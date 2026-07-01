ДАМАСКИН ПАНТОКРАТОРСКИЙ

ДАМАСКИН ПАНТОКРАТОРСКИЙ - иеромонах , греческий мелург, автор херувимских.

Наиболее известна его херувимская 1-го плагального гласа, часто встречающаяся в рукописях (Ath. Doch. 376. Fol. 212v-221, XVIII век; Ath. Pantel. 969. Fol. 151v, 1730-1750 годы; Lesb. Leim. 253. Fol. 178v-179v, 1725-1740 годы; Athen. Bibl. Nat. 2175. Fol. 382-382v, XVIII век), реже фиксируется херувимская 1-го гласа (Ath. Рantel. 1012. Fol. 166-172, 1768). Существуют, кроме того, еще 2 херувимские - 3-го и 4-го гласов, которые приписываются Дамаскину Пантократорскому (Athen. Bibl. Nat. S. Sepulcri. 810. Fol. 194v-195v, 1789; Ath. Laur. Θ. 162. Fol. 177-177v, 1788).

Нет достоверных сведений о датах рождения и смерти Дамаскина Пантократорского. Исходя из того, что его херувимская 1-го плагального гласа содержится в кодексе CPolit. Patr. K. Ananiadou. 6 (Fol. 57v - 58), составленном иеромнахом Космой Македонцем из Иверского монастыря на Афоне в 1680 году, можно заключить, что к этому году Дамаскин Пантократорский, по всей вероятности, был уже известным распевщиком. Кроме того, можно предположить родственную связь между монахом Дамаскином Фессалийцем и Дамаскином Пантократорском, т.к. известно, что в рукописной традиции последний часто упоминается как «Фессалоникийский».