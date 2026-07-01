Дандоло, Энрико

Да`ндоло (ит. Dandolo), Энрико (ок. 1107, Венеция — 1205, Константинополь) — 41-й венецианский дож , первый из рода Дандоло. Его имя появляется в исторических документах в начале 1170-х в связи с дипломатическим улаживанием конфликта между Венецией и византийскими императорами. Одновременно он занимался торговлей и совершал поездки в Константинополь и Александрию Египетскую. Известно, что к 1183 его зрение кардинально ухудшилось, вероятно, по причине перенесенной им травмы головы. Избрание дожем в 1192 может объясняться тем, что престарелый (около 85 лет) кандидат был компромиссным для соперничающих партий, к тому же он подписал условия (Promissio), ограничивающие его полномочия. 13 лет правления Д. были ознаменованы важными событиями: дож провел денежную реформу, чеканя полновесную серебряную монету «гроссо», и возобновил войну за город Зару (Задар) в Далмации, отнятый у Венеции венгерским королем. В 1202 в Венецию прибыли участники IV Крестового прохода, которые должны были отправиться в Египет на нанятых у венецианцев судах. Поскольку у них не хватало средств на оплату судов, им было предложено изменить маршрут и отправиться на отвоевание Зары, причем венецианские воины во главе с дожем присоединились к ним, приняв знак креста. В качестве заместителя Д., покинувшего Венецию, остался его сын Раньери. Несмотря на недовольство папы Иннокентия III, после взятия Зары в ноябре 1202 дож предложил восстановить на византийском престоле свергнутого императора Исаака II по просьбе его сына Алексея. Новый поход вылился в разгром Константинополя 12 апреля 1204 и образование на византийских землях Латинской империи. Д. и его родственники участвовали в разделе, и в целом венецианцы получили «две с половиной четверти» завоеванных территорий. Д. умер во время войны с болгарами в мае 1205 и был похоронен в церкви Святой Софии в Константинополе. Имя Д. носили итальянские военные суда в XIX (броненосец) и ХХ (две подводные лодки ) вв.