ДАНГЕ ШРИПАД АМРИТ
ДАНГЕ ШРИПАД АМРИТ - индийский общественно-политический деятель, историк.
Учился в Бомбейском университете. С начала 1920-х годов лидер бомбейских профсоюзов, один из основателей Коммунистической партии Индии (1925; КПИ). В 1943-1945 годах председатель, в 1945-1947 годах вице-председатель, в 1947-1949 годах председатель, с 1949 года генеральный секретарь Всеиндийского конгресса профсоюзов. С 1943 года член ЦК (с 1958 года - Национального совета), с 1951 года член Политбюро ЦК (с 1958 года - Центрального исполнительного комитета КПИ), в 1958-1962 годах член Центрального секретариата Национального совета КПИ. В 1957-1962 и 1967-1980 годах депутат парламента, глава коммунистической фракции в Народной палате. После смерти А.К. Гхоша избран в апреле 1962 года председателем Национального совета КПИ. Находился на этом посту до 1981 года.
После раскола коммунистического движения в 1960 году и образования двух коммунистических партий - Коммунистической партии Индии (КПИ) и Коммунистической партии Индии (марксистской) [КПИ (м)] - возглавил КПИ, традиционно отстаивавшую в международном коммунистическом движении линию, проводившуюся руководством ЦК КПСС.
Сочинения:
Driving forces of history: heroes and masses. N. Delhi, 1969;
Индия от первобытного коммунизма до разложения рабовладельческого строя. М., 1975