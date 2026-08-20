ДАНАЯ (др.-греч. Δανάη)

В древнегреческой мифологии дочь царя Аргоса Акрисия, мать героя Персея.

Согласно рассказу Аполлодора (II, 4, 1-4), когда Акрисий вопросил оракул, о том, будет ли он иметь потомство мужского пола, то получил ответ, что сын Данаи станет причиной его смерти. Испугавшись, царь приказал заточить дочь в специально сооруженном под землей медном убежище и строго охранять ее. Однако Зевс, пленившись красотой Данаи, проник к ней золотым дождем, от него Даная родила сына Персея. Когда Акрисий узнал об этом, то не поверил, что отец ребенка – Зевс, и приказал посадить Данаю с сыном в ящик и бросить его в море; волнами ящик вынесло к берегам острова Сериф, где его выловил рыбак Диктис, в доме которого и вырос Персей. Царь острова Полидект, влюбившийся в Данаю, стал ее преследовать и, чтобы избавиться от ее сына, мешавшего ему в исполнении задуманного, отправил Персея за головой горгоны Медузы. Однако герой справился с поручением и, когда вернулся, то застал мать вместе с Диктисом припавшей к алтарям богов в поисках убежища от преследований Полидекта. Желая наказать обидчика матери, Персей отправился в царские покои, где Полидект принимал своих друзей, он показал им отрубленную голову Медузы, и они тотчас окаменели; царем острова Персей сделал Диктиса. После этих событий Даная с сыном возвратилась в Аргос.

Сцены из мифа (особенно сюжет о золотом дожде и брошенном в море ящике) довольно часто встречаются в вазописи, на фресках Помпей, а в европейском искусстве особенно популярны в живописи (Л. Лотто, Тициан, Я. Тинторетто, П. Веронезе, Рембрандт, Г. Климт и др.).

См. также: Персей

Иллюстрации :

1. Даная. Краснофигурный кратер из Беотии. Около 450 г. до н.э. Париж, Лувр.

2. Даная. Картина Рембрандта. 1636 г. Санкт-Петербург, Эрмитаж.

Автор статьи: О.В. Кулишова