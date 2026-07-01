Дальневосточная республика

Дальневосто`чная респу`блика (ДВР) — формально независимое «буферное» государственное образование , существовавшее на российском Дальнем Востоке 6 апреля 1920 — 15 ноября 1922. Решение о создании «буфера» для предотвращения военного столкновения между Россией и Японией было принято в марте 1920 ЦК РКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза). Организацией ДВР руководило Дальневосточное бюро ЦК РКП(б). ДВР была провозглашена в Верхнеудинске, имела атрибуты независимого государства и смешанную экономику. Временное правительство возглавил большевик (см. Большевизм) А. Краснощеков. На базе частей Рабочее-крестьянской Красной армии была создана Народно-революционная армия (НРА) ДВР. ДВР претендовала на территорию всего Дальнего Востока бывшей Российской империи, восточную часть которого контролировали Временное правительство Приморской зем­ской управы, правительство Россий­ской восточной окраины и японские ­войска. К 15 июля 1920 было достигнуто соглашение об эвакуации японских войск с российского Дальнего Востока. После взятия Читы НРА в октябре 1920 на Читинской конференции 28 октября — 11 ноября 1920 было достигнуто соглашение о вступлении в ДВР всех просоветских государ­ственных образований Дальнего Востока. 25 октября правительство ДВР переехало в Читу. 9 января 1921 начались выборы в Учредительное со­брание ДВР, которое работало 12 февраля — 27 апреля 1921. В него было избрано 183 беспартийных (в основном представители партизанских отрядов), 92 коммуниста, 18 эсеров и 14 меньшевиков. Была принята конституция ДВР, которая становилась парламентской республикой, административно разделенной на области. 27 апреля 1921 была создана Бурят-Монгольская автономная область . Во главе большевистского (с одним беспартийным) правительства ДВР стояли большевики А. Краснощеков, затем Н. Матвеев. Правительство избрало Совет министров во главе с большевиком П. Никифоровым. Учредительное собрание продолжило работу как народное собрание , летом 1922 было избрано народное собрание II созыва. 26 мая 1921 во Владивостоке произошел переворот; был создан неподконтрольный ДВР Приамурский земский край , которым руководило правительство С. Д. Меркулова, опиравшееся на белые вооруженные формирования и японские войска. Дайренская конференция 1921—1922, созванная для урегулирования отношений Японии и ДВР, успехом не увенчалась. На Дальнем Востоке возобновилась гражданская война, 22 декабря 1921 белые заняли Хабаровск. Из центральных государ­ственных структур были удалены эсеры и социал-демократы. Военным министром ДВР стал В. Блюхер. 12 февраля 1922 он одержал победу под Волочаевкой и 14 февраля вернул Хабаровск. В результате Вашинг­тонской конференции 1921—1922 Япония была вынуждена все же эвакуировать свои войска с российского Дальнего Востока. НРА перешла в наступление , разгромила белых 9 октября 1922 под Спасском и 25 октября вошла во Владивосток. Народное собрание на сессии 4—15 ноября 1922 приняло постановление о своем роспуске и восстановлении советской власти на Дальнем Востоке. 15 ноября 1922 Всероссийский центральный исполнительный комитет включил ДВР в состав РСФСР как Дальневосточную область .