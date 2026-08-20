ДАНЬ НАЛОГ
ДАНЬ НАЛОГ - натуральный или денежный сбор с побеждённых в пользу победителя; одна из форм налога с подданных.
В процессе формирования феодальных отношений Дань развивалась в двух направлениях: с одной стороны, превращалась в государственный налог (подушный или поземельный), с другой - в результате пожалования королями права сбора доходов дружинникам и духовенству она трансформировалась в феодальную ренту. Дань сыграла значительную роль в становлении феодализма в странах Северной Европы (бокленд, данегельд - в Англии, вейцла - в Скандинавских странах и т. д.).
На Руси Дань известна с середины IX века как платёж в пользу варягов и Хазарского каганата, а с 880-х годов - в пользу киевского князя. Данью облагались отдельные племена и группы племён. Взималась натурой (мехами, мёдом и др.) или деньгами - первоначально с «дыма» (хозяйства одной семьи), затем - с «плуга» или «сохи» (окладной единицы в 2 или 3 рабочие силы). По мере укрепления власти князя Дань становилась обязательной и использовалась для содержания дружины. Собиралась во время полюдья (осенне-зимнего объезда князем территории своего княжества). До XII века сбором Дани занималась княжеская дружина. Специальные сборщики Дани - «даньницы» - появились в русских княжествах и землях не ранее XII века (с XIV века именовались «данщиками»). Помимо Дани в пользу князя, «данщики» взимали также особые «данские пошлины» в свою пользу. По мере роста светского и церковно-монастырского землевладения в XII-XVII веках население крупных вотчин часто получало освобождение от Дани по жалованным грамотам великих и удельных князей, с 1547 года - царей. Иногда сбор Дани и других прямых налогов отдавался в руки самого землевладельца, который вносил платёж в княжескую казну «оброком». Каждый правящий князь (великий или удельный) имел право сбора Дани со своих подданных. При этом её размеры варьировались по княжествам.
Особой разновидностью Дани в XIII-XV веках являлся налог в пользу ханов Золотой Орды - «выход». В середине XIII - начале XIV веков его сбор осуществлялся баскаками, но уже с последней трети XIII века эта функция постепенно переходила к великим князьям владимирским, которые стали нести ответственность за его уплату. Дань, собранная с уделов, передавалась великому князю. Размер «выхода», установленный для московских великих князей, в конце XIV века составлял 5 тысяч рублей, в 1-й трети XV века - 7 тысяч рублей, в начале XVI века - 1 тысяча рублей. Наиболее вероятный максимальный размер «выхода» с «сохи» равнялся полтине (100 денег). Полагают, что Дань в Орду доставлялась один раз в 7-8 лет. При ослаблении власти Орды великий князь мог сохранить собранную дань за собой, однако в этом случае он должен был поделиться с удельными князьями.
В XV-XVI веках Дань входила в число обязательных налогов со всех категорий тяглого населения, не пользовавшихся податным иммунитетом. В XVI веке сбором Дани наряду с «данщиками» (а обычно вместо них) ведали городовые приказчики. Во 2-й половине XVI-XVII веках «данными деньгами» или «четвертными доходами» называли совокупность платежей [Дань, наместничий корм, деньги за городовое, засечное, а также и ямчужное (изготовление селитры) дела], поступавших в финансовые приказы (четверти). Дворцовые крестьяне платили «данные деньги» в зависимости от местных условий в размере от 30 до 70 рублей с «сохи» («соха» в это время измерялась количеством земли); черносошные - 48-200 руб.; посадские люди - 30-58 руб. в районах служилого землевладения, а на чёрных землях - как черносошные крестьяне. «Данные деньги» отменены в 1679 году после объединения важнейших прямых налогов в один - «стрелецкие деньги».
С XV-XVI веках в Поволжье, с XVII века в Сибири с присоединённых народов, занимавшихся охотничьим промыслом, взимался ясак.
В XV-XVII веках митрополит (с 1589 года патриарх), архиепископы и епископы взимали особую церковную Дань с причтов церквей, находившихся в пределах подведомственной иерарху епархии. Эта Дань могла взиматься в два приёма - зимой (рождественская) и летом (петровская). Отдельные церкви освобождались от Дани в жалованных грамотах иерархов.