни­вер­си­те­та (в 1903-1906 годах рек­тор), в 1921-1926 годах рек­тор университета в городе Тур­ку. Ав­тор тру­дов по ев­ропейской и финской ис­то­рии Но­во­го вре­ме­ни, ис­сле­до­ва­ний по со­ци­аль­ной ис­то­рии Ве­ли­ко­бри­та­нии XIII-XVI веков, ис­то­рии Гер­ма­нии начала XVIII века, ис­то­рии ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний 1-й половины XVIII века. C начала 1890-х годов вы­сту­пал в за­щи­ту финляндской ав­то­но­мии, от­стаи­вая ком­про­мисс в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду Рос­си­ей и Фин­лян­ди­ей. В 1885-1914 годах депутат Сей­ма, в 1908-1909 годах член Се­на­та. В по­ли­тической дея­тель­но­сти и ис­то­рических ис­сле­до­ва­ни­ях при­дер­жи­вал­ся кон­сер­ва­тив­ных по­зи­ций.