ДАМРОНГ НАВАСАВАТ

ДАМРОНГ НАВАСАВАТ - Государственный и общественный деятель Таиланда, контр-адмирал.

По­сле ре­во­лю­ции 1932 года за­ни­мал по­сты министра без порт­фе­ля (1933-1935 годы), внутр енних дел (1935-1938 годы), юс­ти­ции (1938-1944 годы). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны один из ру­ко­во­ди­те­лей дви­же­ния «Сво­бод­ное Таи», бо­ров­ше­го­ся про­тив японской ок­ку­па­ции. В 1946 году воз­гла­вил Кон­сти­туционный фронт. В 1946-1947 годах пре­мьер-министр, министр юс­ти­ции. По­сле государственного пе­ре­во­ро­та в но­ябре 1947 года эмиг­ри­ро­вал в Гон­конг. В феврале 1949 года уча­ст­во­вал в не­удав­шем­ся за­го­во­ре про­тив пра­ви­тель­ст­ва Пи­бун­сон­гра­ма (1948-1957 годы). В 1959-1968 годах член Уч­ре­дительного соб­ра­ния Таи­лан­да.