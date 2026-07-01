ДАЛЯНЬ

ДАЛЯНЬ - город в северо-восточной части Китая, в провинции Ляо­нин.

Население 2118 тысяч человек (в аг­ло­ме­ра­ции 2717 тысяч человек; 2007). Рас­по­ло­жен на юге Ляо­дун­ско­го полуострова. Транс­порт­ный узел; ско­ро­ст­ная ав­то­ма­ги­ст­раль Далянь - Шэнь­ян (Мук­ден). Круп­ный не­за­мер­заю­щий порт в заливе Да­лянь­вань Жёл­то­го моря (гру­зо­обо­рот около 145 миллионов тонн в год); с 1984 года име­ет ста­тус «от­кры­то­го пор­та». Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Чжо­ушуй­цзы.

Ос­но­ван рус­ски­ми под названием Даль­ний на мес­те ры­бац­ко­го поселения Цин­ни­ва, ко­то­рый с 1860 года на­зы­вал­ся Да­лянь, на тер­ри­то­рии, по­лу­чен­ной Российской им­пе­ри­ей во временную арен­ду от Ки­тая по кон­вен­ции 1898 года. Од­но­вре­мен­но не­да­ле­ко бы­ла за­ло­же­на во­енно-морская кре­пость Порт-Ар­тур (смотри Люй­шунь). Стро­ил­ся как ком­мерческий порт, ко­то­рый в 1901 году был свя­зан железнодорожной вет­кой КВЖД с Хар­би­ном. Во вре­мя рус­ско-япон­ской вой­ны 1904-1905 годов за­хва­чен япон­ца­ми (май 1904 года), по Порт­смут­ско­му ми­ру 1905 года пе­ре­шёл под кон­троль Япо­нии, по­сле че­го стал на­зы­вать­ся Дай­ре­ном. Во вре­мя японской ок­ку­па­ции (до августа 1945 годв) в Даляне бы­ли по­строе­ны но­вые пор­то­вые со­ору­же­ния (в том числе су­хие до­ки), железнодорожные, су­до­строительные, це­мент­ные, хи­мические, тек­стиль­ные и другие промышленные пред­при­ятия. В 1930-х годах порт Даляня по про­пу­ск­ной спо­соб­но­сти за­ни­мал 2-е ме­сто (по­сле Шан­хая) в Ки­тае. По советско-китайскому до­го­во­ру от 14.8.1945 года при­знан сво­бод­ным пор­том, пор­то­вые со­ору­же­ния Даляня бы­ли на 30 лет пе­ре­да­ны в арен­ду СССР. По­сле об­ра­зо­ва­ния КНР в 1950 году без­воз­мезд­но пе­ре­дан китайской сто­ро­не.

Сре­ди городских дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - площадь Син­хай (од­на из са­мых боль­ших в Ки­тае; соз­да­на в па­мять о воз­вра­ще­нии Гон­кон­га под су­ве­ре­ни­тет Ки­тая). Мно­го­численные пар­ки (за­ни­ма­ют свыше 40% городской тер­ри­то­рии), в том числе Парк Тру­да, парк Син­хай. Далянь - круп­ный центр нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Бо­лее 300 научно-исследовательских ин­сти­ту­тов, 17 уни­вер­си­те­тов и ин­сти­ту­тов, в том числе Да­лянь­ский тех­но­ло­гический университет (1949), Да­лянь­ский университет лёг­кой промышленности, Да­лянь­ский университет иностранных язы­ков (1964), Ляо­нин­ский нор­маль­ный университет (1951), Да­лянь­ский медицинский университет, Да­лянь­ский морской университет (1909) и др. Му­зей ес­те­ст­во­зна­ния (1998), Ху­дожественная га­ле­рея. Зоо­парк. Парк птиц (1991; бо­лее 1000 ви­дов птиц), пей­заж­ный парк Ху­тань. Ак­ва­парк. Еже­год­но про­во­дят­ся: Ме­ж­ду­народная тор­го­во-ин­ве­стиционная яр­мар­ка «Далянь - Имп­экс», Пив­ной фес­ти­валь (с 1999 года; круп­ней­ший в ми­ре по­сле мюн­хен­ско­го «Ок­то­бер­фе­ста»), Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь мо­ды, Да­лянь­ский ме­ж­ду­народный ма­ра­фон, празд­ник лю­бо­ва­ния со­фо­рой. Фут­боль­ный клуб «Да­лянь Ши­дэ» - 8-крат­ный чем­пи­он Ки­тая (за пе­ри­од 1994-2005 годов); фи­на­лист Ази­атской ли­ги чем­пио­нов (1998), вы­сту­па­ет на «На­род­ном ста­дио­не» (около 60 тысяч мест).

С конца XX века в эко­но­ми­ке го­ро­да бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся сфе­ра ус­луг. С 1984 года Далянь вхо­дит в чис­ло от­кры­тых при­мор­ских го­ро­дов Ки­тая. В специальных эко­но­мических рай­онах го­ро­да, вклю­чая зо­ну тех­ни­ко-эко­но­мического раз­ви­тия, соз­да­но свыше 1600 пред­при­ятий (при­вле­че­но около 2 миллиардов долларов ин­ве­сти­ций из бо­лее 30 стран; 2003); при­ори­тет­ные сфе­ры - элек­тро­ни­ка и ин­фор­ма­ти­ка, био­тех­но­ло­гии, раз­ра­бот­ка но­вей­ших ма­те­риа­лов, эко­но­мия элек­тро­энер­гии, ком­плекс­ное ис­поль­зо­ва­ние ре­сур­сов и др. Пред­ста­ви­тель­ст­ва бо­лее 10 за­ру­беж­ных бан­ков (в т. ч. Банк То­кио, Пром. банк Япо­нии, Банк Гон­кон­га, Корейский об­мен­ный банк и др.). В го­роде со­з­да­на од­на из зон раз­ви­тия ту­риз­ма все­ки­тай­ско­го зна­че­ния. Далянь - один из круп­ней­ших промышленных и внеш­не­тор­го­вых цен­тров Ки­тая. Дей­ст­ву­ет свыше 3 тысяч промышленных пред­при­ятий; стои­мость экс­порт­ной про­дук­ции го­ро­да со­став­ля­ет бо­лее 7 миллиаров долларов (около 50% экс­пор­та провинции Ляо­нин). Про­изводство боль­ше­груз­ных су­дов (в т. ч. неф­тя­ные тан­ке­ры во­до­из­ме­ще­ни­ем 300 тысяч тонн - круп­ней­шая в Ки­тае ком­па­ния «Синь­чу­ань»). Ва­го­но­строительный за­вод, пред­при­ятия чёр­ной ме­тал­лур­гии, неф­те­хи­мической, хи­мической, элек­трон­ной, фар­ма­цев­тической, пи­ще­вой (в т. ч. рыб­ная про­дук­ция и пе­ре­ра­бот­ка фрук­тов), тек­стиль­ной, бу­маж­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ва­ю­щей промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Ры­бо­лов­ст­во; ис­кусственное вы­ра­щи­ва­ние мор­ской ка­пус­ты и бу­рой во­до­рос­ли.

Близ Даляня - мно­го­чис­лен­ные (свыше 500) ме­сто­ро­ж­де­ния различных по­лез­ных ис­ко­пае­мых, в т. ч. ал­ма­зов (около 54% от об­ще­го объ­ё­ма за­па­сов стра­ны), из­вест­ня­ка, ас­бе­ста, маг­не­зи­та, таль­ка и др.

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