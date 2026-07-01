Дандоло

Да`ндоло (ит. Dandolo) — венецианский род из числа двенадцати знатнейших «старых» фамилий, известный с X—XI вв. Из него происходили четыре дожа Венеции. Семейство разбогатело благодаря левантинской торговле и пользовалось политическим влиянием до конца XV в. В 1130 Энрико Д. был избран на должность патриарха Градо, резиденция которого находилась в Венеции, что, после временного конфликта с дожем и изгнания семьи Д. из города, привело к усилению ее позиций. В 1192, через 10 лет после смерти патриарха, его племянник Энрико был избран дожем и под его руководством были присоединены значительные территории, в том числе благодаря захвату крестоносцами Константинополя в 1204 и образованию Латинской империи. Родственники дожа владели обширными землями на ее территории. Дворец Д. в Венеции, по легенде, был украшен мрамором, вывезенным из Константинополя. Сын дожа Фантино стал католическим патриархом Константинополя, племянники Марко Санудо и Марино Д. руководили захватом Кикладских о-вов, Санудо стал герцогом о. Наксос. Внучатая племянница Энрико, Анна Д., в 1216 вышла замуж за будущего первого короля Сербии Стефана II Неманича. Джованни Д. — дож с 1280 по 1289, при нем началась чеканка венецианского золотого дуката (цехина). Сын Джованни Андреа, адмирал, в 1298 проиграл генуэзцам сражение при Курцоле, попал в плен и погиб. Франческо Д. (ок. 1258—1339), по прозвищу Кане, известен тяжелыми переговорами с папой Климентом V во время войны за Феррару. В 1328 он был избран дожем и вел успешные войны с соседями. Еще один Андреа Д. (1306—1354), профессор права в Падуанском университете, стал дожем в 36 лет; он заслужил дружбу поэта Петрарки и создал «Хронику венетов». В эпоху Наполеоновских войн и Рисорджименто потомки Д. принимали участие в реформах и борьбе за объединение Италии.