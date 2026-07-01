ДАНГЕ ШРИПАД АМРИТ

ДАНГЕ ШРИПАД АМРИТ - индийский общественно-политический деятель , историк.

Учил­ся в Бом­бей­ском университете. С начала 1920-х годов ли­дер бом­бей­ских проф­сою­зов, один из ос­но­ва­те­лей Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ин­дии (1925; КПИ). В 1943-1945 годах председатель, в 1945-1947 годах ви­це-председатель, в 1947-1949 годах председатель, с 1949 года генеральный сек­ре­тарь Все­ин­дий­ско­го кон­грес­са проф­сою­зов. С 1943 года член ЦК (с 1958 года - Национального со­ве­та), с 1951 года член По­лит­бю­ро ЦК (с 1958 года - Центрального ис­пол­нительного ко­ми­те­та КПИ), в 1958-1962 годах член Центрального сек­ре­та­риа­та Национального со­ве­та КПИ. В 1957-1962 и 1967-1980 годах де­пу­тат пар­ла­мен­та , гла­ва ком­му­ни­стической фрак­ции в Народной па­ла­те. По­сле смер­ти А.К. Гхо­ша из­бран в апреле 1962 года председателем Национального со­ве­та КПИ. На­хо­дил­ся на этом по­сту до 1981 года.

По­сле рас­ко­ла ком­му­ни­стического дви­же­ния в 1960 году и об­ра­зо­ва­ния двух ком­му­ни­стических пар­тий - Ком­му­ни­стической пар­тии Ин­дии (КПИ) и Ком­му­ни­стической пар­тии Ин­дии (мар­кси­ст­ской) [КПИ (м)] - воз­гла­вил КПИ, тра­ди­ци­он­но от­стаи­вав­шую в ме­ж­ду­народном ком­му­ни­стическом дви­же­нии ли­нию, про­во­див­шую­ся ру­ко­вод­ством ЦК КПСС .

Сочинения:

Driving forces of history: heroes and masses. N. Delhi, 1969;

Ин­дия от пер­во­быт­но­го ком­му­низ­ма до раз­ло­же­ния ра­бо­вла­дель­че­ско­го строя. М., 1975