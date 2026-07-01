Далин, Виктор Моисеевич
Да`лин, Виктор Моисеевич (06[19].01.1902, Одесса — 05.10.1985, Москва) — советский историк, профессор (1933), доктор исторических наук (1962), специалист по Новой истории Франции. После Октябрьской революции 1917 принял активное участие в борьбе за установление Советской власти на Украине, в 1920—1921 — на комсомольской работе, член ЦК КСМУ, в 1922—1924 — член ЦК РКСМ (см. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи). В 1924 поступил в Институт красной профессуры, где под руководством Н. М. Лукина специализировался на изучении истории французского социалистического движения и Французской революции XVIII в. В 1920—1930-х преподавал в Коммунистической академии им. Я. М. Свердлова, в Международной ленинской школе, на историческом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Автор школьных и вузовских учебников по Новой истории. В 1936 арестован и осужден на 10 лет по обвинению в троцкизме. В 1947 вышел на свободу, в 1948 снова арестован и осужден. Всего провел в заключении около 17 лет. Будучи в 1955 освобожден и реабилитирован, поступил на работу в Институт истории (с 1968 — Институт всеобщей истории) АН СССР. Внес большой вклад в изучение идейной эволюции и деятельности Г. Бабефа и истории бабувизма. В 1970-х — 1980-х под его руководством осуществлено издание сочинений Бабефа на русском языке в 4 томах (на французском языке вышел только 1-й том). Продолжал также исследовать историю международного социалистического движения конца XIX — начала XX в. Много занимался изучением историографии истории Франции. Д. внес большой вклад в издание «Французского ежегодника» с его основания в 1958 и до конца своей жизни. Многие работы Д. переведены на французский язык. Был почетным председателем Комиссии по изучению истории Французской революции (с 1977), почетным доктором Безансонского университета (1984), членом административного совета французского Общества робеспьеристских исследований, членом Итальянского научного центра по изучению эпохи Наполеона.