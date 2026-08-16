ДАНЕШВАР ЮЛИЯ ПРОКОФЬЕВНА

ДАНЕШВАР (Ко­но­ва­ло­ва) ЮЛИЯ ПРОКОФЬЕВНА - российский и туркменский живописец , график, заслуженный деятель искусств Туркменской ССР.

Учи­лась в Институте изо­бра­зительных ис­кус­ств в Мо­ск­ве (1931-1938 годы) у Л.А. Бру­ни, К.Н. Ис­то­ми­на, А.А. Дей­не­ки, С.В. Ге­ра­си­мо­ва. С 1938 года жи­ла в Аш­ха­ба­де.

Ав­тор кар­тин в ду­хе со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма, по­свя­щён­ных пре­имущественно жиз­ни советской Турк­ме­нии и во­енной те­ма­ти­ке («Про­во­ды в Крас­ную Ар­мию», 1942, Му­зей Во­сто­ка, Мо­ск­ва; «На фронт! За Ро­ди­ну!», 1943-1945 годы; «За ру­ко­де­ли­ем», 1947, обе - в Му­зее изо­бра­зительных ис­кус­ств Турк­ме­нии, Аш­ха­бад; «Урок му­зы­ки», 1948, Му­зей Вос­то­ка, Мо­ск­ва), порт­ре­тов («Порт­рет де­вуш­ки-турк­мен­ки», ак­ва­рель, 1943, Му­зей изо­бра­зительных ис­кус­ств Турк­ме­нии, и др.).

Звуч­ный ко­ло­рит ра­бот Данешвар ре­шён в тра­ди­ци­ях туркменского де­ко­ра­тив­но­го искусстава. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны для «Окон Турк­мен­ТАГ» ис­пол­ня­ла пла­ка­ты; вы­пол­ни­ла эс­киз ков­ра «Порт­рет Зои Кос­мо­демь­ян­ской» (1943). Вме­сте с му­жем, гра­фи­ком и жи­во­пис­цем Му­за­фа­ром Ма­ме­дом Ба­ги­ром ог­лы Да­неш­ва­ром (1910-?) пре­по­да­ва­ла в Туркменском ху­дожественном училище в Аш­ха­ба­де (с 1938 года).

По­гиб­ла во вре­мя зем­ле­тря­се­ния.