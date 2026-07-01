ДАЛЬВЕРЗИН-ТЕПЕ

ДАЛЬВЕРЗИН-ТЕПЕ - городище в долине Сурхандарьи, в 7 километрах к северу от города Шурчи, в древней Бактрии.

Ис­сле­до­ва­ния российских и узбекских ар­хео­ло­гов под руководством Л.И. Аль­бау­ма, Г.А. Пу­га­чен­ко­вой, Э.В. Ртве­лад­зе, Б.А. Тур­гу­но­ва и др. Пер­во­на­чаль­но не­ук­ре­п­лён­ное по­се­ле­ние с не­ре­гу­ляр­ной за­строй­кой. В III-II веков до н. э. воз­во­дит­ся кре­по­ст­ная сте­на, ко­то­рая ре­мон­ти­ро­ва­лась и бы­ла до­пол­не­на вы­нос­ной сте­ной в I веке до н. э. на ру­бе­же н. э.

С I века н. э. Дальверзин-Тепе - го­род; ук­ре­п­ле­ние ста­но­вит­ся ци­та­де­лью, ря­дом воз­во­дит­ся сте­на, ого­ра­жи­ваю­щая пло­щадь 32,5 га. Рас­цвет во II-III веках: сло­жи­лась ре­гу­ляр­ная за­строй­ка с жи­лы­ми и ре­мес­лен­ны­ми квар­та­ла­ми (гон­ча­ров и др.). В цен­тре го­ро­да на­хо­дит­ся буд­дий­ский храм, у северной городской сте­ны - храм ме­ст­ной бо­ги­ни; в северном ок­ру­ге - зо­роа­ст­рий­ский на­ус и буд­дий­ское свя­ти­ли­ще. В IV-VI веках Дальверзин-Тепе - не­боль­шое по­се­ле­ние в ци­та­де­ли и нек­ро­по­ли (до 1-й половины VIII века; тру­по­по­ло­же­ния в скле­пах, сар­ко­фа­гах, за­бро­шен­ных зда­ни­ях, ху­мах; по­гре­бе­ния в ос­суа­рии). Сре­ди на­хо­док - на­стен­ная жи­во­пись , мо­ну­мен­таль­ная скульп­ту­ра, тер­ра­ко­та. В до­ме бо­га­то­го го­ро­жа­ни­на (Дт-5) - клад зо­ло­тых бру­сков с над­пи­ся­ми пись­мом кха­рошт­хи (смотри Ин­дий­ское пись­мо) и ук­ра­ше­ний I-II веков.

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