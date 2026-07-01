Данайцы

Дана`йцы (греч. Δαναοί) — в соб­ственном смысле слова обозначение микенских (ахейских) греков (II тысячелетие до н. э.) Арголиды (и, возможно, ближайших к ней районов Пелопоннеса). У иноземцев и в позд­нейшее времена (в поэмах Гомера) могло выступать как обобщающее название микенских (ахейских) греков вообще. В египетских надписях с XIV в. до н. э. упоминаются danaia (tnjw) в связи с Арголидой, а также дануна в составе народов моря (ок. 1200 до н. э.). Государство Дануна существовало в IX—VIII вв. до н. э. в Киликии (Малая Азия). Этимология слова неясна, его связывают с мифическим основателем Аргоса ­Данаем.