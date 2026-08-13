ДАНИЕЛЕ ДА ВОЛЬТЕРРА

ДАНИЕЛЕ ДА ВОЛЬТЕРРА - итальянский живописец , рисовальщик, скульптор.

Воз­мож­но, обу­чал­ся у Б. Пе­руц­ци и Со­до­мы в Сие­не; влия­ние по­след­не­го за­мет­но в ран­ней фре­ске «Пра­во­су­дие» (около 1530 года, Городская пи­на­ко­те­ка, Воль­тер­ра). В 1536 году прие­хал в Рим, где стал од­ним из зна­чительных мас­те­ров римского мань­е­риз­ма. Фре­ски в церкви Сан-Мар­чел­ло, и осо­бен­но в ка­пел­ле Ор­си­ни в церкви Сан­та-Три­ни­та-деи-Мон­ти (около 1545 года), сво­им дра­ма­тиз­мом, «скульп­тур­ной» трак­тов­кой форм и ком­по­зиционной изо­щрён­но­стью вы­да­ют силь­ное воз­дей­ст­вие позд­не­го твор­че­ст­ва Ми­ке­ланд­же­ло. Фриз од­но­го из за­лов Па­лац­цо Фар­не­зе (около 1545-1550 годов) со­вме­ща­ет рос­пись с рос­кош­ным стук­ко­вым де­ко­ром в ду­хе Ф. При­ма­тич­чо. Бо­лее са­мо­стоя­тель­ны по сти­лю его фре­ски в ка­пел­ле Дел­ла-Ро­ве­ре в церкви Сан­та-Три­ни­та-деи-Мон­ти (1548-1553 годы), позд­ние ре­лигиозные кар­ти­ны («Казнь Ио­ан­на Кре­сти­те­ля», га­ле­рея Са­бау­да, Ту­рин; «Про­рок Илья в пус­ты­не», около 1550 года, со­б­ра­ние д’Эльчи, Сие­на) и де­кор ка­пел­лы Рич­чи в церкви Сан-Пьет­ро-ин-­Мон­то­рио в Ри­ме, вклю­чаю­щий ста­туи Святого Пет­ра и Святого Пав­ла (около 1555-1566 годов). По при­ка­за­нию па­пы Пия IV в 1565 году до­пи­сал («при­крыл оде­ж­дой») об­на­жён­ные те­ла на фре­ске Ми­ке­ланд­же­ло «Страш­ный суд» в Сик­стин­ской ка­пел­ле, за что по­лу­чил про­зви­ще «ис­под­ниш­ник» (il braghettone). Сре­ди скульп­тур­ных ра­бот - бюст Ми­ке­ланд­же­ло (мра­мор, Ка­са-Буо­на­рот­ти, Фло­рен­ция).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.