ДАНИЕЛЬСОН-КАЛЬМАРИ ЮХАН РИХАРД
ДАНИЕЛЬСОН-КАЛЬМАРИ ЮХАН РИХАРД - финский историк и политический деятель.
Один из лидеров Финской (Старофинской) партии. С 1880 года профессор Гельсингфорсского университета (в 1903-1906 годах ректор), в 1921-1926 годах ректор университета в городе Турку. Автор трудов по европейской и финской истории Нового времени, исследований по социальной истории Великобритании XIII-XVI веков, истории Германии начала XVIII века, истории международных отношений 1-й половины XVIII века. C начала 1890-х годов выступал в защиту финляндской автономии, отстаивая компромисс в отношениях между Россией и Финляндией. В 1885-1914 годах депутат Сейма, в 1908-1909 годах член Сената. В политической деятельности и исторических исследованиях придерживался консервативных позиций.