ДАЛЛЕС АЛЛЕН УЭЛШ
ДАЛЛЕС АЛЛЕН УЭЛШ - государственный деятель США.
Внук Дж.У. Фостера, племянник Р. Лансинга, являвшихся государственными секретарями США в администрациях соответственно Б. Гаррисона и Т.В. Вильсона, брат Дж.Ф. Даллеса. По профессии юрист. Образование получил в Принстонском университете. Находясь в 1916-1926 годах на дипломатической службе, приобщился к разведывательной деятельности, которую в последующие годы совмещал с работой в возглавляемой его братом юридической фирме «Sullivan & Cromwell». Во время 2-й мировой войны участвовал в создании службы военной разведки США - Управления стратегических служб (УСС). С 1943 года главный резидент УСС в Европе (штаб-квартира Даллеса находилась в Берне). Поддерживал связи с движением антифашистского подполья во многих странах, в т. ч. в Германии. В феврале 1945 года установил прямой контакт с представителями верховного главнокомандования вермахта и вёл с ними переговоры о капитуляции германских войск в Италии («Бернский инцидент»).
В послевоенный период играл активную роль в организации секретных операций и психологической войны против СССР и социалистических стран. Один из главных идеологов стратегии разрушения СССР «изнутри». В 1953-1961 годах директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Под руководством Даллеса были организованы многочисленные тайные операции с целью изменения политических режимов в Иране, Гватемале, Лаосе, Индонезии и др.угих странах, ЦРУ стало широко практиковать политические убийства, диверсии, подкуп общественных деятелей. Весной 1960 года Даллес руководил разработкой планов вторжения на Кубу с целью свержения правительства Ф. Кастро Рус. После их провала Даллес в апреле 1961 года ушёл в отставку.
Осенью 1963 года, будучи членом комиссии по расследованию обстоятельств гибели Дж.Ф. Кеннеди, активно отстаивал версию о том, что убийство президента было делом рук фанатика-одиночки.
Сочинения:
Germany’s underground. Westport, 1978;
The craft of intelligence. Guilford, 2006.