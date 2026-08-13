ДАНЦИГ БОРИС МОИСЕЕВИЧ

ДАНЦИГ БОРИС МОИСЕЕВИЧ - российский востоковед .

Окон­чил юри­дический факультет Ки­ев­ско­го университета (1919). Пре­по­да­ва­тель Московского института вос­то­ко­ве­де­ния (1926-1936, 1951-1954 годы), Во­енной ака­де­мии РККА и специальной шко­лы Ген­шта­ба (1936-1945 годы), Выс­шей ди­пло­ма­тической шко­лы МИД СССР (1945-1951 годы), МГИМО (1954-1957 годы). На­учный со­труд­ник Института вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР (1955-1973 годы), доктор ис­то­рических на­ук (1965).

Ис­сле­до­вал ис­то­рию, эко­но­ми­ку и гео­гра­фию Тур­ции и арабских стран. В сво­их основных тру­дах пер­вым пред­ста­вил ана­ли­тический очерк ис­то­рии изу­че­ния Ближ­не­го Вос­то­ка в российской нау­ке, дал кри­ти­че­ский раз­бор российских ис­точ­ни­ков по ис­то­рии ре­ги­о­на.

Сочинения:

Рус­ские пу­те­ше­ст­вен­ни­ки на Ближ­нем Вос­то­ке. М., 1965;

Изу­че­ние Ближ­не­го Вос­то­ка в Рос­сии (XIX - начало XX веков). М., 1968;

Ближ­ний Вос­ток в рус­ской нау­ке и ли­те­ра­ту­ре (до­ок­тябрь­ский пе­ри­од). М., 1973.