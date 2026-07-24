ДАНФЕРМЛИН

ДАНФЕРМЛИН - город в Шотландии.

В 17 км к северо-западу от Эдинбурга, древняя королевская резиденция. Город возник при Александре I Свирепом (1107-1124 годы) как королевский бург (городской совет избирается с 1488 года). Известен древним аббатством - усыпальницей шотландских королей.

История.

Данфермлин впервые упоминается в хрониках под 1069 годом, когда там находился двор короля Малькольма III. В 1070 году в Данфермлине Малькольм сочетался браком с принцессой Маргаритой. Маргарита решила построить там церковь и монастырь (около 1072 года); в 1075 году храм был освящен в честь Святой Троицы ; Малькольм объявил его королевской усыпальницей и дал ему жалованную грамоту на земельные владения. Маргарита подарила церкви привезенный ею из Англии черный крест с частицей древа Креста Господня. В 1093 году Маргарита после известия о гибели мужа и сына скончалась и была похоронена в церкви. Ее сыновья покровительствовали монастырю: Александр I перестроил церковь и велел перенести туда останки Малькольма III, чтобы положить их рядом с гробницей Маргариты (1115); святой Давид I пригласил в Данфермлин бенедиктинцев из Кентербери (около 1124 года). В Данфермлине были также погребены Эдуард (1093), Дункан II (1095), Эдгар (1107), Александр I (1124), Давид (1153). Первым настоятелем монастыря стал англо-нормандец Гофред. Сохранились жалованные грамоты и привилегии, дарованные монастырю Давидом (свыше 30). Монахи получили в свое распоряжение различные церкви и часовни, в т. ч. собор в Данкелде (в 1164 году это было подтверждено папой Александром III). В 1231 году по просьбе Данкелдского епископа Гилберта папа Римский Григорий IX разрешил увеличить число насельников до 50 человек. В 1245 году папа Иннокентий IV буллой повелел исследовать чудеса, происходившие от гробницы королевы Маргариты. В 1249 году Маргарита была канонизирована, в следующем году ее мощи были торжественно перенесены в заалтарную капеллу Богоматери. Данфермлин стал центром почитания святой Маргариты и паломничества к ее гробнице. Он оставался королевской усыпальницей и пользовался покровительством правителей Шотландии.

Во время войны за независимость монастырь был сожжен по приказу английского короля Эдуарда I (1304), однако церковь сохранилась. Шотландский король Роберт Брюс в грамоте «церкви Святой Троицы и святой королевы Маргариты в Данфермлине» повелел поддерживать у раки Маргариты неугасимую восковую свечу. В 1329 году Роберт был погребен в предалтарной части монастырской церкви. Из шотландских монархов последней в обители была похоронена Аннабелла, вдова Роберта III (1403). Королей из династии Стюартов в Данфермлине не хоронили. В XVI веке аббатству принадлежало в разных местах 43 церкви и капеллы , не считая земельных владений. К началу XVI века богатый и влиятельный монастырь превратился в источник доходов для членов королевской семьи и римских кардиналов, которые формально числились настоятелями Данфермлина. Лорд-аббат монастыря стал одним из влиятельных должностных лиц в Шотландии; так, последний настоятель, Джордж Дьюри (1549-1560 годы), был архидиаконом Сент-Андрусской кафедры, членом регентского совета и хранителем государственной печати. В январе 1560 года с приближением Реформации он бежал в Эдинбург, взяв с собой мощи святой Маргариты.

28 марта 1560 года отряд сторонников Реформации, направляясь в Стерлинг, полностью разгромил аббатство. Летом того же года в Данфермлин был назначен Д. Фергюсон, протестантский проповедник, дважды избиравшийся модератором Генеральной ассамблеи Шотландской Церкви. В 1564 году часть храма восстановили и приспособили для проповеди. При храме, по крайней мере 20 лет, подвизалось несколько монахов, которые ухаживали за королевскими гробницами. Обширные владения монастыря постепенно были распределены среди протестантской знати, значительная часть досталась распорядителю монастырским имуществом Р. Питкэрну, называвшему себя аббатом. В 1587 году король Яков VI (впоследствии английский король Яков I Стюарт) отобрал оставшиеся владения в свою пользу. Формально аббатство было упразднено в 1593 году, когда оно окончательно перешло в руки короны. Часть построек аббатства использовалась как резиденция королевы Анны Датской, жены Якова VI; в 1600 году здесь родился будущий король Карл I Стюарт. Другая часть монастыря стала приходской церковью для горожан. В церковных документах встречаются упоминания о плохом состоянии храма, где нередко обваливались стены. В 1817-1821 годах восточная часть храма была разобрана, на ее месте возведена новая церковь. При строительстве было обнаружено захоронение Роберта Брюса. В настоящее время храм бывшего аббатства принадлежит пресвитерианской Шотландской Церкви.

Архитектура. Церковь конца XI века представляла собой 3-нефную романскую базилику с трансептом, напоминающую собор в Дареме (в меньшем масштабе). От нее сохранился неф, потолок которого опирается на 6 пар мощных круглых столбов. Боковые нефы перекрыты каменным сводом, центральный имеет деревянное перекрытие. Сохранились 2 портала, украшенные зигзагообразным орнаментом; готические оконные переплеты относятся к более позднему времени.

Обширный готический хор 1-й половины XIII века (в 1500 в нем было не менее 20 алтарей) был полностью разобран. О нем напоминают лишь остатки капеллы Богоматери с каменным основанием для раки святой Маргариты, уцелевшие при последующих перестройках. Воздвигнутая на этом месте просторная приходская церковь - интересный образец шотландской церковной архитектуры XIX века. Крестообразный храм воздвигнут в неоготическом стиле, в средокрестии находятся алтарный стол и кафедра для проповедника. Под кафедрой - надгробие Роберта Брюса, который считается национальным героем Шотландии.

Среди других достопримечательностей Данфермлина - бывший дом аббата (середина XV века, перестроен в начале XVIII века), руины дворца и пещера святой Маргариты.

Иллюстрации:

Архив ПЭ.

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