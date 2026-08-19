ДАНДАМАЕВ МАГОМЕД АБДУЛКАДЫРОВИЧ
ДАНДАМАЕВ МАГОМЕД АБДУЛКАДЫРОВИЧ - российский историк древнего Ближнего Востока, ассириолог, иранист.
Член-корреспондент РАН (1997). После окончания Ленинградского государственного педагогического института (1952), проработав два года учителем истории в Дагестане, поступил в 1954 году в аспирантуру Института истории АН СССР в Москве. С 1958 года в Ленинграде, научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории (с 1959 года). Доктор исторических наук (1975), заведующий сектором Древнего Востока санкт-петербургского филиала Института востоковедения РАН (1978-1998 годы), главный научный сотрудник (1998).
Автор около 400 научных работ, в том числе 7 монографий, переведённых на многие иностранные языки: «Иран при первых Ахеменидах» (1963), «Рабство в Вавилонии в VII-IV веках до н. э.» (1974), «Культура и экономика древнего Ирана» (1980, совместно с В.Г. Лукониным), «Вавилонские писцы» (1983), «Политическая и экономическая история древнего Ирана» (1982, на персидском языке), «Политическая история Ахеменидской державы» (1985), «Iranians in Achaemenid Babylonia» (1992), в которых дана целостная картина экономического уклада, общественного устройства, социальных институтов, политической истории и культуры стран Ближнего Востока в 1-м тысячелетии до н. э. Дандамаевым исследованы несколько десятков тысяч клинописных документов из вавилонских архивов.
Заместитель главного редактора журнала «Вестник древней истории», член редсоветов многотомной «Encyclopaedia Iranica» (США) и журнала «Iranica Antiqua» (Бельгия).
Премия имени Р. Гиршмана, присуждаемая Французской академией надписей и изящной словесности за выдающийся вклад в науку (Париж, 1978), Государственная премия СССР (1987).