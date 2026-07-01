ДАЛЛАС

ДАЛЛАС - город на Юге США, в северо-восточной части штата Техас.

Рас­по­ло­жен на рав­ни­не, в верх­нем те­че­нии реки Три­ни­ти. Население 1222,1 тысяч человек (2007; в том числе около 1/3 - вы­ход­цы из стран Латинской Аме­ри­ки и их по­том­ки, свыше 1/4 - аф­ро­аме­ри­кан­цы), вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших го­ро­дов стра­ны. Главный центр аг­ло­ме­ра­ции Дал­лас - Форт-Уэрт - Ар­линг­тон (т. н. Мет­ро­п­лекс); население аг­ло­ме­ра­ции 6175,4 тысяч человек (4-е ме­сто по чис­лу жи­те­лей сре­ди городских аг­ло­ме­ра­ций стра­ны). 2-й по зна­че­нию эко­но­мический и куль­тур­ный центр аг­ло­ме­ра­ции город Форт-­Уэрт (один из круп­ней­ших цен­тров во­енной промышленности США) рас­по­ло­жен к за­па­ду от Далласа; ме­ж­ду Далласом и Форт-Уэр­том (че­рез тер­ри­то­рию аг­ло­ме­ра­ции) про­хо­дит ус­лов­ная гра­ни­ца ме­ж­ду рай­она­ми Юга и За­па­да стра­ны. Даллас и аг­ло­ме­ра­ция в це­лом - круп­ный транс­порт­ный узел. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Дал­лас - Форт-Уэрт (1973; ар­хитектурные фир­мы «Hellmuth, Obata & Kassabaum», «Brodsky, Hopf & Ad­ler»), аэ­ро­порт Дал­лас - Лав-Филд (дей­ст­ву­ет с 1917 года, ох­ра­ня­ет­ся как па­мят­ник ис­то­рии). В Далласе - на­зем­ное «лёг­кое» мет­ро (1996; пер­вое на Юге США).

Даллас ос­но­ван в 1841 году на пе­ре­се­че­нии ин­дей­ских тор­го­вых троп, позд­нее на­зван в честь Дж. Дал­ла­са (ви­це-пре­зи­ден­та США в 1845-1849 годах). Го­род с 1856 года. С 1873 года узел основных железнодорожных ли­ний шта­та. В начале XX века важ­ный центр тор­гов­ли хлоп­ком, зер­ном и ско­том; к концу 1920-х годов круп­ный фи­нан­со­вый и де­ло­вой центр шта­та. По­сле от­кры­тия ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти к вос­то­ку от Далласа (1930) го­род бы­ст­ро пре­вра­тил­ся в фи­нан­со­вый центр неф­тя­ной промышленности Те­ха­са и Ок­ла­хо­мы. В 1950-1960-е годы ста­но­вит­ся од­ним из ве­ду­щих цен­тров ин­но­ва­ций в об­лас­ти элек­тро­ни­ки и ком­пь­ю­тер­ных тех­но­ло­гий. 22.11.1963 года в Далласе был смер­тель­но ра­нен пре­зи­дент США Дж.Ф. Кен­не­ди. К началу 1980-х годов го­род окон­ча­тель­но ут­ра­тил роль неф­тя­ной сто­ли­цы стра­ны (штаб-квар­ти­ры боль­шин­ст­ва неф­тя­ных ком­па­ний пе­ре­ве­де­ны в Хью­стон).

В центральной час­ти го­ро­да - не­бо­скрё­бы (ру­беж 1920-1930-х годов) и мо­ну­мен­таль­ный Вы­ста­воч­ный ком­плекс (1936; ар­хи­тек­то­ры Дж.Л. Дал и Д. Бар­телм) в сти­ле ар де­ко. Сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - те­ат­раль­ный центр (1959; архитектор Ф.Л. Райт), Ра­ту­ша (1978; архитектор И.М. Пей). Наи­бо­лее ин­тен­сив­но де­ло­вой центр Далласа за­страи­вал­ся не­бо­скрё­ба­ми в 1970-1980-х годах (в том числе с оформ­ле­ни­ем улич­но­го про­стран­ст­ва - Пло­щадь фон­та­нов у вы­сот­но­го зда­ния бан­ка; 1986, архитектор Пей, ланд­шафт­ный архитектор Д. Ки­ли). В начале XXI века вы­сот­ное строи­тель­ст­во ве­дёт­ся главным образом в северных при­го­ро­дах - Ри­чард­со­не и Пла­но. В северной час­ти го­ро­да - пре­стиж­ный район Пре­стон-Хол­лоу (здесь про­жи­ва­ют свыше 10 мил­ли­ар­де­ров, 2005). К югу от де­ло­во­го цен­тра (на пра­во­бе­ре­жье реки Три­ни­ти) - бывший рай­он тра­диционного про­жи­ва­ния аф­роа­ме­ри­кан­цев Ок-Клифф, в начале XXI века ак­тив­но за­се­ля­ет­ся вы­ход­ца­ми из стран Латинской Аме­ри­ки.

Даллас - один из круп­ней­ших цен­тров об­ра­зо­ва­ния Юга США. Ме­то­ди­ст­ский университет Юга (1911), Юго-западный медицинский центр Те­хас­ско­го университета (1943; современное название с 1949 года), Дал­лас­ский бап­ти­ст­ский университет (1898), Дал­лас­ский университет (в Эр­вин­ге - западном при­го­ро­де Далласа, 1956); фи­лиа­лы университета Северного Те­ха­са (в Далласе; 2000), Те­хас­ско­го университета (в при­го­ро­дах Далласа - Ри­чард­со­не и Ар­линг­то­не). Му­зей ис­кусств Далласа (1903; зда­ние 1984 года, рас­ши­ре­но в 1992 году, архитектор Э.Л. Барнс), Му­зей Ме­до­ус (1965), Центр скульп­ту­ры На­ше­ра (2001) и др. Опер­ный те­атр (1957), Сим­фо­ни­че­ский ор­кестр (1900). Кон­церт­ный зал «Сим­фо­ни­че­ский центр Мей­ер­со­на» (1989; архитектор И.М. Пей). Ме­ж­ду­народный кон­курс ор­га­ни­стов (с 1997 года, раз в 3 го­да). Муж­ской хор «Тертл-­Крик» (1980). Яр­мар­ка шта­та Те­хас (с 1886 года; свыше 20 миллионов по­се­ти­те­лей еже­год­но).

Ко­ман­ды Национальной бас­кет­боль­ной ас­со­циа­ции (НБА) «Дал­лас Ма­ве­рикс» (фи­на­лист се­зо­на 2005/2006 годов) и НХЛ «Дал­лас Старс» (об­ла­да­тель Куб­ка Стэн­ли 1998/1999 годов) вы­сту­па­ют на аре­не «Аме­ри­кан Эр­лайнз Сен­тер» (свыше 18 тысяч мест). Ко­ман­да «Дал­лас Ков­бойс» (аме­ри­кан­ский фут­бол) - 5-крат­ный по­бе­ди­тель Су­пер Бо­ула (в 1971-1995 годах), вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Те­хас Ста­ди­ум» (около 65 тысяч мест). В 1994 году на ста­дио­не «Кот­тон Бо­ул» (около 68 тысяч мест) про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу, в 1986 году - «Матч всех звёзд» НБА.

Даллас и аг­ло­ме­ра­ция в це­лом - один из ве­ду­щих тор­го­во-фи­нан­со­вых и промышленных цен­тров стра­ны. В начале XXI века до­ли за­ня­тых в сфе­ре ус­луг в Далласе и аг­ло­ме­ра­ции при­мер­но рав­ны - около 78% всех ра­бо­таю­щих. В Далласе рас­по­ло­жен Фе­де­раль­ный ре­зерв­ный банк США. «Dallas Mar­ket Center» - один из са­мых боль­ших в ми­ре ком­плек­сов оп­то­вой тор­гов­ли. На­ря­ду с Лос-Анд­же­ле­сом Даллас - круп­ней­ший центр ин­ду­ст­рии мо­ды США. Аг­ло­ме­ра­ция Даллас - Форт-Уэрт - Ар­линг­тон за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в стра­не по чис­лу рес­то­ра­нов и тор­го­вых цен­тров на ду­шу на­се­ле­ния (2005). В Далласе на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ры ком­па­ний «Pizza Hut» (сеть рес­то­ра­нов), «Greyhound Bus Lines» (круп­ней­шая в США по объ­ё­му пас­са­жир­ских ав­то­бус­ных пе­ре­во­зок), «Dal­las Area Rapid Transit» («DART»; ав­то­бус­ное и железнодорожное со­об­ще­ние в аг­ло­ме­ра­ции) и др. Даллас - один из круп­ней­ших цен­тров вы­со­ких тех­но­ло­гий США; с 1990-х годов за го­ро­дом за­кре­пи­лось название «Си­ли­ко­но­вая пре­рия» (в свя­зи со зна­чительной кон­цен­тра­ци­ей ком­па­ний, ра­бо­таю­щих в об­лас­ти ком­пь­ю­тер­но­го про­грам­ми­ро­ва­ния, раз­ра­бот­ки и соз­да­ния те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­но­го обо­ру­до­ва­ния и сис­тем, про­изводства мик­ро­схем, ком­пь­ю­тер­ных чи­пов и др.). В при­го­ро­де Далласа - Ри­чард­со­не, вдоль национального шос­се № 75 рас­по­ло­жен «Те­ле­ком Кор­ри­дор» - ком­плекс офис­ных и про­из­водственных зда­ний и со­ору­же­ний (пред­при­ятия свыше 5700 ком­па­ний, 82,6 тысяч за­ня­тых, 2006), где дей­ст­ву­ют пред­при­ятия ком­па­ний «Texas In­struments» (го­лов­ной офис и за­вод по про­изводству ком­пь­ю­тер­ных чи­пов, ещё один за­вод - в Далласе; все­го в аг­ло­ме­ра­ции на ком­па­нию ра­бо­та­ют свыше 10 тысяч человек, 2006), а так­же «Nortel», «Ericsson», «Al­catel», «AT&T», «Fujitsu», «MCI», «Nokia», «Rock­well», «Sprint», «Veri­zon» и др. В при­го­ро­де Ир­вин - штаб-квар­ти­ры ком­па­ний: «ExxonMobil» (неф­те­га­зо­вая промышленность), «Electronic Data Systems» («EDS»; ком­пь­ю­тер­ный кон­сал­тинг), «7-Ele­ven» (сеть ноч­ных ма­га­зи­нов), «South­west Airlines» (авиа­ком­па­ния), «Block­buster» (сеть ви­део­про­ка­та), «Kim­ber­ly-Clark» (про­изводство бу­маж­ных и ги­гие­нических средств), «Dr Horton Ho­mes» (од­на из круп­ней­ших стро­ительных ком­па­ний США), «ENSCO International» (од­на из круп­ней­ших в стра­не ком­па­ний по бу­ре­нию морских неф­тя­ных сква­жин), «Za­l­es Corporation» (юве­лир­ное де­ло). В при­го­ро­де Пла­но - штаб-квар­ти­ры ком­па­ний «Frito-Lay» (чип­сы и поп­корн), «Dr Pepper» (про­хла­ди­тель­ные на­пит­ки), «JCPen­ny» (сеть уни­вер­ма­гов) и др.

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