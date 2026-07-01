ДАМБАРТОН-ОКС

ДАМБАРТОН-ОКС - научно-исследовательский центр в Вашингтоне (США), при Гарвардском университете .

Одним из 3 основных направлений специализации Дамбартон-Окса является изучение истории и культуры Византии. Центр византиноведения образован на основе обширной коллекции византийского искусства (артефакты, рукописи, иконы, монеты и проч.), собранной в 20-50-х годах ХХ века Р.В. Блиссом (1875-1962 годы), его женой М. Блисс (1875-1969 годы), а также Дж.С. Тачером, 1-м хранителем коллекции. Супруги Блисс завещали свою усадьбу с ландшафтным парком Гарвардскому университету, под эгидой которого и функционирует Дамбартон-Окс.

С 1940 года центр издает научный византиноведческий журнал «Dumbarton Oaks Papers», посвященный преимущественно византийскому искусству, но содержащий также отчеты об археологических исследованиях византийских памятников, которые активно проводятся американскими специалистами, множество работ по церковной истории, литературе, общественной жизни и другим темам. В серии «Dumbarton Oaks Texts» публикуются критические издания византийских текстов, а в «Dumbarton Oaks Studies» - монографические исследования. Выходит также серия византийских житий святых в английских переводах. Большое значение имеют изданныеДамбартон-Оксом каталоги собственных коллекций, в особенности монет и печатей. На электронном сайте центра www.doaks.org размещен каталог библиотеки, текст ряда монографий и источников, а также база данных по византийской агиографии VIII-X веков.

Дамбартон-Окс ежегодно присуждает несколько стипендий для молодых ученых (Junior Fellows) и исследователей с докторской степенью (Regular Fellows). Кроме того, выдаются летние стипендии для кратковременного пребывания. Каждый год центр организует тематические симпозиумы по византиноведению.

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