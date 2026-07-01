ДАНАЙ (др.-греч. Δαναιός)

В древнегреческой мифологии отец 50 дочерей- данаид .

Данай был сыном царя Египта Бела, братом-близнецом Египта, эпонима египтян (Apollod., II, 1, 4; Aeschyl. Suppl., 316-322). Данаиды – 50 дочерей Даная от многочисленных жен – были обещаны в жены 50 сыновьям Египта; чтобы избавиться от домогательств Египтиадов, они бежали с отцом в Аргос, где нашли убежище (этому сюжету посвящена трагедия Эсхила «Просительницы»). Однако Египет и его сыновья их настигли; вынужденный уступить, Данай приказал дочерям в первую же ночь убить мужей, и лишь одна, Гипермнестра, ослушалась отца и сохранила жизнь своему мужу Линкею. После этого Данай устроил праздник с состязаниями, победителям которых и отдал в жены дочерей (Apollod., II, 1, 4-5).

Данай стал царем Аргоса в споре с Геланором , который в то время правил городом, при этом судьей в споре выступил народ, посчитав знамением следующий случай: у стен города на стадо быков напал волк и вступил в бой с вожаком стада; аргосцы истолковали победу волка в пользу прибывшего в их город чужака Даная (Paus., II, 19, 3-4). Данай стал родоначальником нового царского рода в Аргосе (Paus., II, 16, 1), жителей Аргоса называли по его имени данайцами (Apollod., II, 1, 4); у Гомера и других поэтов данайцами часто именуются греки. Согласно одной из версий мифа, Данай, как и его дочери, был убит своим зятем Линкеем, который отомстил за братьев.

Автор статьи: О.В. Кулишова