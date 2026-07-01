Дамянов, Георгий

Дамя`нов (болг. Дамянов), Георгий (23.09.1892, с. Лопушна, Михайловградский округ , Болгария — 27.11.1958, София) — государственный и партийный деятель Болгарии, деятель международного коммунистического движения. Родился в бедной крестьянской семье, получил образование в гимназии г. Враца (1911), где познакомился с марксистскими идеями. В 1912 вступил в Болгарскую рабочую социал-демо­кратическую партию (тесных социалистов). Во время Первой мировой войны — взводный командир 35-го пехотного полка, в боях был тяжело ранен (1916). В 1919—1923 — член Окружного комитета во Враце, один из организаторов Сентябрьского восстания 1923, направленного против режима А. Цанкова; после поражения восстания — политэмигрант и партийный работник в Югославии и Австрии (1923—1925), заочно приговорен к смертной казни. С 1925 жил в СССР (член ВКП(б), см. Коммунистическая партия Советского Союза), где окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1929), в 1932—1934 преподавал в Академии. В 1935—1936, нелегально вернувшись на родину, вел работу по созданию антифашистского фронта в Болгарии. В 1937—1942 заместитель заведующего, а в 1942—1943 — заведующий отделом кадров Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала (Москва); с 1943 — член комиссии ИККИ по работе среди военнопленных. В СССР использовал псевдонимы Г. Белов, Г. Домьянов. Являлся членом Заграничного бюро ЦК БКП. Вернулся на родину после победы Сентябрьского восстания 1944, возглавил военный отдел Центрального Комитета партии. С мая 1945 — член Политбюро ЦК; ноябрь 1946 — май 1950 — министр народной обороны; после смерти Г. Димитрова занял пост председателя Президиума Народного собрания Болгарии (май 1950 — ноябрь 1958). Полковник Красной армии, генерал-лейтенант Болгарской Народной армии. Герой Социалистического труда (1957), награжден орденом Ленина (1957), двумя орденами «Георгий Димитров» (1952, 1957).