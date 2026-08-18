ДАМАН И ДИУ

ДАМАН И ДИУ - союзная территория в составе Индии, расположенная на западном побережье полуострова Индостан.

Со­сто­ит из двух час­тей: Да­ман - анк­лав на тер­ри­то­рии шта­та Гуд­жа­рат и Диу - ост­ров, рас­по­ло­жен­ный к югу от полуострова Кат­хия­вар. Сто­ли­ца - Да­ман. Официальные язы­ки - гу­джа­ра­ти, ма­рат­хи. С середины XVI века и до 1961 года Даман и Диу на­хо­ди­лись вме­сте с Гоа в со­ста­ве пор­тугальских ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний в Ин­дии, с 1961 года со­ста­ви­ли часть со­юз­ной тер­ри­то­рии Гоа, Да­ман и Диу, офи­ци­аль­но при­знан­ной Пор­ту­га­ли­ей в 1974 году. С 1987 года (по­сле пре­об­ра­зо­ва­ния Гоа в штат) по­лу­чи­ли ста­тус са­мо­сто­ятельной со­юз­ной тер­ри­то­рии .

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