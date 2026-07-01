Далин, Виктор Моисеевич

Да`лин, Виктор Моисеевич (06[19].01.1902, Одесса — 05.10.1985, Москва) — советский историк, профессор (1933), доктор исторических наук (1962), специалист по Новой истории Франции. После Октябрьской революции 1917 принял активное участие в борьбе за установление Советской власти на Украине, в 1920—1921 — на комсомольской работе, член ЦК КСМУ, в 1922—1924 — член ЦК РКСМ (см. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи). В 1924 поступил в Институт красной профессуры, где под руководством Н. М. Лукина специализировался на изучении истории французского социалистического движения и Французской революции XVIII в. В 1920—1930-х преподавал в Коммунистической академии им. Я. М. Свердлова, в Международной ленинской школе, на историческом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Автор школьных и вузовских учебников по Новой истории. В 1936 арестован и осужден на 10 лет по обвинению в троцкизме. В 1947 вышел на свободу, в 1948 снова арестован и осужден. Всего провел в заключении около 17 лет. Будучи в 1955 освобожден и реабилитирован, по­ступил на работу в Институт истории (с 1968 — Институт всеобщей истории) АН СССР. Внес большой вклад в изучение идейной эволюции и деятельности Г. Бабефа и истории бабувизма. В 1970-х — 1980-х под его руководством осуществлено издание сочинений Бабефа на русском языке в 4 томах (на французском языке вышел только 1-й том). Продолжал также исследовать историю международного социалистического движения конца XIX — начала XX в. Много занимался изучением историографии истории Франции. Д. внес большой вклад в издание «Французского ежегодника» с его основания в 1958 и до конца своей жизни. Многие работы Д. переведены на французский язык. Был почетным председателем Комиссии по изучению истории Французской революции (с 1977), почетным док­тором Безансонского университета (1984), членом административного совета французского Общества робеспьеристских исследований, членом Итальянского научного центра по изучению эпохи Наполеона.