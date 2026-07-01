ДАНДИН

ДАНДИН - индийский поэт и теоретик поэзии 2-й половины VII - начала VIII веков.

Ав­тор од­но­го из пер­вых тео­ре­тических трак­та­тов в тра­ди­ции сан­ск­рит­ской по­эти­ки (алан­ка­ра­ша­ст­ры) «Зер­ка­ло по­эзии» («Кавь­я­дар­ша»), на­пи­сан­но­го эпическим раз­ме­ром шло­ка. Счи­та­ет­ся так­же ав­то­ром ро­ма­на «При­клю­че­ния де­ся­ти прин­цев» («Да­ша-ку­ма­ра-ча­ри­та»), вклю­чаю­ще­го бы­то­вые и ска­зоч­но-ми­фо­ло­гические сю­же­ты и на­пи­сан­но­го ус­лож­нён­ной про­зой в сти­ле ка­вья.

Тео­ре­тические раз­ра­бот­ки Дандина и его кон­цеп­ции ока­за­ли зна­чительное влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие тео­рии литературы и по­эти­ки в Ин­дии.