Даниэль, Адам из Велеславина

Даниэ`ль (чеш. Daniel), Адам из Велеславина (31.08.1546, Велеславин, близ Праги — 18.10.1599, Прага) — чешский гуманист, историк, книгоиздатель. Профессор Пражского университета, с 1576 — компаньон своего тестя, крупнейшего чешского книгоиздателя Иржи Мелантриха, с 1586 — самостоятельный книгоиздатель. Сторонник Общины чешских братьев и кальвинизма. Д. стал в Чехии издателем нового типа — не только печатником, но и составителем издательских проектов и концепций, автором обширных предисловий, переводчиком, редактором-соавтором. Он собрал вокруг себя «дружину» чешских гуманистов, переводивших известные в Европе сочинения, адаптируя их для чешского читателя. Всего он выпустил 148 книг. Д. — одна из ключевых фигур чешского Ренессанса, ставшая его символом в представлениях деятелей чешского Просвещения и Национального возрождения конца XVIII — 1-й половины XIX в. Созданный им «Исторический календарь» (1578, 1590) содержит основные сведения по всемирной истории с акцентом на события чешской истории, включая эпоху гусизма (см. Гуситское движение). Цель издания, сформулированная Д., состоит в формировании историко-патриотического сознания чехов, необходимого в условиях интернационализации чешской культуры и быта в эпоху Рудольфа II. Важнейшая публикация Д. как издателя и комментатора — «Две хроники об основании Чешской земли» (1585, перевод «Чешской хроники» Энея Сильвия Пикколомини, ставшего папой Пием II, и «Хроники» чеха М. Кутена). В предисловии Д. выступает за правдивость и точность исторического повествования, за отказ от вымыслов и тенденциозности. Среди других изданий Д. выделяется «Московская хроника» итальянца А. Гваньини (1590), в предисловии к которой Д. нарисовал широкую панораму славянства, подчеркнув его общие корни и языковую близость, но негативно оценив православие и ментальность русских. Д. издавал переводы сочинений по древнееврей­ской истории, истории христианской церкви, истории Османской империи, по ботанике и на нравственные темы. Художественную литературу он не публиковал, считая ее бесполезной. Д. был также основателем современной чешской лексикографии. Из составленных и изданных им словарей важнейший — «Сад четырех языков» (1598). В нем на первое место поставлен чешский язык, к словам которого подобраны эквиваленты из латинского, греческого и немецкого. Язык изданий Д. стал одной из основ нового чешского литературного языка, сформированного усилиями чешских филологов-патриотов в первой половине XIX в. Д. выработал и осуществлял четкую программу книгоиздания. Для нее характерна прагматическая направленность, распространение гуманитарных и научных знаний на родном языке, который он считал основой национальной идентичности, доступность книжных изданий широкой публике, сочетание чешского патриотизма с включенностью в европейское культурное пространство и славян­ский мир .