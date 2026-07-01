Далмация

Далма`ция (лат. Dalmatae, Dalmatia) — область на северо-западе Балканского п-ова вдоль Адриатического побережья от оз. Шкодер на юге до Руекского залива на севере (территория совр. Хорватии и Черногории). В эпоху бронзы здесь расселились иллирийские племена. В I тысячелетии до н. э. среди них были известны либурны (Хорват­ское Приморье), далматы (Сев. Д.), доклеты и плереи (Южн. Д.), колапианы, варцианы, яподы и др. В IV—III вв. до н. э. в регион двумя волнами переселились кельты (сначала из Галлии, позднее из Сев. Италии), вызвав перемещение иллирийских и фракийских племен. В результате смешения образовались кельто-иллирийские племена, которые подвергались воздействию греков, появившихся на островах Адриатического моря и на Далматинском побережье еще в V в. до н. э. и основавших с IV в. до н. э. здесь ряд колоний, в том числе город-порт Салону (совр. Солин). Населявшие Д. племена занимались охотой, скотоводством, рыбной ловлей, в прибрежных районах — торговлей и пиратством. В IV в. до н. э. часть территории Д. была завоевана Македонией. Во II в. до н. э. области Д. вошли в состав Иллирийского царства Плеврата и Гентия. В 168 до н. э. далматы освободились от власти Иллирийского царства, потерпевшего поражение от Рима, стали совершать набеги на земли соседних иллирийских племен, а также греческие города Исс, Эпетий и Трагирий, на защиту которых выступили римляне. В 155 до н. э. далматы терпят поражение, римские легионы теснят их от побережья и проникают в глубь Д. до Паннонской равнины. В 119 до н. э. снова вспыхнул затяжной военный конфликт , завершившийся победой римлян. В 35 до н. э. Октавиан Август, покорив восставшие племена, вышел к р. Саве. В 34—33 до н. э. покоренная Д. была присоединена к провинции Иллирик. Население Д. примкнуло к Паннонскому восстанию (6—9 н. э.), подавив которое, римляне окончательно заняли Д., завершив ее подчинение. В 24 н. э. Тиберий разделил Иллирик на Верхний ( провинция Д. со столицей в Салоне) и Нижний ( провинция Паннония). Веспасиан передвинул границу Д. на Дунай. В правление Диоклетиана южная часть Д. была преобразована в самостоятельную провинцию (Praevalitana) с центром в Скодре; наряду с Паннонией и Нориком образовала диоцез Иллирик. В эпоху Великого переселения народов (II—VII вв.) территория Д. стала миграционным коридором, по которому двигались завоеватели из германских племен (вестготы, ост­готы, гепиды , лангобарды и др.), гуннов, аваров. . С конца V в. регион Д. входил в состав Остготского королевства. В VI в. Д. попала под власть Византии. В VI—VII вв., на третьем этапе Великого переселения народов, она стала объектом набегов славянских племен хорватов и сербов, которые оттеснили коренных жителей на побережье и острова. В VII в. у хорватов Д. сложился племенной союз, который признал власть Византии, хорваты первыми среди славян приняли христианство . Д. стала центром образования Хорватского княжества, наивысший расцвет которого относился к IX—X вв. Борьба за Д. велась между Византийской империей, Венгрией и Венецией; к 1070-м Византия утратила власть над Д.; в XII в. Д. оказалась под контролем Венгрии, которая вела длительные войны с Венецией за власть над городами далматинского побережья. С XII в. начался расцвет далматинских городов-республик (Задар, Шибеник, Сплит, Дубровник и др.), которые вскоре стали играть заметную роль в средиземноморской торговле. Приморское расположение далматинских городов определяло их торговые и культурные связи с Апеннинским п-вом, особенно Венецией. С 1133 Венеция владела г. Задаром и некоторыми островами. В 1409—1797 под венецианским господством оказалась почти вся Д. (за исключением территории к северу от р. Зрманьи и Дубровника). Произошло политическое отделение Д. от Хорватии. В течение столетий Д. оставалась в сфере сильного влияния итальянской культуры, что вызвало перемены в различных сферах жизни (административной, социальной, этнической) ее населения. Колониальная политика Венеции и войны между Венецией и Осман­ской империей привели Д. к упадку в XV—XVIII вв. В 1797 она была завое­вана Австрией, которая владела ею, за исключением лет французской оккупации (1806—1814), до распада Австро-Венгерской империи (1918). После 1918 Д. вошла в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (с 1929 — Югославия). Во время Второй мировой войны входила в состав государства Хорватия. В 1947 Д. была разделена между Хорватией и Черногорией, вошла в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия. В период распада Югославии Д. подверглась бомбардировкам (1991). Д. является крупным туристическим регионом Средиземноморья. Антич­ные и средневековые памятники Дубровника, Сплита и других городов вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.