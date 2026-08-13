ДАНЦИГ БОРИС МОИСЕЕВИЧ
ДАНЦИГ БОРИС МОИСЕЕВИЧ - российский востоковед.
Окончил юридический факультет Киевского университета (1919). Преподаватель Московского института востоковедения (1926-1936, 1951-1954 годы), Военной академии РККА и специальной школы Генштаба (1936-1945 годы), Высшей дипломатической школы МИД СССР (1945-1951 годы), МГИМО (1954-1957 годы). Научный сотрудник Института востоковедения АН СССР (1955-1973 годы), доктор исторических наук (1965).
Исследовал историю, экономику и географию Турции и арабских стран. В своих основных трудах первым представил аналитический очерк истории изучения Ближнего Востока в российской науке, дал критический разбор российских источников по истории региона.
Сочинения:
Русские путешественники на Ближнем Востоке. М., 1965;
Изучение Ближнего Востока в России (XIX - начало XX веков). М., 1968;
Ближний Восток в русской науке и литературе (дооктябрьский период). М., 1973.