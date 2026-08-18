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ДАМАН И ДИУ
ДАМАН И ДИУ - союзная территория в составе Индии, расположенная на западном побережье полуострова Индостан.
Состоит из двух частей: Даман - анклав на территории штата Гуджарат и Диу - остров, расположенный к югу от полуострова Катхиявар. Столица - Даман. Официальные языки - гуджарати, маратхи. С середины XVI века и до 1961 года Даман и Диу находились вместе с Гоа в составе португальских колониальных владений в Индии, с 1961 года составили часть союзной территории Гоа, Даман и Диу, официально признанной Португалией в 1974 году. С 1987 года (после преобразования Гоа в штат) получили статус самостоятельной союзной территории.
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