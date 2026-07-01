ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - город в России, в западной части Приморского края.

Центр Даль­нере­чен­ско­го района. Население 29,1 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен на Ус­су­рий­ской низ­мен­но­сти, на реке Боль­шая Ус­сур­ка, близ гра­ни­цы с Ки­та­ем. 3 железнодорожных стан­ции на Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли. Че­рез Дальнереченск про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­мо­биль­ная трас­са «Ус­су­ри» (Ха­ба­ровск - Вла­ди­во­сток).

На мес­те современного Дальнереченска су­ще­ст­во­ва­ла ста­ни­ца Граф­ская (ос­но­ва­на в конце 1850-х годов). В 1895 году че­рез ста­ни­цу про­шла Ус­су­рий­ская ли­ния Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли, от­кры­та станция Иман (от преж­не­го названия реки Боль­шая Ус­сур­ка). В 1917-1926 годах го­род Иман При­мор­ской губернии (до 1922 года - При­мор­ская область, в 1920-1922 годах на­хо­ди­лась в со­ста­ве Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки). В августе 1918 года го­род за­нят в хо­де на­сту­п­ле­ния японских войск. В 1920-1922 годах в рай­оне Има­на ве­лись бое­вые дей­ст­вия, 18.3.1922 года го­род был за­нят ар­ми­ей ДВР. 1.1-1.10.1923 года в со­ста­ве При­амур­ской губернии. В 1917-1924 годах уезд­ный центр. С 1926 года рай­он­ный центр, в 1926-1938 годах в со­ста­ве Даль­не­во­с­точ­но­го края, в 1938-1943 годах - Ус­су­рий­ской области При­мор­ско­го края, с 1943 года - При­мор­ско­го края. В 1972 году пе­ре­име­но­ван в Даль­не­ре­ченск.

Со­хра­ни­лись: зда­ние от­де­ле­ния Тор­го­во­го до­ма «Кунст и Аль­берс» (1908), цер­ковь (1913). Па­мят­ник на мес­те ги­бе­ли ре­во­лю­цио­не­ров С.Г. Ла­зо, А.Н. Луц­ко­го и В.М. Си­бир­це­ва. Ме­мо­ри­ал по­гра­нич­ни­кам, по­гиб­шим во вре­мя во­оруженного кон­флик­та на острове Да­ман­ский в 1969. Фи­ли­ал Даль­не­во­сточ­но­го государственного тех­нического университета. Му­зей ис­то­рии го­ро­да (1969, фили­ал При­мор­ско­го государственного му­зея имени В.К. Ар­сень­е­ва).

Ве­ду­щие пред­при­ятия: При­мор­ский де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат (1922; де­ло­вая дре­ве­си­на), При­мор­ский ле­со­ком­би­нат (1923; пи­ло­ма­те­риа­лы, фа­не­ра и шпон из ду­ба, ясе­ня и др.). Бон­дар­ный за­вод (боч­ко­та­ра для пи­ще­вой и рыб­ной промышленности), пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности и др.

В при­го­ро­де Дальнереченска - эт­но­гра­фический му­зей «Ис­то­ки Даль­не­ре­чья» (2000).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)