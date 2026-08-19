В закладки
ДАМРОНГ НАВАСАВАТ
ДАМРОНГ НАВАСАВАТ - Государственный и общественный деятель Таиланда, контр-адмирал.
После революции 1932 года занимал посты министра без портфеля (1933-1935 годы), внутренних дел (1935-1938 годы), юстиции (1938-1944 годы). В годы 2-й мировой войны один из руководителей движения «Свободное Таи», боровшегося против японской оккупации. В 1946 году возглавил Конституционный фронт. В 1946-1947 годах премьер-министр, министр юстиции. После государственного переворота в ноябре 1947 года эмигрировал в Гонконг. В феврале 1949 года участвовал в неудавшемся заговоре против правительства Пибунсонграма (1948-1957 годы). В 1959-1968 годах член Учредительного собрания Таиланда.
242