ДАЛИН ВИКТОР МОИСЕЕВИЧ

ДАЛИН ВИКТОР МОИСЕЕВИЧ - российский историк.

В 1917-1920 годах уча­ст­во­вал в мо­ло­дёж­ном ре­во­люционном дви­же­нии на Ук­раи­не. В 1920-1924 годах на ру­ко­во­дя­щей ком­со­моль­ской ра­бо­те, в 1924-1930 годах учил­ся в Ин­сти­ту­те крас­ной про­фес­су­ры. С 1924 года пре­по­да­вал ис­то­рию Фран­ции в различных учеб­ных за­ве­де­ни­ях Мо­ск­вы, в 1934-1936 годах заместитель заведующего ка­фед­рой но­вой и но­вей­шей ис­то­рии, в 1936 года профессор МГУ . Ре­прес­си­ро­ван в 1936 году, вер­нул­ся к пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­сти в 1947 году, реа­би­ли­ти­ро­ван в 1954 году.

На­учныетру­ды Далина по­свя­ще­ны эко­но­мическому раз­ви­тию Фран­ции в XVIII веке, ба­бу­ви­ст­ско­му дви­же­нию вре­мён Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века, французской со­ци­аль­ной фи­ло­со­фии 1-й половины XIX века, ис­то­рии ра­бо­че­го и син­ди­ка­ли­ст­ско­го дви­же­ния во Фран­ции конце XIX - начале XX веков. В главном тру­де «Гракх Ба­бёф на­ка­ну­не и во вре­мя Ве­ли­кой фран­цуз­ской ре­во­лю­ции. 1785-­1794 годы» (1963) Далин впер­вые про­сле­дил эво­лю­цию ми­ро­воз­зре­ния Г. Ба­бё­фа. С 1977 года воз­глав­лял груп­пу по изу­че­нию ис­то­рии Фран­ции при Институте все­об­щей ис­то­рии АН СССР , был ини­циа­то­ром и ру­ко­во­ди­те­лем (совместно с французским ис­то­ри­ком А. Со­бу­лем) ме­ж­ду­народного из­да­ния «Со­чи­не­ний» Г. Ба­бё­фа. (тома 1-4, 1975-1982 годы). Ряд ра­бот Д.алина пе­ре­ве­дён на французский и немецкий язы­ки.

Сочинения:

Лю­ди и идеи. Из ис­то­рии ре­во­лю­ци­он­но­го и со­циа­ли­сти­че­ско­го дви­же­ния во Фран­ции. М., 1970;

Ис­то­ри­ки Фран­ции XIX-XX веках. М., 1981;

Из ис­то­рии со­ци­аль­ной мыс­ли во Фран­ции. М., 1984.