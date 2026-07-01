Дальневосточная комиссия

Дальневосто`чная коми`ссия (ДВК) 1945—1952 — международная комиссия , руководившая оккупационной политикой держав-победительниц в Японии. Решение о создании ДВК с местопребыванием в Вашингтоне, а также Союзного Совета для Японии (ССЯ) — в Токио было принято на Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании 16—26 декабря 1945. ДВК была создана из представителей 11 государств: СССР, США, Англии, Китая, Франции, Голландии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Филиппин. Позже в комиссию вошли представители Бирмы (ныне Мьянма) и Пакистана. Решения в ДВК принимались большин­ством голосов, но комиссия не могла давать прямые директивы штабу оккупационных войск. В функции ДВК входило: установление политической линии, принципов и общих оснований выполнения Японией ее обязательств по условиям капитуляции; пересмотр по требованию каких-либо из членов комиссии любых директив, данных главнокомандующему, или решений, принятых главнокомандующим, относящихся к политической линии. Директивы США главнокомандующему оккупационными войсками союзников в Японии должны были соответствовать политической линии ДВК. Директивы, касавшиеся существенных изменений в оккупационной политике, конституции, режиме контроля, смены правительств и т. п., могли издаваться только с согласия комиссии. В ДВК работа в целом проходила в рамках сотрудничества между СССР и США, направленного на превращение Японии в демократическое государствово. 19 июня 1947 в ДВК был выработан программный документ о целях и задачах оккупационной политики в Японии — «Об основной политике в отношении Японии после капитуляции». С 1948 правительство США стало открыто игнорировать решения ДВК. В 1951 был заключен Сан-Францисский договор без участия СССР. 25 апреля 1952 американское правительство в одностороннем порядке заявило о ликвидации ДВК.