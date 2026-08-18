ДАМДИНСУРЭН ЦЭНДИЙН
ДАМДИНСУРЭН ЦЭНДИЙН - монгольский писатель, филолог, академик АН МНР.
Один из основоположников современной монгольской литературы и филологической науки. Начал печататься с 1927 года. В 1938-1940 годах подвергся репрессиям.
Автор повести «Отвергнутая девушка» (1929, русский перевод 1958), поэмы «Моя седая матушка» (1934, русский перевод 1958), сборника рассказов «Странная свадьба» (1966). Среди других произведений: перевод на современном монгольском языке первого письменного памятника монгольской литературы XIII века «Сокровенное сказание монголов» (1946); научные исследования «Исторические корни Гэсэриады» (издание на русском языке, 1957), «"Рамаяна" в Монголии» (издание на русском языке, 1976).
Дамдинсурэн Цэндийн - создатель современной монгольской орфографии на основе кириллического письма (1940). Издал ряд произведений ср.-век.едневековой монгольской литературы («Комментарий к Субхашите», 1958; «Сто образцов монгольской литературы», 1959; «Тибетские и монгольские рассказы Волшебного мертвеца», 1963); один из авторов русско-монгольского (1967-1969 годы) и немецко-монгольского (1984) словарей; руководитель издания «Обзор монгольской литературы» (тома 1-3, 1957-1977 годы). Дамдинсурэн Цэндийн переводил на монгольский язык. произведения русской и мировой литературы [А.С. Пушкина, С.Я. Маршака, тибетского средневекового поэта Далай-ламы VI (Цаньян Гьяцо)].
Государственная премия МНР (1946, 1948 и 1951).
Сочинения:
Полное собрание сочинений: В 3 томах. Улан-Батор, 1998 (на монгольском языке).