ДАЛЬТОН ОРМОНД МЭДДОК

ДАЛЬТОН ОРМОНД МЭДДОК - английский искусствовед-ориенталист, специалист по раннехристианским и византийским древностям 1-й половины ХХ века.

Сотрудник Отдела британских и средневек. древностей и этнографии Британского музея. Один из первых исследователей эллинистических древностей Средней Азии (Амударьинский клад III века до Р.Х.). Основной интерес Дальтона лежал в области раннехристианского, византийского и раннесредневекового искусства. Работая как переводчик, Дальтон подготовил к публикации с комментариями письма Сидония и труды святого Григория Турского.

Дальтон составил ряд каталогов древностей Британского музея (в т. ч. слоновой кости, эмалей, гемм), а также обзоры восточнохристианских древностей; автор специальной лекции по христианскому искусству Британских островов (издана в приложении к циклу лекций Й. Стржиговского о происхождении раннехристианского искусства).