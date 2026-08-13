ДАНИЕЛЕ ДА ВОЛЬТЕРРА
ДАНИЕЛЕ ДА ВОЛЬТЕРРА - итальянский живописец, рисовальщик, скульптор.
Возможно, обучался у Б. Перуцци и Содомы в Сиене; влияние последнего заметно в ранней фреске «Правосудие» (около 1530 года, Городская пинакотека, Вольтерра). В 1536 году приехал в Рим, где стал одним из значительных мастеров римского маньеризма. Фрески в церкви Сан-Марчелло, и особенно в капелле Орсини в церкви Санта-Тринита-деи-Монти (около 1545 года), своим драматизмом, «скульптурной» трактовкой форм и композиционной изощрённостью выдают сильное воздействие позднего творчества Микеланджело. Фриз одного из залов Палаццо Фарнезе (около 1545-1550 годов) совмещает роспись с роскошным стукковым декором в духе Ф. Приматиччо. Более самостоятельны по стилю его фрески в капелле Делла-Ровере в церкви Санта-Тринита-деи-Монти (1548-1553 годы), поздние религиозные картины («Казнь Иоанна Крестителя», галерея Сабауда, Турин; «Пророк Илья в пустыне», около 1550 года, собрание д’Эльчи, Сиена) и декор капеллы Риччи в церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио в Риме, включающий статуи Святого Петра и Святого Павла (около 1555-1566 годов). По приказанию папы Пия IV в 1565 году дописал («прикрыл одеждой») обнажённые тела на фреске Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле, за что получил прозвище «исподнишник» (il braghettone). Среди скульптурных работ - бюст Микеланджело (мрамор, Каса-Буонаротти, Флоренция).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.