ДАЛЛЕС АЛЛЕН УЭЛШ

ДАЛЛЕС АЛЛЕН УЭЛШ - государственный деятель США.

Внук Дж.У. Фос­те­ра, пле­мян­ник Р. Лан­син­га, яв­ляв­ших­ся государственными сек­ре­та­ря­ми США в ад­ми­ни­ст­ра­ци­ях со­от­вет­ст­вен­но Б. Гар­ри­со­на и Т.В. Виль­со­на, брат Дж.Ф. Дал­ле­са. По про­фес­сии юрист. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Прин­стон­ском университете. На­хо­дясь в 1916-1926 годах на ди­пло­ма­тической служ­бе, при­об­щил­ся к раз­ве­ды­вательной дея­тель­но­сти, ко­то­рую в по­сле­дую­щие го­ды со­вме­щал с ра­бо­той в воз­глав­ляе­мой его бра­том юри­дической фир­ме «Sullivan & Cromwell». Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны уча­ст­во­вал в соз­да­нии служ­бы во­енной раз­вед­ки США - Управ­ле­ния стра­те­ги­че­ских служб (УСС). С 1943 года главный ре­зи­дент УСС в Ев­ро­пе (штаб-квар­ти­ра Даллеса на­хо­ди­лась в Бер­не). Под­дер­жи­вал свя­зи с дви­же­ни­ем ан­ти­фа­ши­ст­ско­го под­по­лья во мно­гих стра­нах, в т. ч. в Гер­ма­нии. В феврале 1945 года ус­та­но­вил пря­мой кон­такт с пред­ста­ви­те­ля­ми вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­до­ва­ния вер­мах­та и вёл с ни­ми пе­ре­го­во­ры о ка­пи­ту­ля­ции германских войск в Ита­лии («Берн­ский ин­ци­дент»).

В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од иг­рал ак­тив­ную роль в ор­га­ни­за­ции сек­рет­ных опе­ра­ций и пси­хо­ло­гической вой­ны про­тив СССР и со­циа­ли­стических стран. Один из главных идео­ло­гов стра­те­гии раз­ру­ше­ния СССР «из­нут­ри». В 1953-1961 годах ди­рек­тор Цен­траль­но­го раз­ве­ды­ва­тель­но­го уп­рав­ле­ния США (ЦРУ). Под руководством Даллеса бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны мно­го­численные тай­ные опе­ра­ции с це­лью из­ме­не­ния по­ли­тических ре­жи­мов в Ира­не, Гва­те­ма­ле, Лао­се, Ин­до­не­зии и др.угих стра­нах, ЦРУ ста­ло ши­ро­ко прак­ти­ко­вать по­ли­тические убий­ст­ва, ди­вер­сии, под­куп об­щественных дея­те­лей. Вес­ной 1960 года Даллес ру­ко­во­дил раз­ра­бот­кой пла­нов втор­же­ния на Ку­бу с це­лью свер­же­ния пра­ви­тель­ст­ва Ф. Ка­ст­ро Рус . По­сле их про­ва­ла Даллес в апреле 1961 года ушёл в от­став­ку.

Осе­нью 1963 года, бу­ду­чи чле­ном ко­мис­сии по рас­сле­до­ва­нию об­стоя­тельств ги­бе­ли Дж.Ф. Кен­не­ди, ак­тив­но от­стаи­вал вер­сию о том, что убий­ст­во пре­зи­ден­та бы­ло де­лом рук фа­на­ти­ка-оди­ноч­ки.

Сочинения:

Germany’s underground. Westport, 1978;

The craft of intelligence. Guilford, 2006.