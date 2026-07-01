ДАМАСКИН АГРАФОРЕНДИНИОТ

ДАМАСКИН АГРАФОРЕНДИНИОТ - монах , греческий кодикограф, автор певческих рукописей.

Вероятно, происходил из Фессалии, поскольку его прозвище соответствует названию монастыря Рендина в горном районе Аграфа (Фессалия). Можно предположить, что впоследствии жил в монастыре Ксиропотам на Афоне, т. к. большая часть рукописей и протографов относятся к этому монастырю. Палеографический анализ показал, что Дамаскин Аграфорендиниот (по крайней мере в начале рукописной деятельности) использовал в качестве протографа 2 рукописи, Анфологии: Ath. Xeropot. 307, автограф 1767 или 1770 года. Анастасия Ваиаса (сравнение с рукописью Дамаскина Аграфорендиниота. Ath. Xeropot. 309, 1789 год; 332, 1802 год; 326, 1785 год, и Ath. Doch. 349, начало XIX века) и Ath. Xeropot. 330, автограф 1781-1782 годов Димитрия Лота (сравнение с рукописью Дамаскина Аграфорендиниота. Ath. Xeropot. 305, конец XVIII века). Автографами Дамаскина Аграфорендиниота являются следующие сборники: Ath. Xeropot. 326: Cобрание сочинений Петра Берекета, 1785; 309: Анфология Петра Берекета, 1789 г.; 313, 1794 ; Ath. Protat. 59: Анфология, 1797 , Ath. Xeropot. 332: Анфология, 1802 ; Ath. Dionys. 571: Анфология, 1807 ; Ath. Iver. 958: Cобрание сочинений Петра Берекета, 1808 ; Bodl. Buchanan e. 19: Ирмологий Петра Берекета, 1809 ; Ath. Xeropot. 303: Сочинения Петра Берекета, 1812 . Кроме того, на основании сходства почерков Дамаскину Аграфорендиниоту приписывают создание множества древних певческих рукописей конца XVIII - начала XIX веков: Ath. Xeropot. 288, 305, 366, 377; Ath. Doch. 349; Ath. Xen. 123; Ath. Pantel. 926, 927, 973, 980, 985, 1002, 1007; Ath. Cutl. 397.

Подзаголовки его рукописей бывают 2 типов: краткий («в 1785 году писано рукой Дамаскина монаха Аграфорендиниота» - Ath. Xeropot. 326. Fol. 130v; «в 1794 году писано рукой Дамаскина недостойного и грешного Аграфорендиниота» - Ath. Xeropot. 313. Fol. 513v) и более пространный, к-рый включает обычное в рукописной традиции стихотворное обращение (Ath. Xeropot. 309. Fol. 517v; Ath. Iver. 958. Fol. 172r). Множество автографов Дамаскина Аграфорендиниота свидетельствует не только о том, что писец был любителем творчества мелургов, но и о том, что кодикография была его ремеслом. Так, в кодексе Ath. Xeropot. 332 указан некий заказчик священик Анфимий (Fol. 390r).

Дамаскин Аграфорендиниот копировал сочинения авторов византийского и поствизантийского периода (преподобного Иоанна Кукузеля, Ксена Корониса, Иоанна Клады, Мануила Хрисафа, Хрисафа Нового, Германа, митр. Новых Патр, свящ. Баласиса, Петра Берекета и др.) и мелургов XVIII в.ека (протопсалтов Иоанна Трапезундского, Даниила, Григория, Петра Византийского, Панайотиса Халацоглу, лампадария Петра Пелопоннесского, иером. Мелетия Синаита, Георгия Критского и др.). Заслуга Дамаскина Аграфорендиниота в том, что наряду с известными сочинениями к-польской традиции он переписывал и сочинения местных авторов, фессалийских мелургов Анастасия Рапсаниота, Дамаскина Фессалийца, Мануила Гуты, Парфения, иероманаха Метеорского. В одном из исследований о сочинении иероманаха Парфения (полиелее «Раби Господа») предполагается, что его мелос был главенствующим в традиции Метеор благодаря рукописной деятельности Дамаскина Аграфорендиниота (Χαλδαιάκης Α. ῾Ο πολυελέος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου [в печати]).