Дальстрём , Анна Мария Катарина

Да`льстрём (швед. Dahlström), Анна Мария Катарина (Ката) (18.12.1858, Эмтёхольм, Кальмарский лен — 11.12.1923, Стокгольм) — урожденная Карлберг — общественная и политическая деятельница Швеции. Дочь профессора и предпринимателя, с детства отличалась непокорным характером. С 1870 стала принимать активное участие в женском либеральном движении, постепенно сближаясь с социал-демократией. Также активно поддержала трезвенническое движение. В 1894 по приглашению К. Я. Брантинга вступила в Социал-демократическую рабочую партию Швеции (СДРПШ). В 1900—1905 — член Исполкома СДРПШ. Часто выступала в социал-демократической прессе, автор многочисленных популярных и публицистических работ о проблемах рабочего движения, о древнескандинавской и древнегреческой религии, предназначенных для детской и юношеской аудитории. Разъезжала по Швеции в качестве лектора, активно агитируя за социализм, трезвенничество и просвещение. В 1905 поддер­жала разрыв шведско-норвежской унии (см. Шведско-норвежская уния 1814—1905). Поддерживала Я. Брантинга в борьбе с анархистами, постепенно эволюционировала влево. В годы Первой мировой войны 1914—1918 примкнула к Циммервальдскому объединению. В 1917 вступила в Левую социал-демократическую партию (с 1921 — компартия Швеции). Симпатизировала большевикам и поддержала Октябрьскую революцию 1917 в России. В 1920 принимала участие в работе II конгресса Коминтерна (см. Коммунистический Интернационал). Выступала за синтез социализма с христианством, была близка идеям Льва Толстого, одновременно интересовалась буддистским учением. В 1922, порвала с коммунизмом, вернулась в ряды СДРПШ из-за несогласия с руководством Коминтерна по вопросам религии и усиления антидемократических тенденций в коммунистиче­ском движении. Незадолго до смерти объявила о переходе к буддизму.