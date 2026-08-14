ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ - международный орган для выработки согласованных решений о порядке выполнения Японией обязательств по условиям её капитуляции во 2-й мировой войне.
Создана в соответствии с соглашением, достигнутым на Московском совещании министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (16-26.12.1945 года). Включала представителей Австралии, Великобритании, Индии, Канады, Китая, Нидерландов, Новой Зеландии, СССР, США, Филиппин и Франции (с 1949 года - также Пакистана и Бирмы). Решения в ДВК принимались большинством голосов при обязательном согласии представителей СССР, США, Великобритании и Китая. Местопребыванием ДВК был определён Вашингтон.
В 1946-1947 годах ДВК приняла решения о наказании военных преступников (3.4.1946 года), о репарациях (13.5.1946 года), о новой Конституции Японии (2.7.1946 года), о реституции перемещённых ценностей (18.7.1946 года), о принципах организации японских профсоюзов (6.12.1946 года), о пересмотре японской системы образования (27.3.1947 года), утвердила документы «Основная политика в отношении Японии после капитуляции» (19.7.1947 года), «Сокращение военно-промышленного потенциала Японии» (14.8.1947 года) и др. Правительство США, установившее монопольный политический., экономический и военный контроль над Японией, направляло правительству этой страны директивы, минуя ДВК, например о запрете рабочим и служащим государственных и общественных предприятий и учреждений проводить забастовки и заключать коллективные договоры (22.7.1948 года), «О стабилизации японской экономики» (10.12.1948 года). Подписав с Японией Сан-Францисский мирный договор 1951 года и Договор безопасности, США 25.4.1952 года в одностороннем порядке объявили о ликвидации ДВК.
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