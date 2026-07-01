ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА
Государство, существовавшее в 1920–22, на заключительном этапе Гражданской войны 1917–22, на территории российского Дальнего Востока и части Восточной Сибири.
Создана решением ЦК РКП(б) как врем. гос. образование, которому внешне придавался демократич. характер. По замыслу это должно было предотвратить воен. конфликт между РККА и япон. войсками и способствовать выводу япон. войск с Дальнего Востока (находились там с 1918), что, в свою очередь, позволило бы ликвидировать последние формирования Белого движения. Для руководства новым государством ЦК РКП(б) создал в марте 1920 Дальневосточное бюро РКП(б) [с авг. 1920 – Дальневосточное бюро ЦК РКП(б)].
Создание ДВР в составе Забайкальской, Амурской и Приморской областей, Камчатки и полосы отчуждения Китайско-Восточной ж. д. (КВЖД) провозглашено 6.4.1920 в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) на созванном большевиками съезде трудящихся Забайкалья. На нём было избрано Врем. правительство ДВР. Республика была признана только РСФСР (14.5.1920). Столица – Верхнеудинск, с окт. 1920 – Чита. Внешняя и внутр. политика ДВР согласовывалась с руководством РСФСР. С помощью РСФСР созданы вооруж. силы ДВР – Народно-революц. армия (НРА; в окт. 1921 – 69 тыс. чел., в окт. 1922 – 20 тыс. чел.) и Народно-революц. флот (Амурская и Сибирская воен. флотилии; в янв. 1922 – 15 кораблей и вспомогат. судов). Они состояли гл. обр. из быв. партизан, воевавших против формирований Белого движения, а также из быв. солдат и офицеров Колчака армий, перешедших на сторону РСФСР. Главнокоманд. НРА назначался руководством РСФСР и подчинялся директивам РВСР. Главнокоманд. НРА – Г. Х. Эйхе (17.3.1920–21.1.1921; 21.2–29.4.1921), В. К. Блюхер (26.6.1921–14.7.1922), И. П. Уборевич (16.8–22.11.1922) и др. Как и вооруж. силами, органом гос. безопасности ДВР – Гос. политич. охраной – руководили большевики.
Первоначально руководство ДВР контролировало только зап. часть Забайкальской обл. В авг. 1920 Исполком Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов Амурской обл. подчинился Врем. правительству ДВР. Между Амурской обл. и зап. частью ДВР существовала т. н. читинская пробка – территория (с центром в Чите), которую занимала Дальневосточная армия ген.-л. Г. М. Семёнова. Для её ликвидации НРА совместно с партизанскими отрядами дважды пыталась овладеть Читой и только после третьего штурма заняла город (22.10.1920); в нояб. 1920 части НРА вынудили Дальневосточную армию уйти из Забайкалья по КВЖД в Приморье.
На конференции просоветских областных правительств, контролировавших ряд территорий ДВР (Чита, 28.10–10.11.1920), их представители заявили о самороспуске (за исключением Врем. правительства Приморской областной земской управы, которое заявило о сложении с себя правительств. полномочий в дек. 1920); избран верховный орган власти – Правительство ДВР (председатели – большевик А. М. Краснощёков, с авг. 1921 – большевик Н. М. Матвеев), при котором сформирован исполнительно-распорядительный орган – СМ ДВР (председатели в разное время – большевики Б. З. Шумяцкий, П. М. Никифоров, П. А. Кобозев), состоявший из 11 большевиков, 3 меньшевиков, 1 эсера и 1 нар. социалиста. В дек. 1920 ДВР передала Камчатку в состав РСФСР. В начале янв. 1921 проведены выборы в Учредит. собрание ДВР, в нём большинство мест получили члены РКП(б) и крестьяне, примыкавшие к большевикам. Собрание 27.4.1921 приняло Основной закон ДВР, которым декларировалось установление осн. гражд. прав и свобод, провозглашалась отмена смертной казни (восстановлена законом от 3.4.1922). В ДВР сохранялись институт частной собственности, свобода внутр. торговли (свобода внешней торговли была ограничена) и банковской деятельности. Недра земли были национализированы, разрешалась добыча полезных ископаемых на условиях аренды и концессий. После принятия Основного закона ДВР Учредит. собрание преобразовано в законодат. орган – Нар. собрание (в 1922 его функции фактически перешли к Правительству ДВР). Законом от 16.5.1921 Правительство ДВР декретировало введение рубля на основе золотого денежного стандарта.
На переговорах между делегациями Японии и ДВР на ст. Гонгота Забайкальской ж. д. (май – июль 1920) между обеими сторонами заключено перемирие; дальнейшие переговоры о выводе япон. войск с рос. Дальнего Востока на Дайренской конференции 1921–22 и Чанчуньской конференции 1922 не дали результатов.
В мае 1921 в результате воен. переворота во Владивостоке правительство ДВР утратило контроль над Приморской обл. (там было создано Приамурское врем. правительство). В мае – авг. 1921 НРА совместно с частями РККА и Монг. нар.-революц. армии вела бои с вторгшейся в пределы ДВР из Монголии Азиат. конной дивизией ген.-л. Р. Ф. Унгерна фон Штернберга, в результате которых эта дивизия была уничтожена, а её начальник был взят в плен. В дек. 1921 частям НРА нанесла ряд поражений Белоповстанч. армия Врем. приамурского правительства (создано в мае 1921 во Владивостоке), 22.12.1921 она заняла Хабаровск, затем её части укрепились к западу от Хабаровска на ст. Волочаевка Амурской ж. д. В ходе Волочаевской операции 1922 части НРА заняли Хабаровск, а Белоповстанч. армия ушла на юг Приморья под защиту япон. войск. В сент. 1922 НРА стала вести боевые действия против Земской рати ген.-л. М. К. Дитерихса. Предприняв Приморскую операцию 1922, части НРА овладели Приморьем и 25.10.1922, после эвакуации из города остатков Земской рати и япон. войск, заняли Владивосток (дата этого события считается датой окончания Гражд. войны 1917–22). В соответствии с решением Политбюро ЦК РКП(б) от 12.10.1922 Нар. собрание ДВР 14.11.1922 приняло постановления о самороспуске, установлении на территории ДВР сов. власти, отмене Основного закона ДВР, а также ходатайствовало о присоединении республики к РСФСР, что было закреплено декретом ВЦИК от 15.11.1922.
Иллюстрации:
Герб Дальневосточной республики. Архив БРЭ;
Флаг Дальневосточной республики. Архив БРЭ.
Автор статьи: Ю. Н. Ципкин.
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