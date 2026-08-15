ДАЛИН УЛОФ
ДАЛИН УЛОФ - шведский писатель.
Окончил Лундский университет (1727). Служил в Канцелярской коллегии (с 1731 года), работал королевским библиотекарем (с 1737 года). В 1732-1734 годах издавал морально-дидактический еженедельник «Шведский Аргус» («Then Swänska Argus»). Один из учредителей и секретарь основанной в 1753 году Академии словесности. Автор лирических сочинений в балладном и песенном народном стиле, злободневных сатир, эпиграмм, пародий, шуток; создатель первой в Швеции классицистической трагедии «Брюнильда» («Brynilda», 1738), написанной под влиянием французских образцов.
Наиболее известное сочинение Далина - эпическая поэма в форме аллегории «Сказка о лошади» («Sagan om hästen», 1740) на темы национальной истории. Среди других сочинений: историко-патриотическая поэма «Шведская свобода» («Swenska friheten», 1742), комедия «Завистник» («Den afwundsiuke», 1738), неоконченная «История Шведского государства» («Svea rikes historia», bd 1-3, 1747-1762 годы, русский перевод, тома 1-3, 1805-1807 годы).
Сочинения:
Valda skrifter. Örebro, 1872.