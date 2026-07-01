МЕЧ
МЕЧ - вид холодного оружия ближнего боя, рубящего или рубяще-колющего действия, с длинным прямым симметричным клинком и прямой рукоятью.
Состоит из клинка (лезвия) с заточкой, иногда с одним или несколькими долами (желобками); рукояти - хвостовика, на который крепится перекрестие (гарда), черен, навершие (рисунок). Центр тяжести располагается ниже перекрестия. Для обеспечения нужного баланса длинные мечи обладали массивными рукоятью и гардой, противовесом на конце рукояти. От кинжалов меч отличается в основном более длинным клинком, который может быть коротким (40-60 см) и длинным (в основном до 120 см, иногда до 1,5 м и более). По способу хвата рукояти различают одноручный, двуручный, полутораручный меч; по способу заточки - однолезвийный и двулезвийный. В комплект снаряжения с мечом обычно входят ножны, портупейные ремни, иногда различные подвески. Клинок изготавливался с помощью литья из бронзы или ручной ковкой из железа и стали, в том числе с использованием дамаскирования, пакетирования, цементации и других кузнечных техник. В ряде случаев детали богато украшались, в том числе золотом, серебром, драгоценными камнями. В славянских языках слово «меч», вероятно, заимствовано из готского языка (meki), где, как и в древне-английском языке (mece), оно восходит к кельтскому (mecc - «сверкать, блестеть»). В ряде германских (голландское Zwaard, немецкое Schwert и другое) и древних индоевропейских языках происходит от праиндоевропейского корня *swer - «ранить». Часто мечсом называют древние виды холодного оружия, в том числе с изогнутым клинком и асимметричной рукоятью, схожего назначения (катана, махайра, фальшион и так далее).
К древнейшим бронзовым мечам (около 3300 года до н. э.) относятся образцы из Малой Азии (Арслантепе, Малатья). Наиболее ранней находкой железного меча (середина - 2-я половина III-го тысячелетия до н. э.) считается клинок из метеоритного железа (длина 70 см), найденный в Дораке (Малая Азия). Массовое использование длинных бронзовых мечей фиксируется с XVII века до н. э. (микенская культура). С середины - 2-й половины II-го тысячелетия до н. э. бронзовые мечи распространяются во всём Средиземноморье, в Западной и Центральной Европе, на юге Скандинавии, в лесостепной зоне Восточной Европы. Со 2-й половины II-го тысячелетия известны находки мечей на востоке Индостана. С середины I-го тысячелетия до н. э. длинные бронзовые мечи получают распространение в Китае.
С развитием металлургии железа и совершенствованием металлообработки мечи получают гораздо большее распространение, складываются их многочисленных вариации. В скифо-сибирском мире и у ряда иранских народов известны акинаки, у греков - ксифос, ряд типов мечей формируется в культурах круга Гальштата. В Китае железные образцы появляются в IV-III веках до н. э. Раннесарматские (смотрите Сарматские археологические культуры) мечи имели антенные, волютообразные, кольцевые навершия. С позднего Латена в Европе получает распространение короткий колюще-рубящий меч (гладиус, латинское gladius hispanis) и длинный рубящий (спата, латинское spatha). Меч с кольцевым навершием во II-III веках н. э. от сарматов распространяются до Западной Европы. Гладиус до III века использовался в качестве штатного вооружения римской армии. Мечи европейских варваров нередко были произведены в римских мастерских. В VIII-XI веках в Европе широко распространены «каролингские» мечи, отличающиеся новыми стилями наверший и других деталей. Европейские мечи I-го тысячелетия сохраняют форму римской спаты, но у всадников, в вооружении которых сказались восточные влияния, распространяются более лёгкие мечи, которые подвешивали к поясу наклонно. С конца VII века в культурах, связанных со степью, их вытесняет сабля.
В «развитом» и позднем Средневековье развитие конструкции меча в Европе идёт более быстрыми темпами. С XI века распространяется «романский» тип меча, для которого характерно большее сужение к острию, так что лезвие приобретает форму вытянутого треугольника, рукоять становится длиннее, перекрестие - более массивным, лучше защищая кисть руки. С XIII века клинки делают у́же, предназначая в основном для колющего удара, способного пробить латы, наиболее уязвимые в местах сочленений (эсток, кончар); нередок полутораручный меч (бастард). К XV веку оформляются разновидности меча, предназначенные для церемоний, в том числе турниров, казней. В XVI-XVII веках большую популярность получили двуручные мечи, позднее их часто использовали как церемониальные (шотланд, клеймор). Мечи пехотинцев достигают в длину 1,5 м и в ряде случаев имеют волнистые изгибы на лезвии (фламберг), они способны пробить сплошные доспехи. У одноручных мечей значительно усложнилась гарда, поскольку использование доспехов (в том числе латных рукавиц) шло на убыль. С конца XVI-XVII веков, в связи с распространением огнестрельного оружия, в военном деле мечи вытесняются саблями, шпагами, палашами, рапирами.
До XIX-XX веков мечи сохраняют своё боевое предназначение в Северной Африке, Азии: суданский - каскара, туарегский - такоуба, эфиопский - шотел и другие, имеющие конструкцию более ранних арабских средне-вековых мечей. В Японии в XVI-XVII веках клинок меча начинают делать слабоизогнутым, что приводит к появлению катаны.
В Америке до появления европейцев, несмотря на знакомство с металлургией, известны только деревянные мечи, например у инков - с обсидиановыми пластинами, вставленными для остроты лезвия. Во многих районах Африки, Америки, в Австралии меч становится известен вместе с появлением выходцев из Евразии.
В фольклоре многих народов мечи наделяются магическими функциями и сверхъестественной силой; они могут сами наносить повреждения, разговаривать, усыплять, переносить владельца по воздуху, делают его невидимым и тому подобное. Меч нередко ассоциируется с гигантами и сверхъестественными существами, например Дамой Озера в артуровских легендах, Суртром (огненный великан с огненным мечом в северо- германских мифах), Святогором в русских былинах. Меч мог служить мостом в иной мир, оружием солярных героев, сражающихся с хтоническими чудовищами (Мардук, Персей и другие). Обоюдоострый меч символизирует двойственную силу: творение и разрушение, жизнь и смерть и так далее. Меч используется и как фаллический символ, но вместе с ножнами олицетворяет единство мужского и женского начал. В греческой мифологии Дамоклов меч символизирует постоянно присутствующую опасность при кажущемся процветании, воздаяние.
В Китае изготовление меча связывалось с волшебством, и им приписывалось сакрально-магическое значение, в том числе ассоциируемое с озарением, проникающим в суть явления; меч с волнистым клинком - символ дракона, плывущего в водах; считалось, что мечи имеют пол, и они изготовлялись парами («самец» и «самка»). В одном из японских мифов священный меч появляется из молнии; меч - одно из Трёх сокровищ, он символизирует мужество и силу (наряду с зеркалом и драгоценностью - символами истины и сострадания). В индуизме меч - молния у Индры, пламенеющий - у Вишну; в ведическом жертвоприношении молнию символизирует деревянный меч, он имеет то же значение, что и ваджра (меч, представляющий воинственный характер асуров; атрибут кшатриев). В буддизме и даосизме символика меча связана с проницательностью, которая побеждает невежество.
В традициях, связанных с авраамическими религиями, меч имеет амбивалентную семантику, связанную с жизнью и смертью (меч Яхве, архангела Михаила); обозначает высшую справедливость, отсекая негодное, бесплодное (в том числе пламенеющий меч херувима отделяет человека от рая после грехопадения). У христиан меч, что связано и с его формой (в виде креста), - один из символов искупительного страдания Христа (Крест Господень), мученичества, атрибут многих святых. В европейском Средневековье меч часто рассматривался как символ единения и союза, важный элемент посвящения, клятв и других церемониалов рыцарства. У мусульман меч символизирует священную войну против неверных, а также борьбу человека со злым началом в себе самом. Алхимики обозначают меч очищающий огонь, который убивает и воскрешает к жизни, подобно проницательному духу.
Меч - постоянный атрибут героев, символ силы, власти, защиты, достоинства, мужества, бдительности, правосудия и другого. Часто его добыча связана с обретением власти. Меч мог иметь собственое имя. В японской мифологии «Небесный» меч преподнесён богине Аматэрасу богом Сусаноо. Чандрахас - меч Рахасы в индуистском эпосе «Рамаяна». «Змеиный» меч принадлежал Ашоке. Аскалон - меч святого Георгия. По одному из преданий, Аттила, получив меч Марса, обрёл особую силу. В британских легендах упоминаются Калад- болг, Калибурн, Круадин - мечи Фергуса и Кухулина; меч Экскалибур был отдан Дамой Озера Артуру, символизировал обретение власти, был возвращён после смерти короля. В германской традиции Бальмунг - меч Зигфрида (Сигурда, смотрите Нибелунги), Риддил и Хротти входили в сокровище Фафнира и добыты Зигфридом; Тюрвинг - меч Ангантюра в битве на Каталаунских полях (у Р. Вагнера - меч Одина); Хрутинг - меч Беовульфа (смотрите «Беовульф»). Зу-ль-факар - меч пророка Мухаммеда. Кладенец - меч Святогора, передан им новому богатырю, Илье Муромцу. В западно-европейской рыцарской традиции Аронди - меч Ланселота, Дюрендаль - Роланда (смотрите «Песнь о Роланде»), Фламберг - Рено де Монтабана или Карла Великого; Куртуаз - Вильгельма Завоевателя.
Мечи-символы или обереги, принадлежавшие национальным героям, являются реликвиями; например, меч Довмонта, Всеволода Мстиславича в Пскове; Тизона - меч Сида Кампеадора(хранится в Мадриде); Шойос - меч Вильгельма III Оранского, польский меч святого Петра (хранится в Познани). Некоторые мечи приобрели функцию специальных коронационных, например «меч Милосердия» - тупой меч Эдуарда Исповедника, Куртана, Драгоценный жертвенный меч (Jewelled Sword of Offering) в Англии; Щербец - в Польше.
Дополнительная литература:
Petersen J. De Norske Vikingesverd. Kristiania, 1919;
Мелюкова А.И. Вооружение скифов. М., 1964;
Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. М., 1966. Вып. 1: Мечи и сабли IX-XIII вв.;
Ottenjann H. Die nordischen Vollgriffschwerter der älteren und mittleren Bronzezeit. B., 1969;
Trousdale W. The long sword and scabbard slide in Asia. Wash., 1975;
Menghin W.Das Schwert im frühen Mittelalter. Stuttg., 1983;
Geibig A. Beiträge zur morphologischen Entwicklung des Schwertes im Mittelalter. Neumünster, 1991;
Oakeshott E. Records of the medieval sword. Woodbridge, 1991. Bd 1-2;
Kazakevičius V. IX-XIII a. Baltų Kalavijai. Vilnius, 1996;
Горелик М.В. Оружие Древнего Востока. 2-е изд. СПб., 2003;
Marek L. Early medieval swords from Central and Eastern Europe. Wrocław, 2005;
Illerup Ådal. Århus, 2006. Bd 11-12: Biborski M., Ilkjær J. Die schwerter;
Плавiнскi М.А. Клiнковая зброя X-XIII ст. на тэрыторыi Беларусi. Мiнск, 2006.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)