ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - город в России, в западной части Приморского края.
Центр Дальнереченского района. Население 29,1 тысяч человек (2006). Расположен на Уссурийской низменности, на реке Большая Уссурка, близ границы с Китаем. 3 железнодорожных станции на Транссибирской магистрали. Через Дальнереченск проходит федеральная автомобильная трасса «Уссури» (Хабаровск - Владивосток).
На месте современного Дальнереченска существовала станица Графская (основана в конце 1850-х годов). В 1895 году через станицу прошла Уссурийская линия Транссибирской магистрали, открыта станция Иман (от прежнего названия реки Большая Уссурка). В 1917-1926 годах город Иман Приморской губернии (до 1922 года - Приморская область, в 1920-1922 годах находилась в составе Дальневосточной республики). В августе 1918 года город занят в ходе наступления японских войск. В 1920-1922 годах в районе Имана велись боевые действия, 18.3.1922 года город был занят армией ДВР. 1.1-1.10.1923 года в составе Приамурской губернии. В 1917-1924 годах уездный центр. С 1926 года районный центр, в 1926-1938 годах в составе Дальневосточного края, в 1938-1943 годах - Уссурийской области Приморского края, с 1943 года - Приморского края. В 1972 году переименован в Дальнереченск.
Сохранились: здание отделения Торгового дома «Кунст и Альберс» (1908), церковь (1913). Памятник на месте гибели революционеров С.Г. Лазо, А.Н. Луцкого и В.М. Сибирцева. Мемориал пограничникам, погибшим во время вооруженного конфликта на острове Даманский в 1969. Филиал Дальневосточного государственного технического университета. Музей истории города (1969, филиал Приморского государственного музея имени В.К. Арсеньева).
Ведущие предприятия: Приморский деревообрабатывающий комбинат (1922; деловая древесина), Приморский лесокомбинат (1923; пиломатериалы, фанера и шпон из дуба, ясеня и др.). Бондарный завод (бочкотара для пищевой и рыбной промышленности), предприятия пищевой промышленности и др.
В пригороде Дальнереченска - этнографический музей «Истоки Дальнеречья» (2000).