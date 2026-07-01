В закладки
ДАНДИН
ДАНДИН - индийский поэт и теоретик поэзии 2-й половины VII - начала VIII веков.
Автор одного из первых теоретических трактатов в традиции санскритской поэтики (аланкарашастры) «Зеркало поэзии» («Кавьядарша»), написанного эпическим размером шлока. Считается также автором романа «Приключения десяти принцев» («Даша-кумара-чарита»), включающего бытовые и сказочно-мифологические сюжеты и написанного усложнённой прозой в стиле кавья.
Теоретические разработки Дандина и его концепции оказали значительное влияние на дальнейшее развитие теории литературы и поэтики в Индии.
45