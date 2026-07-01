ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА

Го­су­дар­ст­во, су­ще­ст­во­вав­шее в 1920–22, на за­клю­чи­тель­ном эта­пе Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917–22 , на тер­ри­то­рии российского Даль­не­го Вос­то­ка и час­ти Восточной Си­би­ри.

Соз­да­на ре­ше­ни­ем ЦК РКП(б) как врем. гос. об­ра­зо­ва­ние, ко­то­ро­му внеш­не при­да­вал­ся де­мо­кра­тич. ха­рак­тер. По за­мыс­лу это долж­но бы­ло пре­до­т­вра­тить во­ен. кон­фликт ме­ж­ду РККА и япон. вой­ска­ми и спо­соб­ст­во­вать вы­во­ду япон. войск с Даль­не­го Вос­то­ка (на­хо­ди­лись там с 1918), что, в свою оче­редь, по­зво­ли­ло бы ли­к­ви­ди­ро­вать по­след­ние фор­ми­ро­ва­ния Бе­ло­го дви­же­ния. Для ру­ко­во­дства но­вым го­су­дар­ст­вом ЦК РКП(б) соз­дал в мар­те 1920 Даль­не­во­с­точ­ное бю­ро РКП(б) [с авг. 1920 – Даль­не­во­сточ­ное бю­ро ЦК РКП(б)].

Соз­да­ние ДВР в со­ста­ве За­бай­каль­ской, Амур­ской и При­мор­ской об­лас­тей, Кам­чат­ки и по­ло­сы от­чу­ж­де­ния Ки­тай­ско-Вос­точ­ной ж. д. (КВЖД) про­воз­гла­ше­но 6.4.1920 в Верх­не­удин­ске (ны­не Улан-Удэ) на со­зван­ном боль­ше­ви­ка­ми съез­де тру­дя­щих­ся За­бай­ка­лья. На нём бы­ло из­бра­но Врем. пра­ви­тель­ст­во ДВР. Рес­пуб­ли­ка бы­ла при­зна­на толь­ко РСФСР (14.5.1920). Сто­ли­ца – Верх­не­удинск, с окт. 1920 – Чи­та. Внеш­няя и внутр. по­ли­ти­ка ДВР со­гла­со­вы­ва­лась с ру­ко­во­дством РСФСР. С по­мо­щью РСФСР соз­да­ны воо­руж. си­лы ДВР – На­род­но-ре­во­люц. ар­мия (НРА; в окт. 1921 – 69 тыс. чел., в окт. 1922 – 20 тыс. чел.) и На­род­но-ре­во­люц. флот (Амур­ская и Си­бир­ская во­ен. фло­ти­лии; в янв. 1922 – 15 ко­раб­лей и вспо­мо­гат. су­дов). Они со­стоя­ли гл. обр. из быв. пар­ти­зан, вое­вав­ших про­тив фор­ми­ро­ва­ний Бе­ло­го дви­же­ния, а так­же из быв. сол­дат и офи­це­ров Кол­ча­ка ар­мий, пе­ре­шед­ших на сто­ро­ну РСФСР. Глав­но­ко­ман­д. НРА на­зна­чал­ся ру­ко­во­дством РСФСР и под­чи­нял­ся ди­рек­ти­вам РВСР. Глав­но­ко­манд. НРА – Г. Х. Эй­хе (17.3.1920–21.1.1921; 21.2–29.4.1921), В. К. Блюхер (26.6.1921–14.7.1922), И. П. Убо­ре­вич (16.8–22.11.1922) и др. Как и во­о­руж. си­ла­ми, ор­га­ном гос. безо­пас­но­сти ДВР – Гос. по­ли­тич. ох­ра­ной – ру­ко­во­ди­ли боль­ше­ви­ки.

Пер­во­на­чаль­но ру­ко­во­дство ДВР кон­тро­ли­ро­ва­ло толь­ко зап. часть За­бай­каль­ской обл. В авг. 1920 Ис­пол­ком Со­ве­та ра­бо­чих, кре­сть­ян­ских, сол­дат­ских и ка­зачь­их де­пу­та­тов Амур­ской обл. под­чи­нил­ся Врем. пра­ви­тель­ст­ву ДВР. Ме­ж­ду Амур­ской обл. и зап. ча­стью ДВР су­ще­ст­во­ва­ла т. н. чи­тин­ская проб­ка – тер­ри­то­рия (с цен­тром в Чи­те), ко­то­рую за­ни­ма­ла Даль­не­во­сточ­ная ар­мия ген.-л. Г. М. Се­мё­но­ва. Для её ли­к­ви­да­ции НРА со­вмест­но с пар­ти­зан­ски­ми от­ря­да­ми два­ж­ды пы­та­лась ов­ла­деть Чи­той и толь­ко по­сле третье­го штур­ма за­ня­ла го­род (22.10.1920); в но­яб. 1920 час­ти НРА вы­ну­ди­ли Даль­не­во­сточ­ную ар­мию уй­ти из За­бай­ка­лья по КВЖД в При­мо­рье.

На кон­фе­рен­ции про­со­вет­ских об­ла­ст­ных пра­ви­тельств, кон­тро­ли­ро­вав­ших ряд тер­ри­то­рий ДВР (Чи­та, 28.10–10.11.1920), их пред­ста­ви­те­ли зая­ви­ли о са­мо­рос­пус­ке (за ис­клю­че­ни­ем Врем. пра­ви­тель­ст­ва При­мор­ской об­ла­ст­ной зем­ской уп­ра­вы, ко­то­рое за­яви­ло о сло­же­нии с се­бя пра­ви­тельств. пол­но­мо­чий в дек. 1920); из­бран вер­хов­ный ор­ган вла­сти – Пра­ви­тель­ст­во ДВР (пред­се­да­те­ли – боль­ше­вик А. М. Крас­но­щё­ков, с авг. 1921 – боль­ше­вик Н. М. Мат­ве­ев), при ко­то­ром сфор­ми­ро­ван ис­пол­ни­тель­но-рас­по­ря­ди­тель­ный ор­ган – СМ ДВР (пред­се­да­те­ли в раз­ное вре­мя – боль­ше­ви­ки Б. З. Шу­мяц­кий, П. М. Ни­ки­фо­ров, П. А. Ко­бо­зев), со­сто­яв­ший из 11 боль­ше­ви­ков, 3 мень­ше­ви­ков, 1 эсе­ра и 1 нар. со­циа­ли­ста. В дек. 1920 ДВР пе­ре­да­ла Кам­чат­ку в со­став РСФСР. В на­ча­ле янв. 1921 про­ве­де­ны вы­бо­ры в Уч­ре­дит. со­бра­ние ДВР, в нём боль­шин­ст­во мест по­лу­чи­ли чле­ны РКП(б) и кре­сть­я­не, при­мы­кав­шие к боль­ше­ви­кам. Со­б­ра­ние 27.4.1921 при­ня­ло Ос­нов­ной за­кон ДВР, ко­то­рым дек­ла­ри­ро­ва­лось ус­та­нов­ле­ние осн. гражд. прав и сво­бод, про­воз­гла­ша­лась от­ме­на смерт­ной каз­ни (вос­ста­нов­ле­на за­ко­ном от 3.4.1922). В ДВР со­хра­ня­лись ин­сти­тут ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, сво­бо­да внутр. тор­гов­ли (сво­бо­да внеш­ней тор­гов­ли бы­ла ог­ра­ни­че­на) и бан­ков­ской дея­тель­но­сти. Не­дра зем­ли бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны, раз­ре­ша­лась до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых на ус­ло­ви­ях арен­ды и кон­цес­сий. По­сле при­ня­тия Ос­нов­но­го за­ко­на ДВР Уч­ре­дит. со­б­ра­ние пре­об­ра­зо­ва­но в за­ко­но­дат. ор­ган – Нар. со­б­ра­ние (в 1922 его функ­ции фак­ти­че­ски пе­ре­шли к Пра­ви­тель­ст­ву ДВР). За­ко­ном от 16.5.1921 Пра­ви­тель­ст­во ДВР дек­ре­ти­ро­ва­ло вве­де­ние руб­ля на ос­но­ве зо­ло­то­го де­неж­но­го стан­дар­та.

На пе­ре­го­во­рах ме­ж­ду де­ле­га­ция­ми Япо­нии и ДВР на ст. Гон­го­та За­бай­каль­ской ж. д. (май – июль 1920) ме­ж­ду обеи­ми сто­ро­на­ми за­клю­че­но пе­ре­ми­рие; даль­ней­шие пе­ре­го­во­ры о вы­во­де япон. войск с рос. Даль­не­го Вос­то­ка на Дай­рен­ской кон­фе­рен­ции 1921–22 и Чан­чунь­ской кон­фе­рен­ции 1922 не да­ли ре­зуль­та­тов.

В мае 1921 в ре­зуль­та­те во­ен. пе­ре­во­ро­та во Вла­ди­вос­то­ке пра­ви­тель­ст­во ДВР ут­ра­ти­ло конт­роль над При­мор­ской обл. (там бы­ло соз­да­но При­амур­ское врем. пра­ви­тель­ст­во). В мае – авг. 1921 НРА со­вме­ст­но с час­тя­ми РККА и Монг. нар.-ре­во­люц. ар­мии ве­ла бои с вторг­шей­ся в пре­де­лы ДВР из Мон­го­лии Ази­ат. кон­ной ди­ви­зи­ей ген.-л. Р. Ф. Ун­гер­на фон Штерн­бер­га, в ре­зуль­та­те ко­то­рых эта ди­ви­зия бы­ла унич­то­же­на, а её начальник был взят в плен. В дек. 1921 час­тям НРА на­нес­ла ряд по­ра­же­ний Бе­ло­пов­станч. ар­мия Врем. при­амур­ско­го пра­ви­тель­ст­ва (соз­да­но в мае 1921 во Вла­ди­во­сто­ке), 22.12.1921 она за­ня­ла Ха­ба­ровск, за­тем её час­ти ук­ре­пи­лись к за­па­ду от Ха­ба­ров­ска на ст. Во­ло­ча­ев­ка Амур­ской ж. д. В хо­де Во­ло­ча­ев­ской опе­ра­ции 1922 час­ти НРА за­ня­ли Ха­ба­ровск, а Бе­ло­пов­станч. ар­мия уш­ла на юг При­мо­рья под за­щи­ту япон. войск. В сент. 1922 НРА ста­ла вес­ти бое­вые дей­ст­вия про­тив Зем­ской ра­ти ген.-л. М. К. Ди­те­рих­са. Пред­при­няв При­мор­скую опе­ра­цию 1922, час­ти НРА ов­ла­де­ли При­морь­ем и 25.10.1922, по­сле эва­куа­ции из го­ро­да ос­тат­ков Зем­ской ра­ти и япон. войск, за­ня­ли Вла­ди­во­сток (да­та это­го со­бы­тия счи­та­ет­ся да­той окон­ча­ния Гражд. вой­ны 1917–22). В со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ни­ем По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) от 12.10.1922 Нар. со­б­ра­ние ДВР 14.11.1922 при­ня­ло по­ста­нов­ле­ния о са­мо­рос­пус­ке, ус­та­нов­ле­нии на тер­ри­то­рии ДВР сов. вла­сти, от­ме­не Ос­нов­но­го за­ко­на ДВР, а так­же хо­да­тай­ст­во­ва­ло о при­сое­ди­не­нии рес­пуб­ли­ки к РСФСР, что бы­ло за­кре­п­ле­но дек­ре­том ВЦИК от 15.11.1922.

Иллюстрации:

Герб Дальневосточной республики. Архив БРЭ;

Флаг Дальневосточной республики. Архив БРЭ.

Автор статьи: Ю. Н. Цип­кин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)