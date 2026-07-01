ДАЛЛАС
ДАЛЛАС - город на Юге США, в северо-восточной части штата Техас.
Расположен на равнине, в верхнем течении реки Тринити. Население 1222,1 тысяч человек (2007; в том числе около 1/3 - выходцы из стран Латинской Америки и их потомки, свыше 1/4 - афроамериканцы), входит в десятку крупнейших городов страны. Главный центр агломерации Даллас - Форт-Уэрт - Арлингтон (т. н. Метроплекс); население агломерации 6175,4 тысяч человек (4-е место по числу жителей среди городских агломераций страны). 2-й по значению экономический и культурный центр агломерации город Форт-Уэрт (один из крупнейших центров военной промышленности США) расположен к западу от Далласа; между Далласом и Форт-Уэртом (через территорию агломерации) проходит условная граница между районами Юга и Запада страны. Даллас и агломерация в целом - крупный транспортный узел. Международный аэропорт Даллас - Форт-Уэрт (1973; архитектурные фирмы «Hellmuth, Obata & Kassabaum», «Brodsky, Hopf & Adler»), аэропорт Даллас - Лав-Филд (действует с 1917 года, охраняется как памятник истории). В Далласе - наземное «лёгкое» метро (1996; первое на Юге США).
Даллас основан в 1841 году на пересечении индейских торговых троп, позднее назван в честь Дж. Далласа (вице-президента США в 1845-1849 годах). Город с 1856 года. С 1873 года узел основных железнодорожных линий штата. В начале XX века важный центр торговли хлопком, зерном и скотом; к концу 1920-х годов крупный финансовый и деловой центр штата. После открытия месторождений нефти к востоку от Далласа (1930) город быстро превратился в финансовый центр нефтяной промышленности Техаса и Оклахомы. В 1950-1960-е годы становится одним из ведущих центров инноваций в области электроники и компьютерных технологий. 22.11.1963 года в Далласе был смертельно ранен президент США Дж.Ф. Кеннеди. К началу 1980-х годов город окончательно утратил роль нефтяной столицы страны (штаб-квартиры большинства нефтяных компаний переведены в Хьюстон).
В центральной части города - небоскрёбы (рубеж 1920-1930-х годов) и монументальный Выставочный комплекс (1936; архитекторы Дж.Л. Дал и Д. Бартелм) в стиле ар деко. Среди архитектурных достопримечательностей - театральный центр (1959; архитектор Ф.Л. Райт), Ратуша (1978; архитектор И.М. Пей). Наиболее интенсивно деловой центр Далласа застраивался небоскрёбами в 1970-1980-х годах (в том числе с оформлением уличного пространства - Площадь фонтанов у высотного здания банка; 1986, архитектор Пей, ландшафтный архитектор Д. Кили). В начале XXI века высотное строительство ведётся главным образом в северных пригородах - Ричардсоне и Плано. В северной части города - престижный район Престон-Холлоу (здесь проживают свыше 10 миллиардеров, 2005). К югу от делового центра (на правобережье реки Тринити) - бывший район традиционного проживания афроамериканцев Ок-Клифф, в начале XXI века активно заселяется выходцами из стран Латинской Америки.
Даллас - один из крупнейших центров образования Юга США. Методистский университет Юга (1911), Юго-западный медицинский центр Техасского университета (1943; современное название с 1949 года), Далласский баптистский университет (1898), Далласский университет (в Эрвинге - западном пригороде Далласа, 1956); филиалы университета Северного Техаса (в Далласе; 2000), Техасского университета (в пригородах Далласа - Ричардсоне и Арлингтоне). Музей искусств Далласа (1903; здание 1984 года, расширено в 1992 году, архитектор Э.Л. Барнс), Музей Медоус (1965), Центр скульптуры Нашера (2001) и др. Оперный театр (1957), Симфонический оркестр (1900). Концертный зал «Симфонический центр Мейерсона» (1989; архитектор И.М. Пей). Международный конкурс органистов (с 1997 года, раз в 3 года). Мужской хор «Тертл-Крик» (1980). Ярмарка штата Техас (с 1886 года; свыше 20 миллионов посетителей ежегодно).
Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» (финалист сезона 2005/2006 годов) и НХЛ «Даллас Старс» (обладатель Кубка Стэнли 1998/1999 годов) выступают на арене «Американ Эрлайнз Сентер» (свыше 18 тысяч мест). Команда «Даллас Ковбойс» (американский футбол) - 5-кратный победитель Супер Боула (в 1971-1995 годах), выступает на стадионе «Техас Стадиум» (около 65 тысяч мест). В 1994 году на стадионе «Коттон Боул» (около 68 тысяч мест) проходили матчи чемпионата мира по футболу, в 1986 году - «Матч всех звёзд» НБА.
Даллас и агломерация в целом - один из ведущих торгово-финансовых и промышленных центров страны. В начале XXI века доли занятых в сфере услуг в Далласе и агломерации примерно равны - около 78% всех работающих. В Далласе расположен Федеральный резервный банк США. «Dallas Market Center» - один из самых больших в мире комплексов оптовой торговли. Наряду с Лос-Анджелесом Даллас - крупнейший центр индустрии моды США. Агломерация Даллас - Форт-Уэрт - Арлингтон занимает 1-е место в стране по числу ресторанов и торговых центров на душу населения (2005). В Далласе находятся штаб-квартиры компаний «Pizza Hut» (сеть ресторанов), «Greyhound Bus Lines» (крупнейшая в США по объёму пассажирских автобусных перевозок), «Dallas Area Rapid Transit» («DART»; автобусное и железнодорожное сообщение в агломерации) и др. Даллас - один из крупнейших центров высоких технологий США; с 1990-х годов за городом закрепилось название «Силиконовая прерия» (в связи со значительной концентрацией компаний, работающих в области компьютерного программирования, разработки и создания телекоммуникационного оборудования и систем, производства микросхем, компьютерных чипов и др.). В пригороде Далласа - Ричардсоне, вдоль национального шоссе № 75 расположен «Телеком Корридор» - комплекс офисных и производственных зданий и сооружений (предприятия свыше 5700 компаний, 82,6 тысяч занятых, 2006), где действуют предприятия компаний «Texas Instruments» (головной офис и завод по производству компьютерных чипов, ещё один завод - в Далласе; всего в агломерации на компанию работают свыше 10 тысяч человек, 2006), а также «Nortel», «Ericsson», «Alcatel», «AT&T», «Fujitsu», «MCI», «Nokia», «Rockwell», «Sprint», «Verizon» и др. В пригороде Ирвин - штаб-квартиры компаний: «ExxonMobil» (нефтегазовая промышленность), «Electronic Data Systems» («EDS»; компьютерный консалтинг), «7-Eleven» (сеть ночных магазинов), «Southwest Airlines» (авиакомпания), «Blockbuster» (сеть видеопроката), «Kimberly-Clark» (производство бумажных и гигиенических средств), «Dr Horton Homes» (одна из крупнейших строительных компаний США), «ENSCO International» (одна из крупнейших в стране компаний по бурению морских нефтяных скважин), «Zales Corporation» (ювелирное дело). В пригороде Плано - штаб-квартиры компаний «Frito-Lay» (чипсы и попкорн), «Dr Pepper» (прохладительные напитки), «JCPenny» (сеть универмагов) и др.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.