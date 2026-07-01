ДАМАСКИН

ДАМАСКИН - митрополит Загребский, духовный писатель, переводчик, собиратель церковных напевов, автор гармонизаций.

В 1903 году поступил в 9-классную ДС святого Саввы, учился пению у С. Мокраняца. Посещал музыкальную школу и брал уроки пения у протоерея Миливоя Петровича. В 1912-1913 годах учитель музыки в 1-й крагуевацкой гимназии. В 1913 году пострижен в монашество в монастыре Раковица и рукоположен во диакона. В том же году Синод Сербской Православной Церкви (СПЦ) направил Дамаскина на учебу в СПбДА, которую он окончил в 1917 году со степенью кандидата богословия. Во время обучения был рукоположен во иерея, а с мая по октябрь 1916 года в Оксфорде был священником и законоучителем сербской общины. С января 1918 года в ДС святого Саввы преподавал литургику, греческий и немецкий языки, патрологию, пастырское богословие, гомилетику, церковное пение. В Сремски-Карловци записал варианты карловацкого распева. В 1922 году со степенью доктора философии окончил философский факультет Фрибурского университета (Швейцария). В 1922-1923 годах 1-й секретарь Сербской Патриархии в чине синкелла. В сентябре 1924 года утвержден доцентом Белградского Богословского факультета на кафедре пастырского богословия и гомилетики.

30 ноября 1931 года хиротонисан во епископа Мукачевско-Пряшевского. Содействовал возвращению многих верующих из унии в Православие, разработал Устав епархии, построил несколько храмов и архиерейский дом в Мукачеве, направлял священников на обучение в серб. богословские школы. В 1938 году перемещен на Американо-Канадскую кафедру, в 1939 году - на Банатскую. Учредил издание «Банатский вестник». Планировал открытие церковной музыкальной школы, которое не состоялось из-за начала второй мировой войны. В июне 1947 года назначен на Загребскую кафедру. В 1961 году посетил СССР. Трижды возглавлял делегацию СПЦ на Всеправославных совещаниях.

Сочинения Дамаскина посвящены проблемам гомилетики, литургики и церковного пения. Он понимал свое служение преимущественно как миссионерское, несущее слово Христово верующим. Дамаскин писал о важности благолепного звучания музыки за богослужением, о благотворном воздействии, которое она оказывает на духовное развитие и религиозное воспитание людей. Церковное пение, считал Дамаскин, очень мощное, иногда единственное средство катехизации.

Дамаскин работал над музыкальными гармонизациями для различных видов хоров, записывал варианты напевов, писал об истории церковного пения, его характере и роли в богослужении, об актуальных проблемах певческой практики и о мерах, направленных на повышение исполнительского уровня певцов. Статьи о характере церковного пения Дамаскин основывал на святоотеческом предании и традицонных правилах исполнения. Подчеркивал, что пение должно отвечать художественно-эстетическим запросам, церковная музыка - это серьезное искусство, поэтому необходимо исправлять недостатки певческой практики. Основной причиной плохого состояния сербского клиросного пения считал слабую подготовку певчих, которые произвольно меняли традиционные мелодии, в результате чего возникали многочисленные варианты. Дамаскин выступал за создание певческих школ и введение курсов по сольфеджио и теории музыки в семинариях, за предоставление певчим достойного материального обеспечения, призывал к уважительному отношению к ним. Дамаскин был сторонником использования сербского языка в богослужении, занимался переводами, опубликовал сборник песнопений литургии, вечерни и утрени с параллельными текстами на церковнославянском (в сербской транскрипции) и сербском языках (Српско црквено поjање. 1972). В церковных журналах опубликовал ряд статей по истории Церкви, издал несколько монографий. Похоронен во Введенском монастыре в Белграде.