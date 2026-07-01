Далянь

Даля`нь (рус. Дальний, яп. Дайрэн) — город на северо-востоке Кит ( провинция Ляонин). Крупный промышленный центр и важный порт н ая а юге Ляодунского п-ова. Население — ок. 6,7 млн человек (2010). В 1898 на землях, переданных Китаем Российской империи во временную аренду на 25 лет (см. Рус­ско-китайская конвенция 1898), на месте китайского рыбацкого поселка Циннива началось строительство незамерзающего коммерческого портового города Дальний. Город возводился по оригинальному регулярному плану (архитектор К. Г. Сколимовский, главный инженер В. В. Сахаров). Территория Д. была разбита на три зоны: городок администрации, европейский город (в свою очередь подразделявшийся на коммерческую часть, граждан­скую часть и район особняков) и китайский город . В 1901 к Д. была подведена ветка Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). После Русско-японской войны 1904—1905 захваченный японцами город перешел по Портсмутскому мирному договору под власть Японии и был переименован в Дайрэн. Японцы продолжили начатое русскими развитие города. Порт Д. благодаря новому оборудованию быстро расширялся и к 1930-м занял 2-е место по грузообороту в Китае после Шанхая. В Д. построили предприятия судостроительной, паровозостроительной, пищевой, текстильной промышленности, цементные заводы. В конце Второй мировой войны (Советско-китайский договор от 14 августа 1945) Союз Советских Социалистических Республик получил от Китая портовые сооружения Д. в аренду на 30 лет, а сам город был объявлен свободным портом. Но в 1950 СССР вернула Д. правительству Китайской Народной Республики, не запрашивая компенсации; советские войска были выведены из города к середине 1950-х. В ходе последовавших за этим административных реформ Д. сначала был объединен с Люйшунем (бывший Порт-Артур) в агломерацию Люйда, а в 1981 Д. (под своим нынешним названием) включил в себя Люйшунь в качестве одного из районов. В 1984 город получил статус особой экономической зоны и «открытого порта». В 1990—2000-е Д. пережил период бурного экономического развития и расширения, были созданы специальные экономические районы и зона технико-экономического развития, в городе появились многочисленные парки . Несмотря на ряд экологических проблем, Д. — один из важных и красивейших курортных и туристических центров (в том числе благодаря сохранившимся памятникам русской и японской архитектуры).