ДАМАСКИН ФЕССАЛИЕЦ

ДАМАСКИН ФЕССАЛИЕЦ - монах Иверского монастыря на Афоне, учитель пения, распевщик.

В исторических источниках и певческих сборниках назван «фессалиец родом, монах из Ивирона», кроме того, упоминается и как «Дамаскин», «Дамаскин монах», «Дамаскин, монах Иверский», «Дамаскин Иверский», «Дамаскин Фессалиец» (по этой причине под Дамаскин Фессалиец иногда подразумевают Дамаскина Пантократорского, который в рукописях часто именуется «фессалоникийским»).

Наиболее известными сочинениями Дамаскина Фессалийца являются воскресные киноники на гласы 1, 2, 3, 4-й, 1-й плагальный, βαρύς, 4-й плагальный (таким образом, в осмогласном ряду киноников Дамаскина Фессалийца отсутствует напев 2-го плагального гласа), киноник «Чашу спасения» на глас βαρύς (Meteor. Metamorph. 92: [Автограф иеродиакона Гавриила]. Fol. 158-162v, 1772; Ath. Xeropot. 305: [Автограф монаха Дамаскина Аграфорендиниота]. Fol. 216-221, конец XVIII - начало XIX веков; Ath. Xeropot. 330: [Автограф Димитрия Лота]. Fol. 264v-300v, 1781-1782 годы; Мeteor. Metamorph. 295. Fol. 280-287, 2-я половина XVIII века). Из этих сочинений в рукописях 2-й половины XVIII - начала XIX веков чаще встречаются киноники 3-го и 4-го плагального гласов, которые помещаются парно (Ath. Xeropot. 276. Fol. 157-159; 366. Fol. 163-165; Ath. Dionys. 571. Fol. 295-299; 576. Fol. 155-157; Ath. Xen. 123. Fol. 541-542) или в группах по гласам (Ath. Xeropot. 277. Fol. 51, 90-91; Ath. Doch. 359. Fol. 215v - 216v, 222-223; Ath. Pantel. 1012. Fol. 187v - 198; Ath. Dionys. 578. Fol. 211-224; Ath. Paul. 42. Fol. 546-558); при этом киноник 3-го гласа как наиболее характерное сочинение копируется и отдельно (Ath. Doch. 332. Fol. Ϫv - Ε; 363. Fol. 414v - 415v; 407. Fol. 55v - 58; 410. Fol. 184-185; Ath. Xen. 153. Fol. 97v - 103v; Ath. Pantel. 972. Fol. 289-293; 980. Fol. 144v - 145v; 984. Fol. 186; Ath. Paul. 37. Fol. 409-447; Ath. Cutl. 437. Fol. 283-284; Ath. Stauronik. 234. Fol. 284; Ath. Ivеr. 997. Fol. 67v; Lesb. Leim. 248. Fol. 333-335; БАН. РАИК. № 44. Л. 152).

Менее известны такие сочинения Дамаскина Фессалийца, как киноники Благовещению 4-го плагального гласа (Ath. Xeropot. 370. Fol. 92v - 93v, 1758), Преображению 1-го гласа (Ath. Stauronik. 234. Fol. 284-288, 1-я половина XVIII века; Ath. Xeropot. 305. Fol. 252-270), литургии Преждеосвященных Даров 4-го гласа (Ath. Xeropot. 330. Fol. 332v - 333), самогласен (светилен) на память Сорока мучеников «Десятину четверочисленную» 1-го гласа (Ath. Xeropot. 288. Fol. 295-301, начало XIX века; 312. Fol. 418-420v, конец XVIII века), а также переложения песнопений других авторов, например стихиры Рождества Христова лампадария Даниила «Трепеташа рука Крестителева» 4-го гласа (Мeteor. Мetamorph. 92. Fol. 201v) и др.

Некоторые воскресные киноники, приписываемые Дамаскину Фессалийцу, требуют уточнения авторства (Ath. Xeropot. 313. Fol. 284v - 314, 1794; Ath. Doch. 356. Fol. 277-313, начало XIX века; Ath. Xen. 156. Fol. 216-230v, конец XVIII века; Ath. Pantel. 969. Fol. 165-183, 1730-1750 годы; Ath. Grеgоr. 56 [44]. Fol. 18-25v, XVIII век).

Упоминается как учитель пения иеромонахов Афанасия (Влахоса) (Ath. Ivеr. 967. Fol. 1, середина XVIII века) и Анфимия Ивирита Самиского (Ath. Ivеr. 997. Fol. 67v, конец XVIII века), а также как духовный наставник монаха Иоанна (Каралоглиса) (Ath. Ivеr. 1091. Fol. Γ, начало XVIII века).