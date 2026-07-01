МЕЧ

МЕЧ - вид хо­лод­но­го ору­жия ближ­не­го боя, ру­бя­ще­го или ру­бя­ще-ко­лю­ще­го дей­ст­вия, с длин­ным пря­мым сим­мет­рич­ным клин­ком и пря­мой ру­ко­ятью.

Со­сто­ит из клин­ка (лез­вия) с за­точ­кой, ино­гда с од­ним или не­сколь­ки­ми до­ла­ми (же­лоб­ка­ми); ру­ко­яти - хво­сто­ви­ка, на ко­то­рый кре­пит­ся пе­ре­кре­стие (гар­да), че­рен, на­вер­шие (рисунок). Центр тя­же­сти рас­по­ла­га­ет­ся ни­же пе­ре­кре­стия. Для обес­пе­че­ния нуж­но­го ба­лан­са длин­ные мечи об­ла­да­ли мас­сив­ны­ми ру­ко­ятью и гар­дой, про­ти­во­ве­сом на кон­це ру­ко­яти. От кин­жа­лов меч от­ли­ча­ет­ся в основном бо­лее длин­ным клин­ком, ко­то­рый мо­жет быть ко­рот­ким (40-60 см) и длин­ным (в основном до 120 см, ино­гда до 1,5 м и бо­лее). По спо­со­бу хва­та ру­ко­яти раз­ли­ча­ют од­но­руч­ный, дву­руч­ный, по­лу­то­ра­руч­ный меч; по спо­со­бу за­точ­ки - од­но­лез­вий­ный и дву­лез­вий­ный. В ком­плект сна­ря­же­ния с мечом обыч­но вхо­дят нож­ны, пор­ту­пей­ные рем­ни, ино­гда различные под­вес­ки. Кли­нок из­го­тав­ли­вал­ся с по­мо­щью ли­тья из брон­зы или руч­ной ков­кой из же­ле­за и ста­ли, в том числе с ис­поль­зо­ва­ни­ем да­ма­ски­ро­ва­ния, па­ке­ти­ро­ва­ния, це­мен­та­ции и других куз­неч­ных тех­ник. В ря­де слу­ча­ев де­та­ли бо­га­то укра­ша­лись, в том числе зо­ло­том, се­реб­ром, дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми. В славянских язы­ках сло­во «меч», ве­ро­ят­но, за­им­ст­во­ва­но из гот­ско­го язы­ка (meki), где, как и в древне-английском языке (mece), оно вос­хо­дит к кельт­ско­му (mecc - «свер­кать, бле­стеть»). В ря­де гер­ман­ских (голландское Zwaard, немецкое Schwert и другое) и древних ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ках про­ис­хо­дит от пра­ин­до­ев­ро­пей­ско­го кор­ня *swer - «ра­нить». Час­то мечсом на­зы­ва­ют древние ви­ды хо­лод­но­го ору­жия, в том числе с изо­гну­тым клин­ком и асим­мет­рич­ной ру­ко­ятью, схо­же­го на­зна­че­ния (ка­та­на, ма­хай­ра, фаль­ши­он и так далее).

К древ­ней­шим брон­зо­вым мечам (около 3300 года до н. э.) от­но­сят­ся об­раз­цы из Ма­лой Азии (Арс­лан­те­пе, Ма­ла­тья). Наи­бо­лее ран­ней на­ход­кой же­лез­но­го меча (середина - 2-я половина III-го тысячелетия до н. э.) счи­та­ет­ся кли­нок из ме­тео­рит­но­го же­ле­за (дли­на 70 см), най­ден­ный в До­ра­ке (Ма­лая Азия). Мас­со­вое ис­поль­зо­ва­ние длин­ных брон­зо­вых мечей фик­си­ру­ет­ся с XVII века до н. э. ( ми­кен­ская куль­ту­ра ). С середины - 2-й половины II-го тысячелетия до н. э. брон­зо­вые мечи рас­про­стра­ня­ют­ся во всём Сре­ди­зем­но­мо­рье, в Западной и Центральной Ев­ро­пе, на юге Скан­ди­на­вии, в ле­со­степ­ной зо­не Восточной Ев­ро­пы. Со 2-й половины II-го тысячелетия из­вест­ны на­ход­ки мечей на вос­то­ке Ин­до­ста­на. С середины I-го тысячелетия до н. э. длин­ные брон­зо­вые мечи по­лу­ча­ют рас­про­стра­не­ние в Ки­тае.

С раз­ви­ти­ем ме­тал­лур­гии же­ле­за и со­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем ме­тал­ло­об­ра­бот­ки мечи по­лу­ча­ют го­раз­до боль­шее рас­про­стра­не­ние, скла­ды­ва­ют­ся их мно­го­численных ва­риа­ции. В ски­фо-си­бир­ском ми­ре и у ря­да иранских на­ро­дов из­вест­ны аки­на­ки, у гре­ков - кси­фос, ряд ти­пов мечей фор­ми­ру­ет­ся в куль­ту­рах кру­га Галь­шта­та. В Ки­тае же­лез­ные об­раз­цы по­яв­ля­ют­ся в IV-III веках до н. э. Ран­не­сар­мат­ские (смотрите Сар­мат­ские ар­хео­ло­ги­че­ские куль­ту­ры) мечи име­ли ан­тен­ные, во­лю­то­об­раз­ные, коль­це­вые на­вер­шия. С позд­не­го Ла­те­на в Ев­ро­пе по­лу­ча­ет рас­про­стра­не­ние ко­рот­кий ко­лю­ще-ру­бя­щий меч (гла­ди­ус, латинское gla­dius hispanis) и длин­ный ру­бя­щий (спа­та, латинское spatha). Меч с коль­це­вым на­вер­ши­ем во II-III веках н. э. от сар­ма­тов рас­про­стра­ня­ют­ся до Западной Ев­ро­пы. Гла­ди­ус до III века ис­поль­зо­вал­ся в ка­че­ст­ве штат­но­го во­ору­же­ния римской ар­мии. Мечи ев­ропейских вар­ва­ров не­ред­ко бы­ли про­из­ве­де­ны в римских мас­тер­ских. В VIII-XI веках в Ев­ро­пе ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны «ка­ро­линг­ские» мечи, от­ли­чаю­щие­ся но­вы­ми сти­ля­ми на­вер­ший и других де­та­лей. Ев­ропейские мечи I-го тысячелетия со­хра­ня­ют фор­му римской спа­ты, но у всад­ни­ков, в воо­ру­же­нии ко­торых ска­за­лись восточные влия­ния, рас­про­стра­ня­ют­ся бо­лее лёг­кие мечи, ко­то­рые под­ве­ши­ва­ли к поя­су на­клон­но. С конца VII века в куль­ту­рах, свя­зан­ных со сте­пью, их вы­тес­ня­ет саб­ля.

В «раз­ви­том» и позд­нем Сред­не­ве­ко­вье раз­ви­тие кон­ст­рук­ции меча в Ев­ро­пе идёт бо­лее бы­ст­ры­ми тем­па­ми. С XI века рас­про­стра­ня­ет­ся «ро­ман­ский» тип меча, для ко­то­ро­го ха­рак­тер­но боль­шее су­жение к ост­рию, так что лез­вие при­об­ре­та­ет фор­му вы­тя­ну­то­го тре­уголь­ни­ка, ру­ко­ять ста­но­вит­ся длин­нее, пе­ре­кре­стие - бо­лее мас­сив­ным, луч­ше за­щи­щая кисть ру­ки. С XIII века клин­ки де­ла­ют у́же, пред­на­зна­чая в основном для ко­лю­ще­го уда­ра, спо­соб­но­го про­бить ла­ты, наи­бо­лее уяз­ви­мые в мес­тах со­чле­не­ний (эс­ток, кон­чар); не­ре­док по­лу­то­ра­руч­ный меч (бас­тард). К XV веку оформ­ля­ют­ся раз­но­вид­но­сти меча, пред­на­зна­чен­ные для це­ре­мо­ний, в том числе тур­ни­ров, каз­ней. В XVI-XVII веках боль­шую по­пу­ляр­ность по­лу­чи­ли дву­руч­ные мечи, позд­нее их час­то ис­поль­зо­ва­ли как це­ре­мо­ни­аль­ные (шот­ланд, клей­мор). Мечи пе­хо­тин­цев дос­ти­га­ют в дли­ну 1,5 м и в ря­де слу­ча­ев име­ют вол­ни­стые из­ги­бы на лез­вии (флам­берг), они спо­соб­ны про­бить сплош­ные дос­пе­хи. У од­но­руч­ных мечей зна­чи­тель­но ус­лож­ни­лась гар­да, по­сколь­ку ис­поль­зо­ва­ние дос­пе­хов (в том числе лат­ных ру­ка­виц) шло на убыль. С конца XVI-XVII веков, в свя­зи с рас­про­стра­не­ни­ем ог­не­стрель­но­го ору­жия, в во­енном де­ле мечи вы­тес­ня­ют­ся саб­ля­ми, шпа­га­ми, па­ла­ша­ми, ра­пи­ра­ми.

До XIX-XX веков мечи со­хра­ня­ют своё бое­вое пред­на­зна­че­ние в Северной Аф­ри­ке, Азии: су­дан­ский - кас­ка­ра, туа­рег­ский - та­ко­уба, эфи­оп­ский - шо­тел и другие, имею­щие кон­ст­рук­цию бо­лее ран­них арабских средне-вековых мечей. В Япо­нии в XVI-XVII веках кли­нок меча на­чи­на­ют де­лать сла­бо­изо­гну­тым, что при­во­дит к по­яв­ле­нию ка­та­ны.

В Аме­ри­ке до по­яв­ле­ния ев­ро­пей­цев, не­смот­ря на зна­ком­ст­во с ме­тал­лур­ги­ей, из­вест­ны толь­ко де­ревянные ме­чи, например у ин­ков - с об­си­диа­но­вы­ми пла­сти­на­ми, встав­ленными для остроты лез­вия. Во мно­гих рай­онах Аф­ри­ки, Аме­ри­ки, в Ав­ст­ра­лии меч ста­но­вит­ся из­вес­тен вме­сте с по­яв­ле­ни­ем вы­ход­цев из Ев­ра­зии.

В фольк­ло­ре многих на­ро­дов мечи на­де­ля­ют­ся ма­гическими функ­ция­ми и сверхъ­ес­те­ст­вен­ной си­лой; они мо­гут са­ми на­но­сить по­вре­ж­де­ния, раз­го­ва­ри­вать, усы­п­лять, пе­ре­но­сить вла­дель­ца по воз­ду­ху, де­ла­ют его не­ви­ди­мым и тому подобное. Меч не­ред­ко ас­со­ции­ру­ет­ся с ги­ган­та­ми и сверхъ­ес­те­ст­вен­ны­ми су­ще­ст­ва­ми, например Да­мой Озе­ра в ар­ту­ров­ских ле­ген­дах, Сур­тром (ог­нен­ный ве­ли­кан с ог­нен­ным мечом в северо- германских ми­фах), Свя­то­го­ром в русских бы­ли­нах. Меч мог слу­жить мос­том в иной мир, ору­жи­ем со­ляр­ных ге­ро­ев, сра­жаю­щих­ся с хто­ническими чу­до­ви­ща­ми (Мар­дук, Пер­сей и другие). Обою­до­ост­рый меч сим­во­ли­зи­ру­ет двой­ст­вен­ную си­лу: тво­ре­ние и раз­ру­ше­ние, жизнь и смерть и так далее. Меч ис­поль­зу­ет­ся и как фал­ли­че­ский сим­вол, но вме­сте с нож­на­ми оли­це­тво­ря­ет един­ст­во муж­ско­го и жен­ско­го на­чал. В греческой ми­фо­ло­гии Да­мок­лов меч сим­во­ли­зи­ру­ет по­сто­ян­но при­сут­ст­вую­щую опас­ность при ка­жу­щем­ся про­цве­та­нии, воз­дая­ние.

В Ки­тае из­го­тов­ле­ние меча свя­зы­ва­лось с вол­шеб­ст­вом, и им при­пи­сы­ва­лось са­краль­но-ма­гическое зна­че­ние, в том числе ас­со­ции­руе­мое с оза­ре­ни­ем, про­ни­каю­щим в суть яв­ле­ния; меч с вол­ни­стым клин­ком - сим­вол дра­ко­на, плы­ву­ще­го в во­дах; счи­та­лось, что мечи име­ют пол, и они из­го­тов­ля­лись па­ра­ми («са­мец» и «сам­ка»). В од­ном из японских ми­фов свя­щен­ный меч по­яв­ля­ет­ся из мол­нии; меч - од­но из Трёх со­кро­вищ, он сим­во­ли­зи­ру­ет му­же­ст­во и си­лу (на­ря­ду с зер­ка­лом и дра­гоцен­но­стью - сим­во­ла­ми ис­ти­ны и со­стра­да­ния). В ин­ду­из­ме меч - мол­ния у Ин­д­ры, пла­ме­нею­щий - у Виш­ну; в ве­ди­че­ском жерт­во­при­но­ше­нии мол­нию сим­во­ли­зи­ру­ет де­ревянный меч, он име­ет то же зна­че­ние, что и вад­жра (меч, пред­став­ляю­щий во­ин­ст­вен­ный ха­рак­тер асу­ров; ат­ри­бут кшат­ри­ев). В буд­диз­ме и дао­сиз­ме сим­во­ли­ка меча свя­за­на с про­ни­ца­тель­но­стью, ко­то­рая по­бе­ж­да­ет не­ве­же­ст­во.

В тра­ди­ци­ях, свя­зан­ных с ав­раа­ми­че­ски­ми ре­ли­гия­ми, меч име­ет ам­би­ва­лент­ную се­ман­ти­ку, свя­зан­ную с жиз­нью и смер­тью (меч Ях­ве, ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла); обо­зна­ча­ет выс­шую спра­вед­ли­вость, от­се­кая не­год­ное, бес­плод­ное (в том числе пла­ме­нею­щий меч хе­ру­ви­ма от­де­ля­ет че­ло­ве­ка от рая по­сле гре­хо­па­де­ния). У хри­сти­ан меч, что свя­за­но и с его фор­мой (в ви­де кре­ста), - один из сим­во­лов ис­ку­пи­тель­но­го стра­да­ния Хри­ста (Крест Гос­по­день), му­че­ни­че­ст­ва, ат­ри­бут многих свя­тых. В ев­ропейском Сред­не­ве­ко­вье меч час­то рас­смат­ри­вал­ся как сим­вол еди­не­ния и сою­за, важ­ный эле­мент по­свя­ще­ния, клятв и других це­ре­мо­ниа­лов ры­цар­ст­ва. У му­суль­ман меч сим­во­ли­зи­ру­ет свя­щен­ную вой­ну про­тив не­вер­ных, а так­же борь­бу че­ло­ве­ка со злым на­ча­лом в се­бе са­мом. Ал­хи­ми­ки обо­зна­ча­ют меч очи­щаю­щий огонь, ко­то­рый уби­ва­ет и вос­кре­ша­ет к жиз­ни, по­доб­но про­ни­ца­тель­но­му ду­ху.

Меч - по­сто­ян­ный ат­ри­бут ге­ро­ев, сим­вол си­лы, вла­сти, за­щи­ты, дос­то­ин­ст­ва, му­же­ст­ва, бди­тель­но­сти, пра­во­су­дия и другого. Час­то его до­бы­ча свя­за­на с об­ре­те­ни­ем вла­сти. Меч мог иметь собственое имя. В японской ми­фо­ло­гии «Не­бес­ный» меч пре­под­не­сён бо­ги­не Ама­тэ­ра­су бо­гом Су­саноо. Чан­д­ра­хас - меч Ра­ха­сы в ин­дуи­ст­ском эпо­се «Ра­мая­на». «Змеи­ный» меч при­над­ле­жал Ашо­ке. Ас­ка­лон - меч святого Ге­ор­гия. По од­но­му из пре­да­ний, Ат­ти­ла, по­лу­чив меч Мар­са, об­рёл осо­бую си­лу. В британских ле­ген­дах упо­ми­на­ют­ся Ка­лад- болг, Ка­ли­бурн, Круа­дин - мечи Фер­гу­са и Ку­ху­ли­на; меч Экс­ка­ли­бур был от­дан Да­мой Озе­ра Ар­ту­ру, сим­во­ли­зи­ро­вал об­ре­те­ние вла­сти, был воз­вра­щён по­сле смер­ти ко­ро­ля. В германской тра­ди­ции Баль­мунг - меч Зиг­фри­да (Си­гур­да, смотрите Ни­бе­лун­ги ), Рид­дил и Хрот­ти вхо­ди­ли в со­кро­ви­ще Фаф­ни­ра и до­бы­ты Зиг­фри­дом; Тюр­винг - меч Ан­ган­тю­ра в бит­ве на Ка­та­ла­ун­ских по­лях (у Р. Ваг­не­ра - меч Оди­на); Хру­тинг - меч Бе­о­вуль­фа (смотрите «Бе­о­вульф»). Зу-ль-фа­кар - меч про­ро­ка Му­хам­ме­да. Кла­де­нец - меч Свя­то­го­ра, пе­ре­дан им но­во­му бо­га­ты­рю, Илье Му­ром­цу. В западно-ев­ропейской ры­цар­ской тра­ди­ции Арон­ди - меч Лан­се­ло­та, Дю­рен­даль - Ро­лан­да (смотрите «Песнь о Ро­лан­де»), Флам­берг - Ре­но де Мон­та­ба­на или Кар­ла Ве­ли­ко­го; Кур­ту­аз - Виль­гель­ма За­вое­ва­те­ля.

Мечи-сим­во­лы или обе­ре­ги, при­над­ле­жав­шие национальным ге­ро­ям, яв­ля­ют­ся ре­ли­к­вия­ми; например, меч Дов­мон­та, Все­во­ло­да Мсти­сла­ви­ча в Пско­ве; Ти­зо­на - меч Си­да Кам­пеа­до­ра(хра­нит­ся в Мад­ри­де); Шой­ос - меч Виль­гель­ма III Оран­ско­го, поль­ский меч святого Пет­ра (хра­нит­ся в По­зна­ни). Не­ко­то­рые мечи при­об­ре­ли функ­цию специальных ко­ро­на­ци­он­ных, например «меч Ми­ло­сер­дия» - ту­пой меч Эду­ар­да Ис­по­вед­ни­ка, Кур­та­на, Дра­го­цен­ный жерт­вен­ный меч (Jewelled Sword of Offering) в Анг­лии; Щер­бец - в Поль­ше.

Дополнительная литература:

Petersen J. De Norske Vikingesverd. Kris­tiania, 1919;

Ме­лю­ко­ва А.И. Воо­ру­же­ние ски­фов. М., 1964;

Кир­пич­ни­ков А. Н. Древ­не­рус­ское ору­жие. М., 1966. Вып. 1: Ме­чи и саб­ли IX-XIII вв.;

Ottenjann H. Die nordischen Voll­griffschwerter der älteren und mittleren Bron­zez­eit. B., 1969;

Trousdale W. The long sword and scabbard slide in Asia. Wash., 1975;

Meng­hin W.Das Schwert im frühen Mittelalter. Stuttg., 1983;

Geibig A. Beiträge zur morpho­lo­gischen Entwicklung des Schwertes im Mit­te­lalter. Neumünster, 1991;

Oakeshott E. Records of the medieval sword. Woodbridge, 1991. Bd 1-2;

Kazakevičius V. IX-XIII a. Baltų Ka­lavijai. Vilnius, 1996;

Го­ре­лик М.В. Ору­жие Древ­не­го Вос­то­ка. 2-е изд. СПб., 2003;

Ma­rek L. Early medieval swords from Central and Eastern Europe. Wrocław, 2005;

Illerup Ådal. Århus, 2006. Bd 11-12: Biborski M., Il­kjær J. Die schwerter;

Плавiнскi М.А. Клiнковая зброя X-XIII ст. на тэрыторыi Беларусi. Мiнск, 2006.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)