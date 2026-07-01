ДАЛЬВЕРЗИН-ТЕПЕ
ДАЛЬВЕРЗИН-ТЕПЕ - городище в долине Сурхандарьи, в 7 километрах к северу от города Шурчи, в древней Бактрии.
Исследования российских и узбекских археологов под руководством Л.И. Альбаума, Г.А. Пугаченковой, Э.В. Ртвеладзе, Б.А. Тургунова и др. Первоначально неукреплённое поселение с нерегулярной застройкой. В III-II веков до н. э. возводится крепостная стена, которая ремонтировалась и была дополнена выносной стеной в I веке до н. э. на рубеже н. э.
С I века н. э. Дальверзин-Тепе - город; укрепление становится цитаделью, рядом возводится стена, огораживающая площадь 32,5 га. Расцвет во II-III веках: сложилась регулярная застройка с жилыми и ремесленными кварталами (гончаров и др.). В центре города находится буддийский храм, у северной городской стены - храм местной богини; в северном округе - зороастрийский наус и буддийское святилище. В IV-VI веках Дальверзин-Тепе - небольшое поселение в цитадели и некрополи (до 1-й половины VIII века; трупоположения в склепах, саркофагах, заброшенных зданиях, хумах; погребения в оссуарии). Среди находок - настенная живопись, монументальная скульптура, терракота. В доме богатого горожанина (Дт-5) - клад золотых брусков с надписями письмом кхароштхи (смотри Индийское письмо) и украшений I-II веков.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.