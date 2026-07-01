ДАЛЯНЬ
ДАЛЯНЬ - город в северо-восточной части Китая, в провинции Ляонин.
Население 2118 тысяч человек (в агломерации 2717 тысяч человек; 2007). Расположен на юге Ляодунского полуострова. Транспортный узел; скоростная автомагистраль Далянь - Шэньян (Мукден). Крупный незамерзающий порт в заливе Даляньвань Жёлтого моря (грузооборот около 145 миллионов тонн в год); с 1984 года имеет статус «открытого порта». Международный аэропорт Чжоушуйцзы.
Основан русскими под названием Дальний на месте рыбацкого поселения Циннива, который с 1860 года назывался Далянь, на территории, полученной Российской империей во временную аренду от Китая по конвенции 1898 года. Одновременно недалеко была заложена военно-морская крепость Порт-Артур (смотри Люйшунь). Строился как коммерческий порт, который в 1901 году был связан железнодорожной веткой КВЖД с Харбином. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов захвачен японцами (май 1904 года), по Портсмутскому миру 1905 года перешёл под контроль Японии, после чего стал называться Дайреном. Во время японской оккупации (до августа 1945 годв) в Даляне были построены новые портовые сооружения (в том числе сухие доки), железнодорожные, судостроительные, цементные, химические, текстильные и другие промышленные предприятия. В 1930-х годах порт Даляня по пропускной способности занимал 2-е место (после Шанхая) в Китае. По советско-китайскому договору от 14.8.1945 года признан свободным портом, портовые сооружения Даляня были на 30 лет переданы в аренду СССР. После образования КНР в 1950 году безвозмездно передан китайской стороне.
Среди городских достопримечательностей - площадь Синхай (одна из самых больших в Китае; создана в память о возвращении Гонконга под суверенитет Китая). Многочисленные парки (занимают свыше 40% городской территории), в том числе Парк Труда, парк Синхай. Далянь - крупный центр науки и образования. Более 300 научно-исследовательских институтов, 17 университетов и институтов, в том числе Даляньский технологический университет (1949), Даляньский университет лёгкой промышленности, Даляньский университет иностранных языков (1964), Ляонинский нормальный университет (1951), Даляньский медицинский университет, Даляньский морской университет (1909) и др. Музей естествознания (1998), Художественная галерея. Зоопарк. Парк птиц (1991; более 1000 видов птиц), пейзажный парк Хутань. Аквапарк. Ежегодно проводятся: Международная торгово-инвестиционная ярмарка «Далянь - Импэкс», Пивной фестиваль (с 1999 года; крупнейший в мире после мюнхенского «Октоберфеста»), Международный фестиваль моды, Даляньский международный марафон, праздник любования софорой. Футбольный клуб «Далянь Шидэ» - 8-кратный чемпион Китая (за период 1994-2005 годов); финалист Азиатской лиги чемпионов (1998), выступает на «Народном стадионе» (около 60 тысяч мест).
С конца XX века в экономике города быстро развивается сфера услуг. С 1984 года Далянь входит в число открытых приморских городов Китая. В специальных экономических районах города, включая зону технико-экономического развития, создано свыше 1600 предприятий (привлечено около 2 миллиардов долларов инвестиций из более 30 стран; 2003); приоритетные сферы - электроника и информатика, биотехнологии, разработка новейших материалов, экономия электроэнергии, комплексное использование ресурсов и др. Представительства более 10 зарубежных банков (в т. ч. Банк Токио, Пром. банк Японии, Банк Гонконга, Корейский обменный банк и др.). В городе создана одна из зон развития туризма всекитайского значения. Далянь - один из крупнейших промышленных и внешнеторговых центров Китая. Действует свыше 3 тысяч промышленных предприятий; стоимость экспортной продукции города составляет более 7 миллиаров долларов (около 50% экспорта провинции Ляонин). Производство большегрузных судов (в т. ч. нефтяные танкеры водоизмещением 300 тысяч тонн - крупнейшая в Китае компания «Синьчуань»). Вагоностроительный завод, предприятия чёрной металлургии, нефтехимической, химической, электронной, фармацевтической, пищевой (в т. ч. рыбная продукция и переработка фруктов), текстильной, бумажной, деревообрабатывающей промышленности; производство стройматериалов. Рыболовство; искусственное выращивание морской капусты и бурой водоросли.
Близ Даляня - многочисленные (свыше 500) месторождения различных полезных ископаемых, в т. ч. алмазов (около 54% от общего объёма запасов страны), известняка, асбеста, магнезита, талька и др.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.