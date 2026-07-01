Дамаск

Дама`ск (араб. Димашк, аш-Шам) — столица Сирии, один из древнейших городов мира. Население 1,711 млн чел. (2009). Первое упоминание о Д. относится к XV в. до н. э. (в списке сирийских городов, захваченных египетским фараоном Тутмосом III). С конца XI — начала X в. до н. э. до 732 до н. э. Д. — центр Дамасского царства, затем — в составе Ассирии, Нововавилонского царства, державы Ахеменидов, затем — под властью Александра Македонского, в составе государства Селевкидов, Римской империи и Византии. В 635 Д. был завоеван арабо-мусульманскими войсками. В 661—750 — столица халифов Омейядов. В этот период Д. стал одним из важнейших центров ранней мусульманской культуры, в 706—715 возведена мечеть Омейядов, и при этом оставался важным центром христианства. После прихода к власти халифов Аббасидов и переноса столицы халифата в Багдад Д. оставался главным городом сирийской провинции. В IX в. находился под властью эмиров Тулунидов, в X — середине XI в. — халифов Фатимидов, во 2-й половине XI в. — под властью Сельджукидов, в XII — XIII вв. — Зангидов, затем — Айюбидов. В правление Нур ад-Дина Занги (1154—1174) и Салах ад-Дина (Саладина) (1174—1193) Д. становится одним из важнейших центров исламской учености. В 1260 Д. занят монгольскими войсками, окрестности города разорены, но в том же году монголы изгнаны мамлюками. С 1260 под властью мамлюков. В мамлюкский период (1260—1516) Д. — крупный город , славящийся караванной торговлей и ремеслами (ткани, холодное оружие , ювелирные изделия); оплот мусульманских наук. В 1400 Д. был взят и разграблен войсками Тимура, множество жителей погибло или уведено в раб­ство. В 1516 Д. занят без боя войсками османского султана Селима I. С 1516 и до конца Первой мировой войны Д. находился под властью Османской империи, административный центр провинции (эялета), один из двух основных (наряду с Каиром) отправных пунктов мусульманского паломничества (хадж). В XVIII в. в Д. возвысилась местная династия османских наместников ( вали ) из рода аль-Азм. В 1832—1840 Д. был занят войсками египетского намест­ника Мухаммада Али в ходе его конфликта с османским султаном и правительством. После восстановления османской власти в Сирии (1840) Д. — важнейший административный, торгово-ремесленный и культурный центр, главный город Сирийского вилайета (провинции). В ходе Первой мировой войны занят британскими войсками генерала Алленби и арабскими войсками Фейсала ибн Хусейна (1918). С конца 1918 и до июля 1920 в Д. (под протекцией англичан) действовало арабское национальное правительство . 24 июля 1920 по соглашению с британцами Д. занят французскими войсками. В 1920 — 1943 административный центр французской подмандатной территории Сирия. Д. сильно пострадал во время Сирийского восстания 1925—1927 в результате обстрелов и бомбардировок со стороны французских войск. В июне 1941 Д. занят британскими войсками и войсками «Свободной Франции». После эвакуации французских войск в 1946 — столица независимой Сирии. Город пережил бурный рост во второй половине XX в. Во время текущей гражданской войны в Сирии пов­станцы неоднократно пытались взять Д. во второй половине 2012, но бои в пригородах столицы завершились успехом правительственных сил. В настоящее время, несмотря на случающиеся террористические акты , Д. остается в сравнительной безопасности, в город стекаются беженцы. В Д. сохранилось множество памятников древней и средневековой архитектуры. Планировка некоторых кварталов восходит к эпохе Селевкидов (IV—I вв. до н. э.); от римского периода остались линия городских стен (достроены в XII в.), ворота, руины монументальной арки и остатки святилища Юпитера. Часовня Св. Анании в Д. (I в.) — старейшее раннехристианское религиозное сооружение. Мечеть Омейядов (VIII в.), цитадель Д. (XI—XIII вв.), медресе ан-Нурия (XII в.), мавзолей Салах ад-Дина (XII в.), медресе Адилия и Захирия (XIII в.), крепостные башни и ворота XII—XV вв., мечеть Такия Сулеймания (XVI в., зодчий Синан), дворец Аль-Азм (XVIII в.), крытый рынок Сук аль-Хамидия (XVIII в.) составляют основную группу исторических памятников Д. мусульманской эпохи.