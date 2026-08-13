ДАМРОНГ РАТЧАНУБАБ
ДАМРОНГ РАТЧАНУБАБ - Тайский принц, государтсвенный деятель, учёный.
Сын короля Монгкута (правил в 1851-1868 годах), брат короля Чуланонгкорна, дядя короля Вачиравуда. В 1881 году учредил школу Суань Кулап (Школа при Дворце Розового сада) для подготовки отпрысков королевской семьи и знати к военной и гражданской карьере. В 1885 году курировал создание департамента образования (с 1887 года отдельный департамент правительства, с 1892 года министерство). С 1888 года возглавлял полк королевских телохранителей. С 1892 года министр внутренних дел.
Инициировал реформу, направленную на централизацию местного управления, объединил около 100 полуавтономных провинций в 14 округов, укомплектовал местную администрацию ответственными перед Министерством внутренних дел образованными офицерами и гражданскими уполномоченными, контролировавшими сбор налогов, выдачу лицензий на эксплуатацию природных ресурсов, соблюдение законов, создание и работу учебных заведений.
Играл ведущую роль в организации (по инициативе Вачиравуда) публикации текстов тайской традиционной литературы и исторических трудов, один из основателей Сиамского общества и Национальной библиотеки. После революции 1932 года находился в изгнании на острове Пинанг; в 1942 году вернулся в Бангкок.
Опубликовал свыше 1 тысячи работ по проблемам внутренней политики, общественного развития, истории и культуры Таиланда.
Сочинения:
Понгсавадан рыанг рау рап бама. Бангкок, 1920;
Тамнан ванг на. Бангкок, 1925.